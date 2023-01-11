تحذيرات صحية من فيروس "التهاب الدماغ" بعد رصد زيادة في البعوض الناقل للمرض

حذرت السلطات الصحية في كل من نيو ساوث ويلز وفيكتوريا من لانتشار فيروس "التهاب الدماغ" المسمى بالانجليزية " encephalitis virus " بعد أن شكلت الأمطار والفيضانات وحرارة الصيف البيئة المثالية لازداياد اعداد البعوض الناقل لهذا المرض الفيروسي.





جاءت تحذيرات السلطات الصحية بعد رصد فيروس التهاب الدماغ في وادي ماري في أقصى غرب نيو ساوث ويلز يوم الأربعاء.





وقالت السلطات الصحية في نيو ساوث ويلز إنه تم اكتشاف البعوضة المصابة في بلدة مينيندي على نهر دارلينغ، مرجحة أن يكون ذلك مرتبطبالفيضانات والأمطار الأخيرة في المنطقة .





ويقول الخبراء الصحيون إن البعوض ينقل الفيروس إلى الإنسان من الحيوانات المصابة، مثل الطيور المائية بما في ذلك مالك الحزين والبلشون.





ولا يمكن أن ينتقل المرض من إنسان إلى آخر، ولا يمكن للناس أن يصابوا به الفيروس عن طريق لمس حيوان مصاب أو تناول منتجات حيوانية.





زحذرت السلطات من أن الكثير من المصابين بالتهاب الدماغ لا يعانون من أي منها الأعراض، على الرغم من أن البعض يصاب بعدوى شديدة.





هذا ويمكن أن يسبب الفيروس مشاكل عصبية في حالات نادرة بحسب ما ذكرت السلطات الصحية.











