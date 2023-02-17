مع انطلاق مهرجانات مجتمع الميم في سيدني وملبورن: بيروتيه يعلن دعمه لفرض حظر على أنشطة "علاج المثليين"

النقاط الرئيسية قال رئيس حكومة نيو ساوث ويلز دومينيك بيروتيه إنه سيدعم فرض حظر على الممارسات الضارة التي تهدف إلى "علاج" المثليين في الولاية

يهدف "تحويل" المثليين المحظور في عدة ولايات إلى قمع أو تغيير النشاط الجنسي لشخص مثلي الجنس بناءً على قناعة بأنه بحاجة إلى العلاج

تتزامن تصريحات بيروتيه مع إقامة مهرجانات كبرى لمجتمع الميم في مدينتي سيدني وملبورن

أكد رئيس حكومة نيو ساوث ويلز أن الائتلاف سيؤيد فرض حظر على ما يسمى "علاج التحويل" خلال الدورة المقبلة للبرلمان.





وقال بيروتيه، "لا يمكن قبول أي ممارسات ضارة في نيو ساوث ويلز، لا سيما إذا كانت تؤثر على الشباب والضعفاء".





"عندما يعود البرلمان للالتئام، ستقدم حكومتي دعماً من حيث المبدأ للتشريعات التي تضع حدا لأي ممارسات ضارة".





ويهدف علاج تحويل المثليين المحظور في عدة ولايات، إلى قمع أو تغيير النشاط الجنسي لشخص مثلي الجنس بناءً على قناعة بأنه بحاجة إلى العلاج.



ورحبت مجموعة المساواة في أستراليا (Equality Australia) بالتزام رئيس الحكومة، وقالت إن أنشطة "تحويل المثليين" تتسبب في ضرر حقيقي وليست مدعومة بأدلة طبية.





وقال غسان قسيسية، المدير القانوني لمنظمة المساواة في أستراليا: "التزام رئيس الحكومة اليوم هو خطوة أولى مرحب بها".





"إنه يجعل ولاية نيو ساوث ويلز متماشية مع الولايات الأخرى التي تستكشف وسائل لإنهاء هذه الممارسات الضارة ويعني أنه يمكن لأفراد مجتمع الميم والناخبين في نيو ساوث ويلز أن يطمئنوا إلى أن من سيفوز في الانتخابات سيعالج هذه القضية".



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تتزامن تصريحات بيروتيه مع إقامة مهرجانات كبرى لمجتمع الميم في مدينتي سيدني وملبورن.





وينطلق في سيدني مهرجان WorldPride على مدار 17 يوماً ويتخلله العديد من الفعاليات الداعمة لمجتمع الميم.





واحتفالاً بليلة افتتاح المهرجان، ستضاء أشرعة دار أوبرا سيدني بألوان علم المثليين مساء السبت 17 شباط/فبراير.





أما في ملبورن، فيحتفل مهرجان Midsumma الذي ينظمه مجتمع الميم فيستضيف فعاليات عديدة في منطقة سانت كيلدا ويحضره قرابة 300 ألف شخص سنوياً على مدار 22 يوماً.





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