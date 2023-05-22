مع وصوله إلى سيدني: هل تثير أستراليا قضايا حقوق الإنسان مع رئيس الوزراء الهندي؟

وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى سيدني في زيارة دولة ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي.





ولدى سؤاله عما إذا كان ينبغي إدراج حقوق الإنسان على جدول الأعمال، قال نائب رئيس الوزراء ريتشارد مارلس إن الهند دولة ديمقراطية كبيرة تشترك في القيم مع أستراليا.



وقال للصحفيين في كانبرا يوم الثلاثاء، "لم يكن لدينا قط توافق استراتيجي مع الهند أكبر مما نتمتع به الآن. كلا البلدين يستثمران بعمق في الأمن المشترك لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ".





وكل هذا يقود الى علاقة اوثق بين البلدين".



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