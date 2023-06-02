«الناس يموتون من حولي»: ما لا يقل عن 150 قتيلاً ومئات الجرحى في تصادم قطارين في الهند

قال مسؤولون إن تصادمًا بين قطاري ركاب في ولاية أوديشا الهندية أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 150 شخصًا وإصابة المئات.

India Train Derailment

Rescuers examine the mangled wreck of one of the trains in a collision to find survivors. Source: AAP / AP

النقاط الرئيسية:
  • أظهرت الصور التي بثتها المحطات المحلية عربات القطارات المحطمة الممتلئة بثقوب ملطخة بالدماء وقطع من المعدن الملتوي
  • أظهرت الصور مئات الشباب مصطفين خارج مستشفى حكومي في سورو في أوديشا للتبرع بالدم
  • قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي في تغريدة على تويتر إن عمليات الإنقاذ جارية في الموقع
قال مسؤولون محليون إن 120 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 850 آخرين ويخشى أن يكون كثيرون آخرون محاصرين بعد حادث تصادم مروع بين ثلاثة قطارات في وقت متأخر من يوم الجمعة في ولاية أوديشا بشرق الهند.

قال مسؤولو السكك الحديدية مساء الجمعة إن قطار كورومانديل السريع، الذي يمتد من كولكاتا إلى تشيناي، اصطدم بقطار ركاب آخر وهو هوراه سوبرفاست إكسبريس.

وأظهرت الصور التي بثتها المحطات المحلية عربات القطارات المحطمة الممتلئة بثقوب ملطخة بالدماء وقطع من المعدن الملتوي، وعشرات الركاب يرقدون بجانب القضبان بالقرب من بالاسور، على بعد حوالي 200 كيلومتر من عاصمة الولاية بوبانسوار.
India Train Derailment
People inspect the site of passenger trains that derailed in the Balasore district, in the eastern Indian state of Orissa, on Friday, 2 June 2023. Source: AAP / AP
وقال سودهانشو سارانجي، المدير العام لخدمات إطفاء أوديشا، من موقع الحادث: «لدينا أكثر من 120 حالة وفاة في آخر إحصاء والعدد آخذ في الازدياد بسبب وجود الكثير من الإصابات الخطيرة وإصابات الرأس».

«حادث محزن للغاية والتقديرات الأولية ليست جيدة».

وأظهرت الصور مئات الشباب مصطفين خارج مستشفى حكومي في سورو في أوديشا للتبرع بالدم.

وقال شاهد عيان لوكالة رويترز: «كنت هناك في الموقع وأستطيع أن أرى الدم والأطراف المكسورة والأشخاص الذين يموتون من حولي».

وقال أحد الناجين لمراسلي الأخبار التلفزيونية المحلية إنه كان نائمًا عندما وقع الحادث، واستيقظ ليجد نفسه محاصرًا تحت حوالي عشرة ركاب آخرين، قبل أن يزحف بطريقة أو بأخرى خارج العربة بإصابات فقط في رقبته وذراعه.

وعرضت محطة تلفزيونية أخرى صورًا رسومية لسيارة قطار سقطت على جانب واحد من المسار، بينما حاول السكان سحب الضحايا إلى بر الأمان.

وقالت سلطات السكك الحديدية الجنوبية الشرقية في بيان إن قطار هوراه سوبرفاست السريع خرج عن مساره وأصطدم بقطار كورومانديل السريع.
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أكد السكرتير العام لولاية أوديشا براديب جينا أنه «تم إرسال حوالي 850 مصابًا إلى المستشفيات»، مع استمرار أعمال الإنقاذ.

وأضاف أن «الأولوية القصوى الآن هي إنقاذ (الركاب) وتقديم الدعم الصحي للمصابين».

وقال رئيس حكومة أوديشا نافين باتنايك إن أولوية السلطات هي «نقل الأحياء إلى المستشفيات، وهذا هو شاغلنا الأول رعاية الأحياء».

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي في تغريدة على تويتر إن عمليات الإنقاذ جارية في الموقع ويتم تقديم «كل المساعدة الممكنة» للمتضررين.
وقال وزير السكك الحديدية الفيدرالي أشويني فايشناو في تغريدة على تويتر إنه تم حشد فرق الإنقاذ من بوبانسوار وكلكتا في أوديشا في ولاية البنغال الغربية.

وأضاف أن القوة الوطنية لمواجهة الكوارث وفرق حكومة الولاية والقوات الجوية حشدت أيضًا للاستجابة للحادث.

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نشر في: 3/06/2023 8:32am
المصدر: AAP, AFP
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