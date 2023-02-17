نهاية مأسوية لرحلة البحث عن عاملين سقطا داخل منجم زنك في كوينزلاند

تم العثور على اثنين من عمال المناجم ميتين بعد أن سقطت مركبتهما في أخدود بعمق 25 متراً داخل منجم زنك تحت الأرض في شمال غرب كوينزلاند.

Miners' helmets

Miners' helmets Source: Getty / Getty Images

النقاط الرئيسية
  • تم العثور على اثنين من عمال المناجم في كوينزلاند ميتين
  • سقطت مركبتهما في أخدود بعمق 25 متراً داخل منجم زنك تحت الأرض
  • كان ديلان لانغريدج وتريفور ديفيس على عمق 125 متراً تحت سطح الأرض قبل تعرضهما للحادث
كان ديلان لانغريدج وتريفور ديفيس على عمق 125 متراً تحت سطح الأرض في منجم دوغالد ريفر للزنك قبل تعرضهما لحادث يوم الأربعاء حوالي الساعة 9 صباحاً.

وقالت شركة إم جي إم جي في بيان يوم الخميس، "نجحت جهود البحث والإنقاذ التي أجريت ليل الأربعاء في تحديد مكان السيارة واستخراجها، لكن الرجلين أصيبتا بجروح قاتلة".
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كان الرجلان موظفين في شركة Barminco لخدمات التعدين تحت الأرض.

وقال مارك نورويل، الرئيس التنفيذي لشركة Perenti المالكة لشركة Barminco، إن النهاية مأسوية.

وقال "أريد أن أتقدم بأحر التعازي لعائلات وأصدقاء وزملاء وأحباء تريفور وديلان، وكلاهما كان ينبغي أن يعود إلى المنزل بأمان من العمل أمس".
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نشر في: 17/02/2023 11:58am
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

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