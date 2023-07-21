آلاف الموظفين الحكوميين في نيو ساوث ويلز يحصلون على زيادة في الأجور

أبرمت حكومة نيو ساوث ويلز صفقة مع جمعية الموظفين الحكوميين في لجنة العلاقات الصناعية بشأن زيادة الأجور تضمنت زيادة بنسبة 0.5 في المائة على المعاش التقاعدي.





وكان قد تم تحديد سقف أجور القطاع العام بنسبة 2.5 في المائة في ظل حكومة الائتلاف السابقة.



وقالت وزيرة العلاقات الصناعية وصحة وسلامة العمل، صوفي كوتسيس، إن زيادة الأجور التي أكدتها الحكومة اليوم الجمعة ستساعد في معالجة مشكلة جذب الموظفين والحفاظ عليهم.





"هذا سيفيد الناس الذين يتولون الخدمات الأساسية للولاية مثل المدارس والسجون والمتنزهات الوطنية".





أضافت، "يستحق سكان نيو ساوث ويلز خدمات حكومية بمستوى عالمي".

