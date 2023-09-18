بين المياه الملوثة والألغام الأرضية: استمرار معاناة الناجين من فيضانات ليبيا

لا يزال يتم انتشال الجثث من البحر بعد أسبوع من تعرض مدينة درنة شرق ليبيا لفيضانات مدمرة، فيما يواجه الناجون نقصا في المياه العذبة.

Two men with shovels try to clean a street that has been filled with mud.

About 800,000 people are reported in need of humanitarian assistance, the International Rescue Committee (IRC) said. Source: EPA / STR

النقاط الرئيسية
  • المياه الملوثة في مدينة درنة أدت إلى وفاة 55 طفلا.
  • تشكل الألغام الأرضية خطراً كبيراً على النازحين بعد أن جرفتها الفيضانات.
  • تضارب حول العدد الرسمي للضحايا بسبب الفيضانات القاتلة.
معاناة كبيرة يعيشها أبناء الشعب الليبي بعد الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مدينة درنة الأسبوع الماضي.

يواجه الناجون معضلة نقص المياه العذبة أو الاصطدام بلغم أرضي عبر المناطق التي تسببت السيول في نزوحها.
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وقد جُرفت العديد من الجثث إلى البحر، ودُفن أكثر من ألف في مقابر جماعية، بحسب الأمم المتحدة.

وجرفت المياه مناطق بأكملها في درنة، والتي يقدر عدد سكانها بما لا يقل عن 120 ألف نسمة.
و لا تزال البيانات متضاربة حول أعداد ضحايا فيضانات ليبيا حتى الآن.

وقال تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن السلطات الليبية اكتشفت ما لا يقل عن 55 طفلاً أصيبوا بالتسمم بسبب شرب المياه الملوثة في درنة.

وأضافت أن مياه الفيضانات تسبب في تحرك الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر التي خلفتها سنوات الصراع، مما يشكل خطرا إضافيا على آلاف النازحين.
Two men in white hazmat suits and blue gloves walk through the mud and ruin of Derna. The man on the right wears a face mask.
Libyan authorities have opened an investigation into the collapse of two dams that caused a devastating flood in a Derna as rescue teams searched for bodies, nearly a week after the deluge killed more than 11,000 people. Source: AP / Yousef Murad
وقد أرسلت منظمات الإغاثة الدولية مساعدات طارئة جواً وأرسلت الدول إمدادات ومساعدات أخرى، لكن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية قال إن هناك حاجة إلى المزيد.

وتفتقر ليبيا التي يبلغ عدد سكانها سبعة ملايين نسمة إلى حكومة مركزية قوية منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي والتي أطاحت بمعمر القذافي في عام 2011.
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ووصف عبد الحميد الدبيبة رئيس الوزراء الليبي الفيضانات بأنها كارثة غير مسبوقة.

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نشر في: 18/09/2023 3:01pm
تقديم: Ramy Aly
المصدر: AAP
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