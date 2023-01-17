"لكنتي المختلفة هي مصدر قوة": من شابة لا تجيد الإنكليزية إلى سفيرة ثقافية ومتحدثة في مؤتمرات الأمم المتحدة

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Source: Supplied / Israa Sedda

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تحكم الحياة أحياناً على المهاجرين إلى أستراليا أن يتخلوا عن الإختصاصات والمجالات التي درسوها في بلادهم الأم ويبدؤوا مسيرة جديدة مختلفة عن المسار الذي رسموه فيما قبل. وهذا ما حصل بالفعل مع الشابة إسراء سدة التي تصف قصتها بأنها قصة إنسانة في رحلة لتحقيق ذاتها ورسالتها في الحياة.

النقاط الرئيسية
  • اضطرت إسراء أن تغير مسار عملها بعد قدومها إلى أستراليا بسسب عدم امتلاكها الخبرة المحلية.
  • رغم عدم إتقانها اللغة الإنكليزية إلا أن إصرار إسراء جعلها متحدثة في أبرز المؤتمرات وسفيرة ثقافية لمدينتها.
  • إن فكرة أن الحجاب واللغة هما عائقان كلها مخاوف من العقل اللاواعي نحن من صنعناها.
روت إسراء قصتها لأس بي أس عربي 24 وهي التي ولدت في عُمان، وتربت في فلسطين وتخصصت في مجال الفيزياء وكانت تعمل مدرسة في إحدى المدارس في الأردن قبل قدومها إلى أستراليا.

تقول إسراء أنها كانت متحمسة للفرص الأفضل التي قد تفتحها لها أستراليا عند وصولها، إلا أنها صدمت بما واجهته على أرض الواقع.
الشهادة من بلدي بدون خبرة أسترالية غير كافية، إذ كان علي أن أعادل شهادتي وأدرس الماجستير لأصبح معلمة مسجلة.
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Source: Supplied / Israa Sedda
لكن عندما قررت أسراء أن تعود إلى مقاعد الدراسة، رزقها الله بثلاثة أطفال. تفرغت حينئذ لواجب الأمومة المقدس الذي كان أولوية بالنسبة لها وكرست له وقتها الكامل خلال السنوات الأربع الأولى في أستراليا.
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بعد انقضاء هذه السنوات الأربع، سمعت إسراء عن البرنامج التفاعلي المنزلي للأمهات والأطفال وكونها تحب تدريس أبنائها في المنزل سجلت ابنها الأكبر في البرنامج. شعر القيمون على البرنامج حينها مدى حب إسراء للإنجاز والطموح، فعرضوا عليها العمل معهم كموجهة للأمهات المهاجرات في مجال الطفولة المبكرة.
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Source: Supplied / Israa Sedda
ولكن طموح إسراء وشغفها لم يقف عند هذا الحد، فاشتركت عام 2021 ببرنامج القيادة للنساء من خلفيات ثقافية متعددة الذي أعطاها رؤية أعمق للحياة.
هذا البرنامج عرفني على نساء ملهمات مما حفزني على أن أخرج من منطقة الراحة وأبادر بعمل أمور جديدة.
على إثر ذلك تم دعوة أسراء كمتحدثة في يوم المرأة العالمي مع جمعية الأمم المتحدة في ولاية غرب أستراليا وفي مؤتمر النساء للتكنولوجيا.
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Source: Supplied / Israa Sedda
تؤكد أسراء أنها مثل أي امرأة عربية مهاجرة ولا تتحدث الإنكليزية بطلاقة، ولكنها لم تسمح لحاجز اللغة أن يقف عائقاً في طريقها لتحقيق أهدافها، حتى أصبحت مؤخراً السفيرة الثقافية لمدينة Canning في غرب أستراليا.
أنا لا أخجل باللكنة التي لدي، بل هي مصدر قوة بالنسبة لي ودليل على أنني أتحدث أكثر من لغة، كما أعلم أبنائي أن يفخروا كونهم يتحدثون لغتين.
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Source: Supplied / Israa Sedda
ترى أسراء أن اللغة العربية هي لغة قوية وجميلة يجب أن نفخر بها، لذا بادرت إلى تعليمها لمجموعة من السيدات المسلمات الغير ناطقات بالعربية في منزلها عند وصولها إلى أستراليا، وتدرس حالياً في مركز اللغة العربية للأطفال. كما بادرت مع مدينة Canning لقراءة القصص باللغة العربية في المكتبة.
رغم صعوبات وتحديات هذه المهنة في أستراليا، إلا أنني ارى أنها مجدية وتستحق الجهد والتعب.
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Credit: Israa Sedda
ترى إسراء أن تمكين المرأة حق أعطاها اياه الله تعالى لأنه خلق الإنسان زوجين ذكر وأنثى كل منهم له حقوقه وواجباته، هم يختلفون جسدياً لكنهم متساوون عقلياً وفكرياً. لذا يحتاج سوق العمل كل مهارات المرأة التي قد تستفيد منها في منزلها أيضاً.

تقول إسراء أن المشكلة هي في الذكور وليس الرجال، لأن الرجولة صفة غير موجودة لدى كل الذكور، ويستحل أن يرى الرجل المتصالح مع نفسه نجاح المرأة تهديداً له.
النساء في زمن الرسول (ص) كان لهن دورهن في المجتمع وكانت زوجات الرسول يعلمن الرجال والصحابى.
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Source: Supplied / Israa Sedda
كما تشدد إسراء كونها سيدة محجبة، أن الحجاب لم يكن يوماً عائقاً في وجه تطورها وإنجازاتها، رغم ما سمعته قبل مجيئها إلى أستراليا عن إمكانية تعرضها للعنصرية والتمييز بسبب الحجاب.
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تقول إسراء أنها تتعامل مع الناس باحترام، لأنها تعتبر نفسها سفيرة لبلدها وثقافتها. لذا من البديهي أن يتعامل معها الناس بنفس الأسلوب، وفكرة أن الحجاب واللغة هما عائقان كلها مخاوف من العقل اللاواعي نحن من صنعناها.
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Source: Supplied / Israa Sedda
حجابي يغطي شعري ولا يغطي عقلي، عملي وإنجازاتي هم ما يتحدث عني وليس شكلي وما أرتديه.
ختمت إسراء قصتها بتوجيه رسالة إلى كل سيدة مهاجرة لم تتمكن من العمل بشهاداتها أو معادلتها بأن تغتنم كل الفرص التي تصادفها مهما كانت صغيرة لأنها ستفتح لها أبواباً كثيرة تماماً كا حدث معها.

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