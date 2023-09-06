المعارضة تتهم ألبانيزي: منع الخطوط القطرية جاء على حساب المواطن الأسترالي!

أدلى ألبانيزي بهذا التصريح بعدما أصرت المعارضة على الحصول على جواب بشأن ما إذا كان على علم بالقرار الذي اتخذته وزيرة النقل كاثرين كينغ في 10 تموز/يوليو.



وتركز المواجهة بين الحكومة والمعارضة على من كان يعرف بقرار كينغ ومتى، حيث اعتبر بعض أعضاء الائتلاف المعارض أنه تم اتخاذه لحماية شركة كوانتاس من المنافسة على حساب المواطنين الأستراليين الذين يضطرون لدفع أسعار تذاكر أغلى.





وقالت كينغ في وقت سابق إن قرارها تم اتخاذه لأسباب تتعلق بالمصلحة الوطنية.





وسأل زعيم المعارضة بيتر داتون رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عما إذا كان قد أجرى محادثات مع الرئيس التنفيذي أو أي مسؤول تنفيذي كبير لشركة فيرجن أستراليا بشأن الخطوط القطرية، قبل أن تتخذ الحكومة قرارها بشأن طلب زيادة عدد الرحلات.



