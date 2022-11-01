نشر قاذفات قنابل أمريكية قادرة على حمل أسلحة نووية في أستراليا والصين تحذر من "سباق تسلح في المنطقة"

النقاط الرئيسية: تعمل الدولتان معًا لتحديث المطارات ومرافق تخزين الوقود والإقامة ومناطق التدريب

قال زعيم المعارضة بيتر داتون إنه من الضروري أن تستمر أستراليا في تعميق علاقتها بالولايات المتحدة

قالت السفيرة الأمريكية لدى أستراليا كارولين كينيدي إن السلام القائم في منطقة المحيطين الهندي والهادئ يتطلب مزيجًا من الدبلوماسية والردع

اتفقت أستراليا والولايات المتحدة على العمل معًا في مشاريع في الإقليم الشمالي وبناء منشأة لستة قاذفات من طراز B-52 وطائرات أخرى.





القاذفات قادرة على التسلح بأسلحة نووية.





كما تعمل الدولتان معًا لتحديث المطارات ومرافق تخزين الوقود والإقامة ومناطق التدريب.





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وردا على سؤال حول القاذفات النووية قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي: "نتواصل مع أصدقائنا في تحالف الولايات المتحدة من وقت لآخر".



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قال زعيم المعارضة ، بيتر داتون ، إنه من الضروري أن تستمر علاقة أستراليا بالولايات المتحدة في التعمق.





"إنه يعزز وضعنا الأمني في وقت يتسم بعدم الاستقرار."





وردا على سؤال يوم الاثنين عن نشر طائرات B-52 الأمريكية في أستراليا قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان إن التعاون الدفاعي والأمني بين الدول "يجب ألا يستهدف أي طرف ثالث أو يضر بمصالح أطراف ثالثة".





وصرح تشاو للصحفيين في مؤتمر صحفي في بكين بأن "السلوكيات الأمريكية ذات الصلة زادت التوترات الإقليمية وقوضت بشكل خطير السلام والاستقرار الإقليميين وقد تؤدي إلى سباق تسلح في المنطقة".





وأضاف أن "الصين تحث الأطراف المعنية على التخلي عن الحرب الباردة التي عفا عليها الزمن وعقلية المحصل الصفري والتفكير الجيوسياسي ضيق الأفق والقيام بشيء يفضي إلى السلام والاستقرار الإقليميين وتعزيز الثقة المتبادلة بين الدول".





قال الدكتور مالكولم ديفيس كبير المحللين في الاستراتيجية الدفاعية في معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي إن أستراليا ستشهد على الأرجح نشر المزيد من الطائرات الأمريكية خلال موسم الجفاف.





"لقد استضفنا قاذفات B-52 في عمليات انتشار مختلفة لعدد من السنوات."



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في حين أن الصين قد ترى نشر القوات على أنه عمل استفزازي قال الدكتور ديفيس إن ذلك لم يكن مفاجئًا.





وأضاف: "نحن لا نضع سياسة دفاعية لتناسب بكين نحن نفعل ذلك بما يتناسب مع احتياجاتنا".





قال توم كوربن ، الباحث في السياسة الخارجية والدفاع في مركز دراسات الولايات المتحدة ، إن القاذفات ستستخدم على الأرجح في مهام الردع.





وقال لـ AAP: "من المحتمل أن تعتبر الصين هذا الأمر تصعيدًا".





"الحقيقة هي أن المحللين الصينيين كانوا يراقبون تطور مبادرات المواقف الأمريكية في أستراليا لبعض الوقت ... أشك في أنهم فوجئوا حقًا بهذا."





وجدت الاستطلاعات التي أجريت لمركز الدراسات أن 45 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع قالوا إن الوجود العسكري الأمريكي في أستراليا يجب أن يظل كما هو ، بينما أراد 27 في المائة زيادته.





وأراد 10 في المائة آخرون تقليص الوجود العسكري الأمريكي.





قالت السفيرة الأمريكية لدى أستراليا كارولين كينيدي إن السلام القائم في منطقة المحيطين الهندي والهادئ يتطلب مزيجًا من الدبلوماسية والردع.





وقالت إن واشنطن وكانبيرا بحاجة إلى العمل معا للحفاظ على السلام والاستقرار في المحيط الهادئ.





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