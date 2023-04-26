خطة الحكومة للوصفات الطبية تتفاعل والصيادلة يحذرون: "ستؤدي لمزيد من النقص في الأدوية"

النقاط الرئيسية نقابات الصيادلة تحذر من أن التغييرات على أسعار الوصفات الطبية في الميزانية الفيدرالية القادمة ستؤدي إلى مزيد من النقص في الأدوية

تخطط الحكومة للسماح للناس بشراء أدوية مدعومة لمدة شهرين بوصفة طبية واحدة، بدلاً من وصفتين منفصلتين

بموجب السياسة الجديدة، سيصبح الوصول إلى مئات الأدوية الشائعة أرخص، ولا سيما للذين يعانون من أمراض مزمنة وينفقون الكثير من المال على الأدوية

تخطط الحكومة للسماح للناس بشراء أدوية مدعومة لمدة شهرين بوصفة طبية واحدة، بدلاً من وصفتين منفصلتين.





وهذا يعني أن حوالي ستة ملايين أسترالي سيدفعون أقل مقابل أدويتهم، مع تقليل الوقت الذي يقضونه في التنقل بين عيادة الطبيب والصيدلية.





إلا أن رئيس نقابة الصيدلة الأسترالية ترينت تومي قال إن التغييرات قد تؤدي إلى مزيد من النقص في الأدوية للمرضى.





وأوضح تومي إن هناك أكثر من 470 دواء في البلاد تعاني بالفعل من نقص حاد أو أنها غير متوفرة على الإطلاق.





من جهتها أعلنت الحكومة أن التغييرات المقرر أن تبدأ في الأول من أيلول/سبتمبر، ستحقق وفورات في التكلفة للمرضى الذين سيحتاجون إلى زيارات أقل إلى الطبيب العام للحصول على الوصفات الطبية.



بموجب السياسة الجديدة، سيصبح الوصول إلى مئات الأدوية الشائعة أرخص، ولا سيما للذين يعانون من أمراض مزمنة وينفقون الكثير من المال على الأدوية.





ويمكن للأشخاص توفير ما يصل إلى 180 دولار سنوياً، إذا كان من الممكن وصف أدويتهم لمدة 60 يوماً بدلاً من 30 يوماً.





الجدير بالذكر أن أكثر من 320 دواء في القائمة مخصص لحالات مثل أمراض القلب والكوليسترول ومرض كرون وارتفاع ضغط الدم.





وقال تومي إن 40 في المائة من الأدوية المدرجة في القائمة تعاني من نقص في المخزون.



"على الحكومة أن تتوقف عن القلق بشأن وعدها المسبق بالمساعدة في تكاليف المعيشة".





"نحتاج إلى تأمين الأساسيات، وهو التأكد من أن كل شخص يمكنه الحصول على علبة دواء واحدة على الأقل".





وقال وزير الصحة مارك بتلر إن هذا الإجراء للحد من تكلفة المعيشة سيعالج مشكلة الأستراليين الذين لا يتمكنون من الحصول على الأدوية التي يحتاجونها.





أضاف: "في كل عام، يضطر حوالي مليون أسترالي يواجهون تأخيراً في الحصول على دواء ضروري لصحتهم أو لا يحصلون عليه مطلقاً".





"سياسة الأدوية الأرخص هذه آمنة ومفيدة لجيوب الأستراليين والأهم من ذلك أنها جيدة لصحتهم".





من جهتها رحبت نائبة رئيس الجمعية الطبية الأسترالية دانييل ماكمولن بالتغييرات المقترحة على الوصفات الطبية.





وقالت لبرنامج Seven's Sunrise: "في الوقت الذي نتحدث فيه عن الكثير من ضغوط تكلفة المعيشة، فإن هذا سيخفف بالفعل العبء عن المرضى في جميع أنحاء أستراليا".





"هناك بعض حالات النقص في الأدوية حالياً، ولكن سيكون هناك نهج مرحلي لتخفيف النقص".





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