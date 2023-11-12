بيني وونغ تدعو إلى "وقف إطلاق النار" وسط هجمات متكررة على المستشفيات في غزة

النقاط الرئيسية: Doctors and aid groups say Al-Shifa hospital in Gaza is under siege from Israeli forces.

Many Palestinians are taking shelter in northern Gaza's hospitals after their homes were destroyed by airstrikes.

The Israeli military has denied it's targeting Al-Shifa hospital.

قالت بيني وونغ: "نحن بحاجة إلى خطوات نحو وقف إطلاق النار"، مشيرة إلى أهمية التحرك الجاد لإنهاء النزاع بين حماس وإسرائيل.





تأتي هذه التصريحات في ظل التقارير المروعة عن قصف متواصل يستهدف أكبر مستشفى في غزة، مستشفى الشفاء، حيث أفادت المصادر الطبية بوفاة طفل وتعرض العديد من المرضى للخطر بسبب الهجمات الإسرائيلية.





وينفي الجيش الإسرائيلي وجود حصار، مشددًا على أن حماس وضعت مراكز قيادتها حول المستشفى.



تشير وزيرة الخارجية الأسترالية إلى أنها تدرك تمامًا وجود حماس في البنية التحتية المدنية، لكنها تشدد على أن القانون الإنساني الدولي يلزم بحماية المؤسسات الطبية.





وأكدت وونغ في حوارها مع برنامج "إنسايدرز" على شبكة ABC، على أهمية التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتحاربة لضمان وقف إطلاق النار.





من جهتها، أعربت منظمة الصحة العالمية عن "مخاوفها البالغة" حيال سلامة المحاصرين في مستشفى الشفاء، مشيرة إلى فقدان الاتصال مع الجهات الطبية فيه.





في السياق نفسه، أكد أحمد المخللاتي، جراح التجميل في المستشفى، على استمرار القصف المتواصل وتأثيره الكارثي على البيئة داخل المستشفى.



من ناحية أخرى، أكد ممثل وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، أن القوات الإسرائيلية تطلق النار على المستشفى من أسطح المباني المجاورة، ما يعيق حركة المسعفين ويشكل تهديدًا مباشرًا للمرضى.



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في سياق متصل، ترفض حماس الاتهامات التي تشير إلى استخدام المستشفى لأغراض عسكرية، داعية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى إرسال بعثات للتحقيق في الادعاءات الإسرائيلية.





وفيما تواصل إسرائيل حملتها العسكرية، يتزايد القلق الدولي إزاء احتمال تصاعد الأزمة الإنسانية وتدهور الحالة الصحية في غزة.



Many Palestinians have been taking shelter at Al-Shifa hospital in Gaza City. Source: Getty / Khader Al Zanoun/AFP أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و إنستغرام.



