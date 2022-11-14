اجتماع مرتقب اليوم بين ألبانيزي والرئيس الصيني "لاعادة" ضبط العلاقة بين البلدين

النقاط الرئيسية اللقاء هو الاول يجمع بين قادة الصين واستراليا منذ 2016

ألبانيزي يقول إن عقد الاجتماع بحد ذاته أمر ايجابي

الصين تؤكد أنها مستعدة للقاء استراليا في منتصف الطريق

يبدو أن الصين وأستراليا مستعدتان لإصلاح علاقتهما المتصدعة فيما يتهيأ قادة البلدين لاجتماع مرتقب للغاية.





وسيلتقي رئيس الوزراء أنثوني ألبانيزي بالرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة العشرين بعد ظهر اليوم الثلاثاء.





وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2016 التي يلتقي فيها زعيمان أسترالي وصيني- في اجتماع واحد.





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وفي حين لم يكشف ألبانيزي عما يخطط لمناقشته مع الرئيس الصيني، واعتبر أن مجرد الاتفاق عقد الاجتماع أمراً ناجحًا. "





وقال ألبانيزي للصحفيين في بالي الأثنين: " أنه ولمدة ست سنوات لم نجر أي حوار وهو ليس في مصلحة أستراليا عدم الاهتمام باجراء حوار مع شركائنا التجاريين الرئيسيين".





واضاف "سنجري حوارا بناء. وسأطرح موقف استراليا على مجموعة من القضايا، وبالطبع مواقف أستراليا من معظمها معروف."





والقضايا المهمة لأستراليا العقوبات التجارية التي تفرضها الصين على المنتجات الأسترالية، واستعراض الجوانب الأمنية في العلاقة مع روسيا.



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من جانبها، أكدت الصين إنها مستعدة "للقاء أستراليا في منتصف الطريق"





وتعليقا على هذا الاجتماع المرتقب، قال وزير التعليم الأسترالي جيسون كلير للقناة التاسعة إنه يعتقد أنه من المهم أن تكون أستراليا قادرة على إجراء محادثة مع أكبر شريك تجاري لها.





في غضون ذلك، وصفت رئيسة مجموعة كبرى الأعمال التجارية في أستراليا، جينيفر ويتساكوت، -المتواجدة حاليا في بالي لحضور اجتماع أعمال مجموعة العشرين- اللقاء بين الزعيمين بأنه "إعادة ضبط هائلة" للعلاقة مع الصين.





ويأتي اجتماع رئيس الوزراء بعد أن التقى الرئيس شي بالرئيس الأمريكي جو بايدن ظهر يوم الاثنين.



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