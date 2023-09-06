المعارضة تتهم ألبانيزي: منع الخطوط القطرية جاء على حساب المواطن الأسترالي!

أقر رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أنه تحدث إلى الرئيس التنفيذي لشركة فيرجن أستراليا بعد قرار وزيرة النقل رفض العرض الذ تقدمت به الخطوط الجوية القطرية لتسيير 28 رحلة إضافية إلى أستراليا.

ANTHONY ALBANESE TAFE STUDENTS MEETING

Australian Prime Minister Anthony Albanese speaks to TAFE students enroled in fee-free courses during a meeting at Parliament House in Canberra, Monday, September 4, 2023. (AAP Image/Lukas Coch) NO ARCHIVING Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE

أدلى ألبانيزي بهذا التصريح بعدما أصرت المعارضة على الحصول على جواب بشأن ما إذا كان على علم بالقرار الذي اتخذته وزيرة النقل كاثرين كينغ في 10 تموز/يوليو.
اقرأ أيضاً

"يساوي وزنه ذهبًا": ما هي وجهة كوانتاس بعد مغادرة آلان جويس؟

وتركز المواجهة بين الحكومة والمعارضة على من كان يعرف بقرار كينغ ومتى، حيث اعتبر بعض أعضاء الائتلاف المعارض أنه تم اتخاذه لحماية شركة كوانتاس من المنافسة على حساب المواطنين الأستراليين الذين يضطرون لدفع أسعار تذاكر أغلى.

وقالت كينغ في وقت سابق إن قرارها تم اتخاذه لأسباب تتعلق بالمصلحة الوطنية.

وسأل زعيم المعارضة بيتر داتون رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عما إذا كان قد أجرى محادثات مع الرئيس التنفيذي أو أي مسؤول تنفيذي كبير لشركة فيرجن أستراليا بشأن الخطوط القطرية، قبل أن تتخذ الحكومة قرارها بشأن طلب زيادة عدد الرحلات.

أكملوا الحوار على حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر
و
انستغرام.
شارك
نشر في: 6/09/2023 12:45pm
المصدر: AAP