مصرع طالب في جنوب غرب سيدني صدمته حافلة مدرسية

النقاط الرئيسية طالب في الـ 14 من العمر لقي مصرعه بعد أن صدمته حافلة مدرسية في جنوب غرب سيدني

قالت الشرطة إن الحادث وقع في حوالي الساعة الثالثة من بعد ظهر أمس الأربعاء

تم علاج الطالب من قبل المسعفين في مكان الحادث ونُقل إلى مستشفى ليفربول لكنه توفي بعد فترة وجيزة

قالت الشرطة إن الحادث وقع في حوالي الساعة الثالثة من بعد ظهر أمس الأربعاء خارج مدرسة ماكارثر الأنجليكانية في كوبيتى، وأصاب الفتى البالغ من العمر 14 عاما بجروح خطيرة.





وتم علاجه من قبل المسعفين في مكان الحادث ونُقل إلى مستشفى ليفربول لكنه توفي بعد فترة وجيزة.



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خضعت سائقة الحافلة، وهي امرأة تبلغ من العمر 54 عاماً، لفحص إلزامي وهي يساعد الشرطة في تحقيقاتها.





وتم نقلها إلى مركز شرطة ليفربول ووجهت إليها تهمة القيادة الخطرة التي تؤدي إلى الوفاة والقيادة الخطرة والإهمال في القيادة التي تؤدي إلى الوفاة.





وتم رفض الإفراج عنها بكفالة ومن المقرر أن تمثل أمام محكمة ليفربول المحلية اليوم الخميس.



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