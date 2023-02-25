"أرجوك عد": فولوديمير زيلينسكي يطالب بعودة السفير الأسترالي إلى أوكرانيا

سألت أس بي أس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عما إذا كان يرغب في إعادة فتح سفارة أستراليا في كييف، فقوبل رده بالضحك من قاعة المؤتمرات المكتظة.

Zelensky speaking to media about the Australian Embassy

Ukrainian President Volodymyr Zelensky speaks to the media during a press conference in Kyiv. Source: EPA / SERGEY DOLZHENKO/EPA

النقاط الرئيسية:
  • حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أستراليا على استعادة وجودها الدبلوماسي في بلاده
  • قدمت أستراليا حوالي 655 مليون دولار لدعم أوكرانيا، بما في ذلك 475 مليون دولار كمساعدة عسكرية
حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أستراليا على استعادة وجودها الدبلوماسي في بلاده قبل أن يضيف مازحا أنه يرغب في عودة سفير أستراليا "على متن مدرعة بوشماستر".

وفي مؤتمر صحفي متلفز للذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا، سئل زيلينسكي عما إذا كان يرغب في رؤية عودة سفير أستراليا بروس إدواردز.

وتم إغلاق سفارة أستراليا وعملياتها في كييف، حيث غادر المسؤولون في شباط/فبراير الماضي عندما انطلقت القوات الروسية نحو الحدود قبل الغزو.

وبقي السفير ومسؤولون آخرون في بولندا خلال العام الماضي.
"من الجيد جداً سماع سؤال توافق عليه"، أجاب الرئيس الأوكراني عبر مترجم.

"سأكون سعيداً جداً بذلك، لدي علاقات جيدة مع أستراليا، لقد ساعدونا كثيراً".

أرسلت أستراليا إجمالى 90 عربة مدرعة من طراز بوشماستر لنقل الجنود إلى المجهود الحربي الأوكراني.

وقال زيلينسكي إنه يود رؤية المزيد.

وقال باللغة الإنجليزية "لدي عجز كبير في المركبات المسلحة وهو أمر مهم للغاية".

"أرجوك عد، ولكن في Bushmaster، نحن بحاجة واحدة أخرى!"

قوبلت النكتة بالضحك من غرفة مزدحمة للصحفيين المجتمعين في المؤتمر الصحفي.
منذ الغزو، قدمت أستراليا حوالي 655 مليون دولار لدعم أوكرانيا، بما في ذلك 475 مليون دولار كمساعدة عسكرية.
اقرأ المزيد

"الأستراليون قمعوا المصريين في ثورة 19": روائي مصري أسترالي يستحضر الماضي الأليم لمداواة الحاضر

واحتفلت أستراليا يوم الجمعة بالذكرى السنوية الأولى بالإعلان عن إرسال طائرات استطلاع بدون طيار لتعزيز المجهود الحربي الأوكراني، مع فرض عقوبات جديدة على المسؤولين والكيانات المرتبطة بروسيا.

ولكن التحالف حث الحكومة على الانضمام إلى 67 دولة أخرى في إعادة فتح سفارة أستراليا في كييف، والحفاظ على مسار التأشيرات "السخي" للمواطنين الأوكرانيين الذي فتحه قبل الانتخابات الفيدرالية في أيار/مايو 2022.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر
 و
انستغرام.


توجهوا الآن إلى 
موقعنا الالكتروني 
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر 
هذا الرابط
 أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على 
أبل 
وأندرويد.


يمكنكم أيضًا مشاهدة أخبار 
SBS عربي News 
في أي وقت على SBS On Demand.
شارك
نشر في: 25/02/2023 11:38am
By Ben Lewis, Rashida Yosufzai
تقديم: Rayan Barhoum
المصدر: SBS
Available in other languages
الموضوع
Australia

الأكثر متابعة

saad.png

حكم قضائي على المغني المغربي سعد لمجرد بالسجن ست سنوات بتهمة الاغتصاب

11:02
Helene & Hani Akoury.jpg

'حب من أول نظرة': ما سر نجاح زواج هيلين وهاني عاقوري لأكثر من 50 عاماً؟

10:20
FB_IMG_1677211454790.jpg

'ربيع لم يزهر': رواية الكاتبة نجمة حبيب التي تعيد لأهالي مخيم الضبية حقهم الضائع!

11:53
Turkey-Syria Earthquake Death Toll Rises To More Than 11000

'منحت تأشيرات اللجوء في مدة نصف ساعة للاجئين الاوكرانيين': ماذا عن المتضررين من زلزال سوريا وتركيا؟

09:40
warning sign.jpg

مع اقتراب فصل الصيف: ماذا تفعل إذا تعرضت للدغة ثعبان أو عنكبوت؟

ABS CPI FIGURES STOCK

ما هو السبب الحقيقي للتضخم في أستراليا؟ دراسة جديدة تكشف حقائق صادمة

Centrelink

زيادة جديدة على مدفوعات سنترلينك مطلع الشهر المقبل

12:11
Amir Salem OAM.jpg

'نموذج ناجح يجب ان يحتذي به العالم': نيوساوث ويلز تكرّم أمير سالم لجهوده في دعم التعددية الثقافية