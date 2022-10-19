بولين هانسون ستدفع 250 ألف دولار بتهمة التشهير بالسناتور السابق بريان بورستون

النقاط الرئيسية أمر القاضي روبرت برومويتش السيدة هانسون بدفع 250 ألف دولار كتعويض عن الأضرار

فشل السيد بورستون في إثبات أن عددًا من الاتهامات الأخرى التي قدمتها السيدة هانسون كانت تشهيرية

رفعت هانسون دعوى مضادة خاصة بها مدعية أن قضية تشهير السيد بورستون ومزاعم التحرش الجنسي المرفوعة ضدها ترقى إلى مستوى التمييز الجنسي

أمر القاضي روبرت برومويتش السيدة هانسون بدفع الغرامات بعد أن "أضر بشكل خطير" بسمعة السيد بورستون على شبكة القناة التاسعة في المحكمة الفيدرالية يوم الأربعاء.





بالإضافة إلى التصريح الخاطئ بأن السيد بورستون اعتدى جنسياً على زميلة له، ادعت السيدة هانسون زوراً أنه اعتدى على رئيس موظفي حزب أمة واحدة جيمس أشبي في قاعة البرلمان الكبرى.





"أجد أن الادعاءين قد أضرا بشكل خطير بسمعة السيد بورستون، حيث تم الحديث عنهما في برنامج تلفزيوني يتم بثه على المستوى الوطني وشاهده أكثر من 290.000 شخص في ذلك الوقت.





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قال القاضي "كلاهما زائف".





فشل السيد بورستون في إثبات أن عددًا من الاتهامات الأخرى التي قدمتها السيدة هانسون كانت تشهيرية، بما في ذلك أنه تحرش جنسيًا بالموظفين في مكتبه، وأنه تحرش بموظفة في مكتبه، وأنه أساء إلى سمعة مجلس الشيوخ بسبب سلوكه الصادم تجاه الموظفين.





ومع ذلك، كان القاضي برومويتش ينتقد سلوك بورستون، واصفا إياه بأنه "خاطئ من الناحية الموضوعية وغير مناسب". تضمن السلوك إخبار إحدى الموظفات ويندي ليتش، "أوه ويندي، ربما تحتاجين فقط إلى مضاجعة جيدة."





كتب القاضي: "يبدو أن السيد بورستون لم يواكب التغييرات في المجتمع فيما يتعلق بحقوق المرأة، حيث تحول المد بشكل أكثر حسماً في السنوات الأخيرة، ولا سيما فيما يتعلق بسلوك الممثلين المنتخبين وموظفيهم ومن حولهم".





خلال جلسة استماع استمرت سبعة أيام في يونيو / حزيران، استمعت المحكمة إلى أن السناتور السابق قام بتجعيد وجه موظفة أخرى تيري ليا فايري قبل إعطائها "قبلة طويلة وقاسية" ثم وضع 100 دولار بين ثدييها في مناسبة منفصلة.





"ليس لدي أدنى شك في أن السيدة فايري عانت باستمرار من المضايقات من السيد بورستون أثناء عملها، في الغالب ذات الطبيعة الجنسية. وكتب القاضي برومويتش "ليس لدي أي شك في أن السيد بورستون تعرض للسيدة ليتش جنسيًا".





"السيدة ليتش والسيدة فايري قدموا دليلاً مليئًا بالصفات لوصف مكان العمل الذي لا يطاق إلى حد كبير الذي تحملوه تحت العمل مع السيد بورستون."





وكان السناتور السابق قد رفع دعوى التشهير في يونيو / حزيران 2020 بشأن ما قال إنها مزاعم تحرش جنسي ضده على وسائل التواصل الاجتماعي، عبر الرسائل النصية والتلفزيونية.





ونفى الرجل البالغ من العمر 74 عامًا مرارًا مزاعم سوء السلوك، قائلاً إن الأحداث الموصوفة لم تحدث أبدًا.





رفعت هانسون دعوى مضادة خاصة بها في المحكمة الفيدرالية في نوفمبر 2020 مدعية أن قضية تشهير السيد بورستون ومزاعم التحرش الجنسي المرفوعة ضدها ترقى إلى مستوى التمييز الجنسي.





يوم الأربعاء، سمح القاضي برومويتش بمواصلة هذه القضية، مما ألقى بمحاولة السيد بورستون لرفض الدعوى بالكامل على أساس أن المحكمة ليس لديها اختصاص للنظر فيها.





قالت السيدة هانسون إنها تفكر في استئناف الدعاوى المرفوعة ضدها، بينما شكرت السيدة ليتش والسيدة فيري "على شجاعتهما ومرونتهما في ظروف بالغة الصعوبة" عن قضية التحرش الجنسي.





وقالت هانسون في بيان: "دعاوى التشهير مكلفة ولم تعد موحدة في جميع أنحاء أستراليا - النتيجة المختلطة اليوم هي مثال على مدى تعقيد القانون".





"تحتاج الحكومة الفيدرالية إلى تكثيف وتمرير تشريعات الكومنولث في هذا المجال والتي يمكن تطبيقها باستمرار في كل ولاية قضائية والتي تقدم تدابير لخفض التكاليف على الأفراد المتورطين في هذه الأنواع من النزاعات."





وكان بورستون قد استقال من حزب السيدة هانسون أمة واحدة للانضمام إلى حزب أستراليا المتحدة في يونيو 2018 بعد خلاف مع زملائه السابقين بشأن موقفه من التخفيضات الضريبية التي اقترحها رئيس الوزراء آنذاك مالكولم تورنبول. فشل في الاحتفاظ بمقعده في الانتخابات الفيدرالية لعام 2019.



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