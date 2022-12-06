تعرفوا على دفعات" سنتر لينك" التي ستكون الأكثر سخاء بدءً من العام الجديد

النقاط الرئيسية: ستزيد علاوة الشباب (Youth Allowance) بين 19.10 دولاراً و41.40 دولاراً كل أسبوعين.

سيحصل الأشخاص من فئة (Austudy) مبلغاً يقدر ما بين 32.40 دولاراً و41.40 دولاراً إضافيًا كل أسبوعين.

سيحصل الأشخاص من هم على المعاش التقاعدي لأسباب صحية (Disability support pension) وتقل أعمارهم عن 21 عامًا وبدون أطفال يتلقون ما بين 27.40 دولار و40.70 دولار كل أسبوعين.

قالت السيدة برناديت نَكَد ْ المستشارة المالية في Cumberland Multicultural Community Services لإذاعة أس بي أس عربي24: " إن هذه الزيادة تعتبر جيدة للمستفيدين من هذه الزيادة".





وستزيد علاوة الشباب (Youth Allowance) بين 19.10 دولاراً و41.40 دولاراً كل أسبوعين.





فيما سيتلقى الأشخاص من فئة الدراسة المسماة (Austudy) مبلغاً يقدر ما بين 32.40 دولاراً و41.40 دولاراً إضافيًا كل أسبوعين.



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أما الأشخاص الذين يحصلون على المعاش التقاعدي لأسباب صحية (Disability support pension) والذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا وبدون أطفال فيتلقون ما بين 27.40 دولار و40.70 دولار كل أسبوعين.



وستقدم الحكومة هذه الزيادة الجديدة على مدفوعات "سنتر لينك" مطلع الشهر المقبل من العام القادم2023.





واعتبرت لمستشارة المالية السيدة برناديت نكد أن هذه الزيادة تعتبر جيدة للطلبة وتعينهم في المسير قُدماً في حياتهم".





يذكر أن السيدة برناديت نكد تعمل كمستشارة مالية في Cumberland Multicultural Community Services الذي يقدم الدعم المجاني للواقعين في براثن الدين او صعوبة تسديد فواتير الكهرباء والماء للمُعسرين.



وأوضحت أن المستشارين المالين يعملون على مساعدة الأشخاص الذين يعانون من صعوبات مالية. حيث يقدمون الخطط والدعم لمساعدة من لا يستطيع تسديد الديون، وتقليل أخطار حدوث أي مشاكل مستقبلية لهم.





وأضافت برناديت: "أن ما يميز هذه الخدمة أن المستشارين الذين يعملون في المنظمات المجتمعية يقدمون هذه الخدمات مجاناً وبشكل سري ومستقل".





للحصول على المساعدة المجانية يمكن للراغب بذلك التواصل على العناوين التالية:





National Debt Helpline. Ph: 1800 007 007



أو التواصل عبر الموقع الإلكتروني:





ومستشارون الماليون المتخصصون يقدمون المشورة والدعم مجانًا لعدد كبير من الأشخاص والقطاعات المتعثرين في أعمالهم أو عليهم ديون متراكمة مثل: المزارعين، والشركات الصغيرة، والأشخاص الذين يعانون من مشاكل القمار، والأشخاص الذين عانوا من العنف الأسري والمنزلي، أو الأشخاص الذين تقدموا بطلبات أو يفكرون في التقدم بطلب للحصول على خطة التعويض الوطنية أو أي شخص متعثر مالياً في حياته شريطة أن تتوفر فيه الشروط اللازمة لتقديم الاستشارة.





علماً بأن هناك موظفين يقدمون المشورة والخدمات باللغة العربية.



لمزيد من المعلومات:



يرجى الاتصال بخط المساعدة الوطني للديون من 9:30 صباحًا إلى 4:30 مساءً طوال أيام الأسبوع. عقم حيث يمكنك تحديد موعد لرؤية المستشار المالي في منطقتك المحلية.









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