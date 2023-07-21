آلاف الموظفين الحكوميين في نيو ساوث ويلز يحصلون على زيادة في الأجور

أكثر من 80,000 موظف في القطاع العام في نيو ساوث ويلز سيحصلون على زيادة في الأجور بنسبة 4 في المائة.

Hospitalisations are overwhelmed as COVID-19 infections continue to rise.

الموظفون في القطاع العام في نيو ساوث ويلز سيحصلون على زيادة في الأجور بنسبة 4 في المائة. Source: AAP

أبرمت حكومة نيو ساوث ويلز صفقة مع جمعية الموظفين الحكوميين في لجنة العلاقات الصناعية بشأن زيادة الأجور تضمنت زيادة بنسبة 0.5 في المائة على المعاش التقاعدي.

وكان قد تم تحديد سقف أجور القطاع العام بنسبة 2.5 في المائة في ظل حكومة الائتلاف السابقة.
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وقالت وزيرة العلاقات الصناعية وصحة وسلامة العمل، صوفي كوتسيس، إن زيادة الأجور التي أكدتها الحكومة اليوم الجمعة ستساعد في معالجة مشكلة جذب الموظفين والحفاظ عليهم.

"هذا سيفيد الناس الذين يتولون الخدمات الأساسية للولاية مثل المدارس والسجون والمتنزهات الوطنية".

أضافت، "يستحق سكان نيو ساوث ويلز خدمات حكومية بمستوى عالمي".
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نشر في: 21/07/2023 12:44pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

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