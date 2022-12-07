وزيرا خارجية ودفاع أستراليا في الولايات المتحدة وعلى رأس جدول الأعمال الغواصات النووية.. ما الجديد؟

أكدت الولايات المتحدة دعمها لأستراليا في جهودها للحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية في أقرب وقت.

US Australia

Secretary of State Antony Blinken, right, listens to Australian Foreign Minister Penny Wong speak during a news conference with Secretary of Defense Lloyd Austin and Australian Deputy Prime Minister and Minister for Defence Richard Marles, on the outcome of this year's ministerial meeting at the State Department, Tuesday, Dec. 6, 2022, in Washington. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta) Source: AP / Manuel Balce Ceneta/AP

النقاط الرئيسية
  • الولايات المتحدة تؤكد دعمها لأستراليا في الحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية
  • التقت وزير الخارجية بيني وونغ ووزير الدفاع ريتشارد مارلس مع نظيريهما الأميركيين في واشنطن صباح الأربعاء في إطار المشاورات الوزارية الأسترالية الأمريكية التي تجري سنوياً بين البلدين
  • سوف يتخذ مارلس القرار النهائي بشأن ما إذا كانت أستراليا ستشترك في تصميم غواصة نووية أمريكية أو بريطانية في إطار تحالف AUKUS الثلاثي
التقت وزير الخارجية بيني وونغ ووزير الدفاع ريتشارد مارلس مع نظيريهما الأميركيين في واشنطن صباح الأربعاء في إطار المشاورات الوزارية الأسترالية الأمريكية التي تجري سنوياً بين البلدين.

وقال وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكين إن المجموعة ناقشت التقدم الذي تم إحرازه في الشراكة الأمنية بين الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة.
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وقال للصحفيين في واشنطن: "قطعت دولنا الثلاث خطوات كبيرة لتعزيز قدرة أستراليا في الحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية، مع الالتزام بأعلى معايير عدم الانتشار النووي".

أضاف، "نحن ملتزمون بالوفاء بهذا الوعد في أقرب وقت ممكن."

وسوف يتخذ مارلس القرار النهائي بشأن ما إذا كانت أستراليا ستشترك في تصميم غواصة نووية أمريكية أو بريطانية في إطار تحالف AUKUS الثلاثي، والذي يهدف لدعم أمن البلاد على مدى العقود القادمة.
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نشر في: 7/12/2022 12:48pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP