"الأستراليون قمعوا المصرين في ثورة 19": روائي مصري أسترالي يستحضر الماضي الأليم لمداواة الحاضر

النقاط الرئيسية: "جذر بطاطا" رواية صدرت عام 2023 كواحدة من روايات الكاتب نشأت يونس "ذبابة في حقيبة"، "السمرة الأخيرة"، و"الأخير الآخر".

تطرح الرواية الصراع، بأسئلة من أنا؟ هل أنا سليل الحملان أم ابن الذئاب؟ أنا الصياد، أم الفريسة، أم الرصاصة؟

تطرح الرواية الصراع، بأسئلة من أنا؟ هل أنا سليل الحملان أم ابن الذئاب؟ أنا الصياد، أم الفريسة، أم الرصاصة؟

في رواية "جذر بطاطا" يتحدث الكاتب نشأت يونس عن 100عام من صراع الأجنحة والجذور، منذ مذبحة جورة الانجليز 1919 في "منيا القمح" على يد الأستراليين، عبر شوارع قاهرة النكسة 1967، فوق تلال أورزغان بأفغانستان 2012، وحتى أروقة وزارة الدفاع الأسترالية عام 2021





وتطرح هذه الرواية هذا الصراع، بأسئلة شخصياتها من أنا؟ هل أنا سليل الحملان أم ابن الذئاب؟ هل أنا الصياد، أم الفريسة، أم الرصاصة؟



الجذور، عن القاتل والمقتول، عن لغز الضحية وضحية اللغز.



"جذر بطاطا" رواية صدرت عام 2023 كرواية جديدة للروائي المصري الأسترالي نشأت يونس،و انضمت لأخواتها من روايات أصدرها سابقاً تحمل عناوين "ذبابة في حقيبة"، "السمرة الأخيرة"، و"الأخير الآخر".





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"يقول نشأت يونس في حديثه مع إذاعة أس بي أس عربي24: "هذه الرواية تبحث عن قضايا هوية المهاجرين وانصهارهم داخل أستراليا خاصة العرب عبر حدث تاريخي مؤلم لدى المصريين في ثورة1919 واشتراك الجنود الأستراليين مع الإنجليز في قمع المصريين.



ويتتبع الروائي "جذر بطاطا" عائلة بطاطا المصرية منذ عام 1918 التي تحتك بالجنود الاستراليين في معسكراتهم أثناء مشاركتهم للإنجليز واستخدامهم المفرط للقوة والقتل غير المبرر للأبرياء، مرورًا بأحداث الستينيات وتداعياتها ما أثر على المصريين والعرب.



بعد معايشة هذه العائلة لتك الأحداث الدامية في العالم العربي، تقرر الهجرة إلى أستراليا. وينشأ أفادها في أستراليا كأستراليين، ثم يبدأ إحساس صراع الهوية بين قمع الأستراليين لأجدادهم مروراً بالأحداث الأخيرة في أفغانستان، وما أوردته التقارير عن وحشية الجنود الأستراليين وأحداث القمع هناك.





لتصل الرواية بعد هذا الصراع بقناعة لدى أفراد العائلة أنه يجب الانصهار في أستراليا انصهارًا مقننًا.



تأتي هذه الرواية للكاتب نشأت يونس بعد رواية " ذباب في الحقيبة" تتحدث عن صدام حضاري نادر بين الشعبين الأسترالي والمصري قديمًا وحديثًا عبر حكاية شيقة عن مهاجر مصري حديث العهد بسيدني يجد بالصدفة مذكرات قديمة لجندي أسترالي من "الأنزاك" اختفى في شوارع القاهرة عام 1915 قبل أيام من معركة "جاليبولي"، وتم اعتباره مُتهربًا من الجندية تاركًا أسرته تحاول نسيان ذلك العار ومحوه من حياتهم طوال قرن من الزمان.



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يهتم المهاجر المصري بمعرفة تفاصيل القضية لارتباطها بتاريخ مصر ويلجأ إلى مراجع وكتب ومذكرات وخطاب وتقتاده الصدفة إلى معرفة معركة الوزير في قلب القاهرة في 2ابريل 1915 بواسطة 5000 جندي أسترالي ونيوزيلندي التي احتلوا فيها قلب القاهرة نصف يوم ومعرفة علاقة غريبة بين قضية اختفاء الجندي وبين الفساد السياسي في مصر ذلك الوقت والفساد الإداري والأخلاقي في القاهرة وأباطرة الظلام في القاهرة من رواد تجارات البغاء والمخدرات والرقيق الأبيض. بل يكتشف تفاصيل بطولية لأحد النشطاء السياسيين في القاهرة المقاوم للاحتلال الإنجليزي والسرايا الفاسدة.



عالم غريب نُسي منذ قرن من الزمن، يستدعيه المهاجر ويتم اكتشافه ليرفع النقاب عن قضية اختفاء الجندي ويزيح العار عن أهله ويكشف عن تفاصيل عن الوضع في مصر ذلك الزمن ويرد الحقوق إلى أهلها.





كل تلك الأحداث والشخصيات في الرواية تاريخية حقيقية 100%





يذكر أن للكاتب المهندس المصري الأسترالي نشأت يونس اهتمامات تأريخية واضحة عبر الرواية مثل رواية السمرة الأخيرة ويعتبر الأدب والشعر والتأريخ من ضمن أبرز اهتماماته.





صدر له ثلاث روايات تاريخية (الأخير الآخر- مأساة الحب والعرش) 2019، (السمرة الأخيرة – رقصة الذبح والشتات)2021، (ذبابة في حقيبة سفر- معركة الوزير) 2022.



وطالب الروائي نشأت يونس بضرورة أن تترجم هذه الروايات باللغة الإنجليزية أيضاً برعاية حكومية لنشر الثقافة لجميع الناطقين بالإنجليزية، حتى يدركوا أحداث التاريخ بأعين الآخرين، وخاصة للثقافة ت العربية التي تعتبر مكونًا هامًا في المجتمع الأسترالي.





للاستماع للقاء مع الروائي نشأت يونس وتفاصيل شيقة عن روايته" جذر بطاطا". يرجى الضغط على التدوين الصوتي في الأعلى.





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