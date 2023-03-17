انتخابات نيو ساوث ويلز: كيفية إكمال أوراق الاقتراع؟

Key Points الت السيدة فدى الحداد منسقة الانتخابات في مجلس الجاليات الاثنية في ولاية نيو ساوث ويلز في هذه الانتخابات، ستحصل على ورقتي اقتراع لإكمالهما

يمكنك التصويت للمرشحين في دائرتك الانتخابية فقط

للتصويت، يجب عليك كتابة الرقم 1 في المربع بجوار المرشح الذي يمثل خيارك الأول

تُجرى انتخابات الولاية في نيو ساوث ويلز في رابع يوم سبت من شهر آذار/مارس كل أربع سنوات. تنقسم ولاية نيو ساوث ويلز إلى 93 منطقة انتخابية، ويُطلق عليها أيضاً دوائر انتخابية.



في انتخابات الولاية، يقوم الناخبون في كل دائرة بانتخاب عضو لتمثيلهم في الجمعية التشريعية يُطلق عليها أيضاً مجلس النواب. ينتخب الناخبون كذلك نصف المجلس التشريعي المؤلف من 42 عضواً. يُطلق عليه أيضاً مجلس الشيوخ.



منال العاني أجرت اللقاء مع السيدة فدى الحداد منسقة الانتخابات في مجلس الجاليات الاثنية في ولاية نيو ساوث ويلز. وقدمت السيدة فدى في الحلقة الثالثة والأخيرة من هذه السلسلة العديد من المعلومات المهمة عن انتخابات الولاية التي ستجرى في يوم الخامس والعشرين من شهر آذار مارس الجاري





كيفية إكمال أوراق الاقتراع



وقالت السيدة فدى الحداد منسقة الانتخابات في مجلس الجاليات الاثنية في ولاية نيو ساوث ويلز في هذه الانتخابات، ستحصل على ورقتي اقتراع لإكمالهما.





وأضافت لإذاعة اس بي اس عربي24 أن ورقة الاقتراع الصغيرة مخصصة للجمعية التشريعية، ويُطلق عليها أيضاً مجلس النواب. ورقة الاقتراع الكبيرة مخصصة للمجلس التشريعي، ويُطلق عليه أيضاً مجلس الشيوخ.



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إكمال ورقة اقتراع الجمعية التشريعية

تنقسم ولاية نيو ساوث ويلز إلى 93 منطقة انتخابية، ويُطلق عليها أيضاً دوائر انتخابية. يقوم الناخبون في كل دائرة انتخابية بانتخاب عضو لتمثيلهم في المجلس التشريعي لمدة أربع سنوات.





يمكنك التصويت للمرشحين في دائرتك الانتخابية فقط.





اقرأ التعليمات الموجودة على كل ورقة اقتراع بعناية .





للتصويت، يجب عليك كتابة الرقم 1 في المربع بجوار المرشح الذي يمثل خيارك الأول.





إذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك تضمين المزيد من الخيارات عن طريق كتابة الرقم 2 في المربع المجاور لاختيارك الثاني، ثم الرقم 3 بجوار خيارك الثالث وهكذا. أنت من يقرر عدد المرشحين الذين تصوت لهم، ولكن يجب عليك اختيار مرشح واحد على الأقل ليتم حساب صوتك.





إكمال ورقة اقتراع المجلس التشريعي

يتكون المجلس التشريعي لولاية نيو ساوث ويلز من 42 عضواً. يمثل كل عضو الولاية بأكملها في البرلمان لمدة ثماني سنوات. في هذه الانتخابات، يقوم الناخبون بانتخاب نصف المجلس التشريعي. سيتم انتخاب النصف الآخر للمجلس التشريعي في انتخابات الولاية المقبلة في عام 2027.





تحتوي ورقة الاقتراع الخاصة بالمجلس التشريعي على خط سميك يقسمها لجزأين، مع وجود مربعات تصويت للمجموعة أعلى الخط وأعمدة تصويت للمرشحين أسفل الخط.





بالتصويت أعلى الخط، فإنك تصوت لجميع المرشحين في تلك المجموعة. المربعات الموجودة أسفل الخط هي قائمة بالمرشحين لكل مجموعة، بالإضافة إلى المرشحين غير المشمولين في المجموعة، وهُم مدرجون بشكل فردي في العمود الأخير في ورقة الاقتراع. أسماء المرشحين متضمنة في أعمدة.





عند إكمال ورقة اقتراع المجلس التشريعي، يجب عليك الاختيار بين التصويت "أعلى الخط" أو "أسفل الخط".





التصويت أعلى الخط





للتصويت "أعلى الخط"، يجب أن تكتب الرقم 1 في مربع التصويت للمجموعة أعلى الخط الأفقي السميك في ورقة الاقتراع. من خلال القيام بذلك، فإنك تصوت لمجموعة كاملة من المرشحين المدرجين في نفس العمود أسفل مربع التصويت ذلك، ووفقاً للترتيب الذي تمّ إدراجهم فيه.





إذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك التصويت لمزيد من المجموعات عن طريق كتابة الرقم 2 في مربع تصويت المجموعة أعلى الخط، ثم الرقم 3 وهكذا. إذا قمت بالتصويت أعلى الخط، فلا تضع أي أرقام في أي مربعات أسفل الخط.





التصويت أسفل الخط





يمكنك التصويت "أسفل الخط" إذا كنت تريد التصويت لمرشحين فردياً بالترتيب الذي تختاره. يمكن أن تكون اختياراتك من داخل نفس المجموعة، أو من مجموعات مختلفة، أو من مرشحين غير مشمولين في المجموعة، أو من مزيج من المرشحين المشمولين في مجموعة وغيرهم.





يجب عليك كتابة الرقم 1 في المربع بجوار المرشح الذي يمثل خيارك الأول. ثم يجب عليك كتابة الرقم 2 لاختيارك الثاني، ثم الرقم 3 لاختيارك الثالث، واستمر حتى تختار 15 مرشحًا.





يجب عليك اختيار 15 مرشحًا على الأقل أسفل الخط ليتم حساب صوتك، ولكن يمكنك تحديد المزيد من الخيارات، إذ كنت ترغب في ذلك، عن طريق كتابة المزيد من الأرقام في المربعات الأخرى، بدءًا من الرقم 16.





إذا قمت بالتصويت أسفل الخط، فلا تضع أي أرقام في أي مربعات أعلى الخط.





تذكر: اقرأ دائماً التعليمات على أوراق الاقتراع الخاصة بك بعناية.





المساعدة المتاحة للناخبين



خدمة الترجمة الشفهية والتحريرية (TIS National)

إذا كنت بحاجة إلى مترجم شفهي، اتصل بـ TIS National على الرقم 450 131 واطلب منهم الاتصال بمفوضية الانتخابات في نيو ساوث ويلز على الرقم 736 135 1300 من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، من الاثنين إلى الجمعة.





خدمة المُرحِّل الوطني الهاتفية (National Relay Service)

إذا كنت أصمّاً و/أو لديك ضعف في السمع و/أو النطق، يُرجى الاتصال بنا من خلال National Relay Service (NRS) . قم باختيار خيار الوصول المناسب لك واطلب الاتصال بالرقم 736 135 1300 .





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