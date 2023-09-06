"يساوي وزنه ذهبًا": ما هي وجهة كوانتاس بعد مغادرة آلان جويس؟

Qantas Group Chief Executive Officer Alan Joyce press conference following a results announcement in Sydney

Qantas Group Chief Executive Officer Alan Joyce takes immediate decision to following a turbulent weeks for the airline Source: AAP

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

تواصل شركة كوانتاس تصدّر عناوين الأخبار سيما بعد استقالة الرئيس التنفيذي الفورية آلان جويس من منصب الرئيس التنفيذي لشركة كوانتاس بعد أسبوع صعب للشركة وسط المطالبات بتحقيق حول قرار الحكومة منع الخطوط القطرية من تسيير المزيد من الرحلات من وإلى استراليا.

استبعد رئيس مجلس إدارة شركة كوانتاس ريتشارد غويدر التنحّي عن منصبه مع تزايد الضغوط على مجلس الإدارة إثر سلسلة من الأزمات التي أدت إلى مغادرة الرئيس التنفيذي آلان جويس قبل الأوان لمنصبه.

هذا وسيتم التدقيق في قرار الحكومة الفيدرالية بمنع الخطوط الجوية القطرية من مضاعفة رحلاتها إلى أستراليا من خلال تحقيق في مجلس الشيوخ، وسط اتهامات من المعارضة بأن الحكومة تحاول حماية كوانتاس.
وقد أبلغ آلان جويس، الرئيس التنفيذي لشركة كوانتاس منذ 2008، مجلس الإدارة بأنه سيستقيل على الفور، مقدمًا تقاعده لمدة شهرين بعد أسابيع قليلة مضطربة بالنسبة لشركة الطيران، موضحًا أن الشركة بحاجة إلى المضي قدمًا في تجديد أدائها.

الى أين تتجه كوانتاس اذًا بعد مغادرة آلان جويس؟

الإجابة حول هذا المحور وسواه، مع الخبير المالي والاقتصادي مخلص يوسف في الملّف الصوتيّ أعلاه.

اقرأ المزيد:
مصرف الاحتياط يجمّد سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي
هل أعجبكم هذا الحوار؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.
أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك وتويتر وانستغرام.


 
شارك
اخترنا لك
Passengers of a plane sit in the waiting area.
اعتقال رجل هدّد بتفجير قنبلة على متن رحلة متجهة من سيدني إلى كوالالمبور
A woman in a long sleeve red shirt and blue shorts.
بطلة إسبانيا أولغا كارمونا تُصدم بخبر وفاة والدها بعد المباراة النهائية: ماذا قالت له؟
09:08
Plane taking off
ما هي الضرائب والمصاريف المترتبة عليك في حال قررت ترك أستراليا؟
11:46
thumbnail_a1bef9f9-4096-4880-b953-c2b3714ca326.jpg
'حلمي يتحقق بدراسة تكنولوجيا المعلومات' شاب عراقي يتسلق سُلم النجاح
12:47
An image provided by Ross W. Paterson, Rachel L. Brown, et al./Brain, Oxford University Press, brain scans of coronavirus patients from a study published in July. The new study offers the first clear evidence that in some people,
قصة هزت العالم، كيف انتقلت الدودة الحية من معدة إمرأة لدماغها!
12:32
IMG_1449.jpg
'بدأت مشروعها من المنزل': كيف نجحت هذه المهاجرة في تحقيق حلمها في أستراليا؟
Dark,Gray,Office,Lobby,With,A,Concrete,Floor,,Loft,Windows
Omar came to Australia as a refugee. Now he's helping police better engage with Middle Eastern newcomers
17:19
b1bec6c9-fbe8-48ca-9bec-28213078dc08.JPG
سيدات سوريات ينقلن المطبخ والتراث السوري إلى ملبورن
Latest podcast episodes
World - Arabic.jpg
نشرة أخبار المساء 06/09/2023
Stroke, illustration
تحت المجهر: أكثر من 27 ألف أسترالي أصيبوا بالسكتة الدماغية عام 2020
sandra.png
"عائلتي تدعمني": كيف دخلت ساندرا ضومط عالم السياسة في أستراليا من باب حزب العمال؟
pexels-maahid-photos-3881104.jpg
الهند تعتزم تغيير اسمها.. فما هو الاسم الجديد؟