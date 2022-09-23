هجوم إلكتروني خطير على Optus يعرض بيانات ملايين المشتركين للخطر

النقاط الرئيسية تعرض شركة Optus للاتصالات لهجوم إلكتروني أدى لخرق بيانات المشتركين

أكدت الشركة أن أسماء المستخدمين وتواريخ الميلاد وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام رخصة القيادة وأرقام جوازات السفر قد تم اختراقها

أعلنت Optus أنها تعمل مع مركز الأمن السيبراني الأسترالي للحد من المخاطر على العملاء الحاليين والسابقين

أكدت شركة الاتصالات Optus أمس الخميس أن أسماء المستخدمين وتواريخ الميلاد وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام رخصة القيادة وأرقام جوازات السفر قد تم الوصول إليها جراء خرق كبير لبيانات عملائها.





وقالت نائبة رئيس لجنة المستهلك والمنافسة الأسترالية، ديليا ريكارد، إن الهجوم الإلكتروني مقلق للغاية نظراً للكم الهائل من المحتالين الذين قد يستغلون ذلك للوصول إلى المعلومات الشخصية للعملاء.



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وقالت لبرنامج تلفزيوني على شبكة ناين اليوم الجمعة، "هذه هي كل الأشياء التي تحتاجها لسرقة الهوية والقيام بعملية احتيال وجعلها أكثر إقناعاً".





وقالت Optus إن تفاصيل الدفع الخاصة بالمستخدمين وكلمات مرور الحساب لم يتم اختراقها وأنها تعمل مع مركز الأمن السيبراني الأسترالي للحد من المخاطر على العملاء الحاليين والسابقين.





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