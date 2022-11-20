رحلات مجانية في قطارات سيدني هذا الاسبوع

النقاط الرئيسية رحلات مجانية لمستخدمي القطارات في سيدني لمدة خمسة أيام

الاجراء جاء بعد مطالبة نقابة العمال في السكك الحديدية بذلك

نقابة العمال تؤكد للحكومة عزمها اجراء اضراب صناعي على خلفية نزاع لم يتم حله مع الحكومة

سيتمتع مستخدمو القطارات في سيدني هذا الاسبوع بالتنقل المجاني حتى يوم الجمعة فيما تتطلع حكومة الولاية إلى تسوية نزاع مع النقابة.





ومع أن الرحلات ستكون مجانية الأ انه وسيظل على الركاب استخدام بطاقات الركوب عند الصعود والنزول من القطارات دون ان يتم خصم رسوم منها.





وتأتي هذه الخطوة استجابة لخطط الاتحاد لمزيد لاجراء من الاضرابات الصناعية بما في ذلك خفض خدمات القطارات إلى 30 في المائة من قدرتها الفعلية.



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وقال أليكس كلاسينس ، سكرتير نقابة السكك الحديدية والترام والحافلات (RTBU) في وقت سابق للحكومة ان تقديم الرحلات المجانية قد يكون أحد السبل التي تحول دون القيام بالاضراب.





من جانبه قال رئيس حكومة نيو ساوث يولز دومينيك بيروتيه إن الناس بحاجة للذهاب الى اعمالهم ومدارسهم وان الاضراب سيؤثر على قيامهم بذلك.











