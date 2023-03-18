طمأنة مستخدمي الغاز على الرغم من مخاطر النقص المتوقعة

Key Points حذر مشغل سوق الطاقة الأسترالي دانيال ويسترمان من المخاطر على إمدادات الغاز في الولايات الشرقية ما لم يتم تخصيص المزيد من الإنتاج للاستخدام المنزلي على وجه التحديد.

قالت فريجا ليونارد أنه يمكن أيضًا تجنب مشكلات الإمداد من خلال تحويل مستخدمي الطاقة إلى الكهرباء.

ستستمع لجنة برلمانية إلى مجموعات من غرب أستراليا حول كيفية قيام الدولة بتحويل الطاقة المتجددة بنجاح

قال أحدث تقرير لسوق الطاقة الأسترالي أنه سيتم تلبية طلب العملاء في وسط وشرق أستراليا، بينما ظلت مخاطر الإمداد قائمة في مناطق مثل فيكتوريا.





ومع ذلك، أشار منظم سوق الطاقة الأسترالي دانيال ويسترمان أن تقييم سوق الغاز لم يكن مثيرا للقلق لمستخدمي الطاقة.





فالهدف من هذا التقرير هو نقل صورة للواقع وليس جعل المستهلكين قلقين:





"العرض ينخفض بمعدل أسرع من الطلب. وستستمر أوجه القصور هذه في الاتساع بدءًا من عام 2027 فصاعداً."



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وأضاف ويسترمان: "هذا هو السبب في أننا ندعو إلى الاستثمار في مصادر جديدة للإمداد للتغلب على هذا النقص السنوي المترقب اعتبارًا من عام 2027."





تتزامن أخبار النقص المحتمل مع قيام منظم الطاقة بتقديم زيادة بنسبة تزيد عن 25 في المائة في أسعار الطاقة للسنة المالية المقبلة.





ومن المقرر أن يتم اتخاذ قرار بشأن هذه الزيادة التي من المتوقع أن تصل إلى 1738 دولارًا سنويًا، في شهر أيار/مايو.





وقالت فريجا ليونارد من حملة "لا مزيد من الغاز" التابعة لأصدقاء الأرض في ملبورن، أنه يمكن أيضًا تجنب مشكلات الإمداد من خلال تحويل مستخدمي الطاقة إلى الكهرباء.





قالت فريجا ليونارد أنه يمكن أيضًا تجنب مشكلات الإمداد من خلال تحويل مستخدمي الطاقة إلى الكهرباء.



ونوهت: "الغاز هو أكثر تلويثًا للمناخ بمقدار 84 مرة على المدى القصير مقارنة بغاز ثاني أكسيد الكربون، إنه أمر مروع على صحة الإنسان عندما نحرقه في منازلنا.





"نحن بحاجة ماسة إلى الحكومات لتطوير خطة ذات خطوات عملية لخفض الطلب وتحديد تاريخ انتهاء لاستخدام الغاز في المنازل والمباني التجارية تمامًا





وقالت ليونارد إن النقص المحتمل في سوق الغاز يمثل إخفاقًا حكوميًا في التعامل مع تحول الطاقة.





وستستمع لجنة برلمانية إلى مجموعات من غرب أستراليا حول كيفية قيام الدولة بتحويل الطاقة المتجددة بنجاح، كذلك إلى حكومة ولاية غرب أستراليا وقسم الصناعات المستقبلية بشركة التعدين Fortescue.





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