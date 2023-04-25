"الدكتوراه كانت حلمي": كيف تمكن اللاجئ رامي الصابري من اكتشاف كوكب نابض في فلك أستراليا؟

النقاط الرئيسية: رغم ظروف اللجوء والهجرة، تمكن رامي الابري من البدء برسالة الدكتوراه بعد اشهر قليلة من وصوله إلى استراليا.

اكتشف رامي نجماً نابضاً في سحابة ماجلان الصغرى.

تعلم اللغة الانجليزية هو المفتاح لحياة أفضل في أستراليا.

ولد رامي الصابري في العراق حيث نشأ وترعرع وأكمل دراسته الجامعية في كلية العلوم في جامعة بغداد وحصل على الماجستير في مجال عم الفلك، لكن ظروف العراق القاسية حكمت عليه أن يترك وعائلته موطنه الأم ويذهبوا إلى الأردن.





في الأردن، تقدم رامي وعائلته بطلب لجوء إنساني إلى أستراليا، لكن المسألة استغرقت ثلاث سنوات إلى أن صدرت التأشيرة. هذا الأمر حمل معه مزيجاً من المشاعر المختلطة بين الفرح بصدورها والانتقال إلى بلد يوفر الكثير من الفرص في جميع المجالات، والخوف من المجهول في المجتمع الذي لم يروه أو يختبروه من قبل.



بدأت التساؤلات هل سنتمكن من الاندماج في المجتمع الجديد وهل سيتم تقبلنا، لكن مشاعر الخوف بدأت بالتلاشي فور وصولنا نتيجة المعاملة والاستقبال الجيدين.

Source: SBS لكن رغم دراسة رامي للماجستير باللغة الإنكليزية، إلا أنها لم تكن كافية، الأمر الذي شكل له عائقاً في البداية لأن الفارق كبير عند الحاجة إلى سماعها وتكلمها.



تعلمت اللغة لأنها المفتاح لكل شيء، سواء العمل أو الدراسة أو التأقلم مع المجتمع الجديد.

رحلة رامي من العراق إلى الأردن فأستراليا، لم تنسيه شغفه بعلم الفلك. بعد أشهر قليلة من وصوله إلى أستراليا بدأ بالبحث على المراصد الفلكية قريباً من منطقة سكنه. وبالفعل تمكن من العثور على أحدها في منطقة بينريث، وقام بالتواصل مع مدير المرصد وعبر له عن رغبته بالدراسة في هذا المجال.





استلم رامي الرد سريعاً من مدير المرصد الذي دعاه إلى مكتبه واطلع على شهاداته، وهنا كانت المفاجئة الكبرى لرامي، حيث عرض عليه اكمال دراسة الدكتوراه في مجال علم الفلك.



لا أنسى تلك اللحظة أبداً، صمتت لعدة ثوان وسألته، هل أنت جاد؟ كان إكمال الدكتوراه حلماً بالنسبة لي.

بعد أن استكمل رامي دراسة اللغة الإنجليزية واستوفى المهارات التي تخوله إكمال علومه، التحق بالجامعة في شهر شباط /فبراير 2018 ليبدأ مشواره صوب تحقيق حلم الدكتوراه.



Source: SBS لم يأخذ الأمر طويلاً حتى تمكن رامي من إثبات قدراته ومعرفته، حيث اكتشف نجماً نابضاً في بقايا مستعر أعظم في سحابة ماجلان الصغرى، وهذا كان مجال دراسته الأبرز أي دراسة النجوم الكبرى بعد انفجارها في نهاية حياتها التي تترك أجساماً صغيرة كثافتها هائلة وهي ما يعرف بالنجم النابض، وقد تم نشر هذا الاكتشاف في أرقى الدوريات العلمية في العالم.



كان رامي في طفولته يراقب النجوم والفضاء وتتبادر الكثير من الأسئلة إلى ذهنه. واليوم بعد هذه السنوات من الدراسة، رغم أن رامي تعلم الكثير، إلا أنه لا يزال أمامه الكثير لاكتشافه وتعلمه، إذ قال إن التعمق في الدراسة والبحث والعلم أثار المزيد والمزيد من التساؤلات التي تحتاج لإجابات تتطلب بدورها المزيد من العلم التي يأمل الوصول إلى جزء من إجاباتها.



A still image from the US Space Force's new recruitment video Credit: Space Foundation يعتبر رامي أن أستراليا قدمت له ما يستطع وطن الأم العراق تقديمه له، خاصة في مجال علم الفلك الذي يفتقر إلى المعدات ودراسته نظرية فقط، أما في أستراليا فتوافر المعدات والبيانات هو ما ساعده في تحقيق اكتشافه.





بناء على تجربته ورحلته، ينصح رامي أي لاجئ أو مهاجر جديد بضرورة تعلم اللغة الإنجليزية لأنها المفتاح لكل شيء في أستراليا، وأن يتبع كل شخص شغفه وحلمه مهما كلف الأمر من تعب وعناء.





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