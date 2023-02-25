"أرجوك عد": فولوديمير زيلينسكي يطالب بعودة السفير الأسترالي إلى أوكرانيا

النقاط الرئيسية: حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أستراليا على استعادة وجودها الدبلوماسي في بلاده

قدمت أستراليا حوالي 655 مليون دولار لدعم أوكرانيا، بما في ذلك 475 مليون دولار كمساعدة عسكرية

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أستراليا على استعادة وجودها الدبلوماسي في بلاده قبل أن يضيف مازحا أنه يرغب في عودة سفير أستراليا "على متن مدرعة بوشماستر".





وفي مؤتمر صحفي متلفز للذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا، سئل زيلينسكي عما إذا كان يرغب في رؤية عودة سفير أستراليا بروس إدواردز.





وتم إغلاق سفارة أستراليا وعملياتها في كييف، حيث غادر المسؤولون في شباط/فبراير الماضي عندما انطلقت القوات الروسية نحو الحدود قبل الغزو.





وبقي السفير ومسؤولون آخرون في بولندا خلال العام الماضي.



"من الجيد جداً سماع سؤال توافق عليه"، أجاب الرئيس الأوكراني عبر مترجم.





"سأكون سعيداً جداً بذلك، لدي علاقات جيدة مع أستراليا، لقد ساعدونا كثيراً".





أرسلت أستراليا إجمالى 90 عربة مدرعة من طراز بوشماستر لنقل الجنود إلى المجهود الحربي الأوكراني.





وقال زيلينسكي إنه يود رؤية المزيد.





وقال باللغة الإنجليزية "لدي عجز كبير في المركبات المسلحة وهو أمر مهم للغاية".





"أرجوك عد، ولكن في Bushmaster، نحن بحاجة واحدة أخرى!"





قوبلت النكتة بالضحك من غرفة مزدحمة للصحفيين المجتمعين في المؤتمر الصحفي.



منذ الغزو، قدمت أستراليا حوالي 655 مليون دولار لدعم أوكرانيا، بما في ذلك 475 مليون دولار كمساعدة عسكرية.



واحتفلت أستراليا يوم الجمعة بالذكرى السنوية الأولى بالإعلان عن إرسال طائرات استطلاع بدون طيار لتعزيز المجهود الحربي الأوكراني، مع فرض عقوبات جديدة على المسؤولين والكيانات المرتبطة بروسيا.





ولكن التحالف حث الحكومة على الانضمام إلى 67 دولة أخرى في إعادة فتح سفارة أستراليا في كييف، والحفاظ على مسار التأشيرات "السخي" للمواطنين الأوكرانيين الذي فتحه قبل الانتخابات الفيدرالية في أيار/مايو 2022.





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