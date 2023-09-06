"يساوي وزنه ذهبًا": ما هي وجهة كوانتاس بعد مغادرة آلان جويس؟

استبعد رئيس مجلس إدارة شركة كوانتاس ريتشارد غويدر التنحّي عن منصبه مع تزايد الضغوط على مجلس الإدارة إثر سلسلة من الأزمات التي أدت إلى مغادرة الرئيس التنفيذي آلان جويس قبل الأوان لمنصبه.





هذا وسيتم التدقيق في قرار الحكومة الفيدرالية بمنع الخطوط الجوية القطرية من مضاعفة رحلاتها إلى أستراليا من خلال تحقيق في مجلس الشيوخ، وسط اتهامات من المعارضة بأن الحكومة تحاول حماية كوانتاس.



وقد أبلغ آلان جويس، الرئيس التنفيذي لشركة كوانتاس منذ 2008، مجلس الإدارة بأنه سيستقيل على الفور، مقدمًا تقاعده لمدة شهرين بعد أسابيع قليلة مضطربة بالنسبة لشركة الطيران، موضحًا أن الشركة بحاجة إلى المضي قدمًا في تجديد أدائها.





الى أين تتجه كوانتاس اذًا بعد مغادرة آلان جويس؟





الإجابة حول هذا المحور وسواه، مع الخبير المالي والاقتصادي مخلص يوسف في الملّف الصوتيّ أعلاه.





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