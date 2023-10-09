نيو ساوث ويلز تطالب المواطنين بسداد فواتير فنادق الحجر الصحي أثناء جائحة كورونا

أصدرت ولاية نيو ساوث ويلز آلاف الأوامر القضائية لتحصيل الفواتير غير المدفوعة لفنادق الحجر الصحي أثناء جائحة كورونا.

A civilian wearning a cream-coloured sweatshirt and ADF member in army fatigues stand in front of piles of luggage, pointing at various items.

The last returning international traveller left hotel quarantine in April 2022, two years after the system was implemented in the early days of the COVID-19 pandemic. Source: AAP / Joel Carrett

شددّ كريس مينز رئيس حكومة نيو ساوث ويلز على ضرورة دفع المبالغ التي تُطالب بها ولايته لنزلاء فنادق الحجر الصحي، والتي يبلغ مجموعها حوالي 40 مليون دولار.

وقال إن واحداً من كل 15 شخصاً ممن تم عزلهم في فنادق نيو ساوث ويلز خلال جائحة كورونا لم يسددوا فواتيرهم بعد، مما دفع الولاية إلى اللجوء إلى أوامر قضائية لاسترداد الأموال.

وبموجب هذا الأمر المسمى " " garnishee order يسمح لأحد الأطراف باسترداد دين من الحساب البنكي لطرف آخر.

وكان قد تم فرض رسوم بقيمة 1500 دولار أسبوعياً على كل مسافر، فضلاً عن 500 دولار لكل شخص بالغ إضافي، أما الأطفال فوق الثلاث سنوات فتبلغ رسومهم 250 دولاراً في الأسبوع.
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وذكرت صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد أن أكثر من 17,750 شخصاً مدينون بمبلغ 39,3 مليون دولار كرسوم غير مدفوعة لقاء استخدامهم فنادق الحجر الصحي في سيدني.

وقالت الصحيفة إن هيئة الإيرادات في نيو ساوث ويلز أصدرت أوامر قضائية لـ 5190 حساباً مصرفياً بشأن ديون الحجر الصحي الفندقية المستحقة منذ تموز/يوليو.

يأتي ذلك فيما شكك مينز في التقارير التي تفيد بأن بعض الأشخاص لم يتلقوا رسائل بشأن الفواتير غير المدفوعة قبل سحب الأموال من حساباتهم المصرفية.
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وقال حاكم الولاية بأنه لتشجيع المواطنين على العودة إلى منازلهم خلال فترة قيود كورونا، لم تكن الرسوم مستحقة عند الوصول إلى الفندق، وتم إخبار المسافرين بأنه سيتم سدادها في تاريخ لاحق.

وأكمل ليقول: "هذا التاريخ هو اليوم، وتحتاج الحكومة إلى هذه الأموال لتشغيل الخدمات الأساسية في الولاية."


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نشر في: 9/10/2023 4:33pm
تقديم: Dima Alkaed
المصدر: AAP, SBS
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