خطة الحكومة للوصفات الطبية تتفاعل والصيادلة يحذرون: "ستؤدي لمزيد من النقص في الأدوية"

حذر الصيادلة من أن التغييرات على أسعار الوصفات الطبية في الميزانية الفيدرالية القادمة ستؤدي إلى مزيد من النقص في الأدوية.

BRENDAN O’CONNOR PENALTY RATES PRESSER

Pharmacy student Olivia Douglas who works part time at the UFS Pharmacy in Coburg poses for a photograph in Coburg, Melbourne, Saturday, June 30, 2018. The Shadow Minister for Employment and Workplace Relations Brendan O'Connor held a press conference at a Coburg pharmacy to discuss the next round of cuts to penalty rates. (AAP Image/Ellen Smith) NO ARCHIVING Source: AAP / ELLEN SMITH/AAPIMAGE

النقاط الرئيسية
  • نقابات الصيادلة تحذر من أن التغييرات على أسعار الوصفات الطبية في الميزانية الفيدرالية القادمة ستؤدي إلى مزيد من النقص في الأدوية
  • تخطط الحكومة للسماح للناس بشراء أدوية مدعومة لمدة شهرين بوصفة طبية واحدة، بدلاً من وصفتين منفصلتين
  • بموجب السياسة الجديدة، سيصبح الوصول إلى مئات الأدوية الشائعة أرخص، ولا سيما للذين يعانون من أمراض مزمنة وينفقون الكثير من المال على الأدوية
تخطط الحكومة للسماح للناس بشراء أدوية مدعومة لمدة شهرين بوصفة طبية واحدة، بدلاً من وصفتين منفصلتين.

وهذا يعني أن حوالي ستة ملايين أسترالي سيدفعون أقل مقابل أدويتهم، مع تقليل الوقت الذي يقضونه في التنقل بين عيادة الطبيب والصيدلية.

إلا أن رئيس نقابة الصيدلة الأسترالية ترينت تومي قال إن التغييرات قد تؤدي إلى مزيد من النقص في الأدوية للمرضى.

وأوضح تومي إن هناك أكثر من 470 دواء في البلاد تعاني بالفعل من نقص حاد أو أنها غير متوفرة على الإطلاق.

من جهتها أعلنت الحكومة أن التغييرات المقرر أن تبدأ في الأول من أيلول/سبتمبر، ستحقق وفورات في التكلفة للمرضى الذين سيحتاجون إلى زيارات أقل إلى الطبيب العام للحصول على الوصفات الطبية.
اقرأ أيضاً

هل تجاهل التاريخ الأسترالي مشاركة العرب في الأنزاك؟

بموجب السياسة الجديدة، سيصبح الوصول إلى مئات الأدوية الشائعة أرخص، ولا سيما للذين يعانون من أمراض مزمنة وينفقون الكثير من المال على الأدوية.

ويمكن للأشخاص توفير ما يصل إلى 180 دولار سنوياً، إذا كان من الممكن وصف أدويتهم لمدة 60 يوماً بدلاً من 30 يوماً.

الجدير بالذكر أن أكثر من 320 دواء في القائمة مخصص لحالات مثل أمراض القلب والكوليسترول ومرض كرون وارتفاع ضغط الدم.

وقال تومي إن 40 في المائة من الأدوية المدرجة في القائمة تعاني من نقص في المخزون.
اقرأ أيضاً

"الدكتوراه كانت حلمي": كيف تمكن اللاجئ رامي الصابري من اكتشاف نجم نابض في فلك أستراليا؟

"على الحكومة أن تتوقف عن القلق بشأن وعدها المسبق بالمساعدة في تكاليف المعيشة".

"نحتاج إلى تأمين الأساسيات، وهو التأكد من أن كل شخص يمكنه الحصول على علبة دواء واحدة على الأقل".

وقال وزير الصحة مارك بتلر إن هذا الإجراء للحد من تكلفة المعيشة سيعالج مشكلة الأستراليين الذين لا يتمكنون من الحصول على الأدوية التي يحتاجونها.

أضاف: "في كل عام، يضطر حوالي مليون أسترالي يواجهون تأخيراً في الحصول على دواء ضروري لصحتهم أو لا يحصلون عليه مطلقاً".

"سياسة الأدوية الأرخص هذه آمنة ومفيدة لجيوب الأستراليين والأهم من ذلك أنها جيدة لصحتهم".

من جهتها رحبت نائبة رئيس الجمعية الطبية الأسترالية دانييل ماكمولن بالتغييرات المقترحة على الوصفات الطبية.

وقالت لبرنامج Seven's Sunrise: "في الوقت الذي نتحدث فيه عن الكثير من ضغوط تكلفة المعيشة، فإن هذا سيخفف بالفعل العبء عن المرضى في جميع أنحاء أستراليا".

"هناك بعض حالات النقص في الأدوية حالياً، ولكن سيكون هناك نهج مرحلي لتخفيف النقص".

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على
فيسبوك 
و
تويتر
و
انستغرام.
توجهوا الآن إلى
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.


يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر
هذا الرابط
أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على
أبل
وأندرويد.
شارك
نشر في: 26/04/2023 1:09pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

اخترنا لك

A digital graphic that includes a Centrelink sign and a photo of a woman.

تعرفوا على دفعات سنترلينك التي ستزيد اعتباراً من الإثنين 20 آذار/مارس

16:41
Heba and Noor photo.jpg

Why love is the elephant in the room to some Arab Australians

eid prayers

مجلس الأئمة الأسترالي يعلن موعد عيد الفطر المبارك

07:52
Car Crash

كل ما عليك فعله إذا تعرضت لحادث سير في أستراليا

Logo of FIFA Women's World Cup 2023 on display.

لماذا طلب الاتحاد الأسترالي لكرة القدم من الفيفا التخلي عن عقد رعاية السعودية لكأس العالم للسيدات؟

12:13
نجاح حداد - قصة نجاح.JPG

'الأرزاق على الله رغم المنافسة': من أرملة وأم لتوأم إلى صاحبة واحد من أشهر مطابخ سيدني

12:37
Zainab.jpeg.jpg

Zainab was born in Australia but does not qualify for fast-tracked residency under new visa rules

22:09
Two Muslim woman embracing.jpg

Like mother, like daughter? Why some Aussie Arab mums are seeking different parenting styles