إصابات كوفيد-19 تواصل الارتفاع في جميع أنحاء أستراليا فهل تصل إلى ذروتها قبل عيد الميلاد؟

النقاط الرئيسية تظهر البيانات أن 13,021 شخصاً ماتوا بسبب كوفيد-19 حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2022

معهد دوهرتي يدعم استخدام دواء Lagevrio للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاماً

أكبر مدن الصين ترفع بعض إجراءات كوفيد -19 في أعقاب الاحتجاجات الجماهيرية

يستمر عدد إصابات كوفيد الأسبوعية الجديدة بالارتفاع في جميع أنحاء الولايات والأقاليم الأسترالية.





فقد سجلت نيو ساوث ويلز زيادة بنسبة 20% مع الإعلان عن 37,796 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة.





وسجلت فيكتوريا زيادة بنسبة 21% مع الإعلان عن 26,971 حالة جديدة.





ومع ذلك، فإن علماء الأوبئة متفائلون بأن الموجة الحالية أو الرابعة قد تبلغ ذروتها قبل عيد الميلاد.



Peter Doherty Institute for Infection and Immunity in Melbourne has backed the use of ودعم معهد بيتر دوهرتي للعدوى والمناعة في ملبورن استخدام عقار Lagevrio المضاد للفيروسات للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 70 عاماً أو أكثر.





ولم يعد Lagevrio موصوفاً في المملكة المتحدة وبلدان أخرى.





وقال المعهد إن تحليله للأدوية الذي لم يخضع بعد لمراجعة من الأقران، أظهر أن Lagevrio قلّل من خطر دخول المستشفى بنسبة 30% للسكان المعرضين لخطر الموت ممن تزيد أعمارهم عن 70 عاماً.





ولا يزال عقار Paxlovid الذي تنتجه شركة فايزر هو العلاج الرائد المضاد للفيروسات لأنه يقلّل بنسبة 89% من خطر دخول المستشفى والوفاة لدى الأشخاص المصابين بكوفيد.



وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأسترالي وفاة 13,021 شخصاً بسبب كوفيد-19 حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر.





ومن بين 13,021 حالة وفاة، كانت 10,620 (81.6%) بسبب كوفيد أما الوفيات المتبقية البالغ عددها 2,401 فكانت لأسباب أخرى، لكن هؤلاء الأشخاص كانوا مصابين بفيروس كورونا.





وتم نقل خمسة أشخاص إلى المستشفى بعد عودة سفينة سياحية تقل 4,000 راكب إلى ملبورن يوم الخميس.





يأتي ذلك فيما لم تكشف السلطات بعد عن العدد الإجمالي للأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد-19 على متن سفينة Grand Princess.



في هذه الأثناء، ألغت حكومة نيو ساوث ويلز 33,121 من الغرامات البالغ عددها 62,138 التي صدرت خلال عمليات الإغلاق لعام 2021.





وجاء هذا الإعلان بعد قرار من المحكمة العليا في نيو ساوث ويلز يفيد بأن هذه الغرامات لم توضح بشكل كاف الجريمة المزعومة بموجب قانون الغرامات.





وسوف تعيد حكومة الولاية الأموال التي دفعها من تعرضوا لتلك الغرامات.





وزعم بحث شارك في تأليفه البروفيسور بريت ساتون، كبير مسؤولي الصحة في ولاية فيكتوريا، بأن هناك دليلاً إضافياً على أن "كوفيد عبارة عن قنبلة عنقودية متعددة الأنظمة".



وقالت عالمة الأوبئة ستايسي رو إن السكان أكثر عرضة 15 مرة للإصابة بالتهاب عضلة القلب الذي يتطلب دخول المستشفى بعد إصابتهم بكوفيد-19.





على صعيد آخر، من المتوقع أن تخفف السلطات الصينية قيود الحجر الصحي الخاصة بكوفيد-19 والاختبارات الجماعية في الأيام المقبلة بعد احتجاجات في المدن الكبرى، بما في ذلك بكين وشانغهاي وقوانغتشو.





وذكرت منظمة الصحة العالمية في تقريرها الأخير أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا حول العالم ظل مستقراً خلال الأسبوع المنتهي في 30 تشرين الثاني/نوفمبر.





وسجلت اليابان وكوريا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا أكبر عدد من حالات كوفيد الأسبوعية على مستوى البلاد.





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