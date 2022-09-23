هجوم إلكتروني خطير على Optus يعرض بيانات ملايين المشتركين للخطر

حذرت هيئة مراقبة المستهلك من أن مجرمي الإنترنت بات بإمكانهم الوصول إلى معلومات كافية لسرقة هويات الملايين من عملاء Optus.

OPTUS STOCK

شركة Optus للاتصالات تتعرض لهجوم سيبراني كبير. Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE

النقاط الرئيسية
  • تعرض شركة Optus للاتصالات لهجوم إلكتروني أدى لخرق بيانات المشتركين
  • أكدت الشركة أن أسماء المستخدمين وتواريخ الميلاد وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام رخصة القيادة وأرقام جوازات السفر قد تم اختراقها
  • أعلنت Optus أنها تعمل مع مركز الأمن السيبراني الأسترالي للحد من المخاطر على العملاء الحاليين والسابقين
أكدت شركة الاتصالات Optus أمس الخميس أن أسماء المستخدمين وتواريخ الميلاد وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام رخصة القيادة وأرقام جوازات السفر قد تم الوصول إليها جراء خرق كبير لبيانات عملائها.

وقالت نائبة رئيس لجنة المستهلك والمنافسة الأسترالية، ديليا ريكارد، إن الهجوم الإلكتروني مقلق للغاية نظراً للكم الهائل من المحتالين الذين قد يستغلون ذلك للوصول إلى المعلومات الشخصية للعملاء.
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وقالت لبرنامج تلفزيوني على شبكة ناين اليوم الجمعة، "هذه هي كل الأشياء التي تحتاجها لسرقة الهوية والقيام بعملية احتيال وجعلها أكثر إقناعاً".

وقالت Optus إن تفاصيل الدفع الخاصة بالمستخدمين وكلمات مرور الحساب لم يتم اختراقها وأنها تعمل مع مركز الأمن السيبراني الأسترالي للحد من المخاطر على العملاء الحاليين والسابقين.

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نشر في: 23/09/2022 12:28pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP