إحباط عملية دولية لتهريب المخدرات في مطار سيدني

تم إلقاء القبض على خمسة رجال فيما يتعلق بمؤامرة مزعومة لاستيراد 100 كيلوغرام من الكوكايين تقدر قيمتها السوقية بـ 40 مليون دولار في مخزن الشحن التابع لطائرة ركاب.





ويُزعم أن اثنين من العاملين في مطار سيدني الدولي، أحدهما من ماسكوت (55 عاماً) والآخر من كوجي (61 عاماً)، استغلا وظيفتهما وقدرتهما على الوصول إلى الشحنات لتسهيل العملية.





وزعمت المصادر أن رجلاً من بادستو هو الرأس المدبر للخطة، بينما تولى رجل من هيلزديل مهمة التنسيق مع العاملين في المطار.





وتزعم الشرطة أن العاملين بالمطار قاما بإزالة خمس أكياس كبيرة تحتوي على الكوكايين من حاوية في عنبر الشحن بالطائرة القادمة من جنوب إفريقيا.



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ثم قام العاملان بنقل الحقائب إلى سيارة يقودها رجل من سيدني يبلغ من العمر 24 عامًا إلى خارج مبنى المطار.





وتم القبض على الرجال الثلاثة بعد وقت قصير من عملية التسليم بعد ظهر يوم السبت الفائت بينما تم القبض على الاثنين الآخرين في وقت لاحق من ذلك المساء.





ومثل المتهمون أمام محكمة باراماتا المحلية يوم الأحد وسيظلون قيد الاحتجاز حتى مثولهم أمام المحكمة في 30 تشرين الثاني/نوفمبر.





وكان كل كيس من الأكياس الخمس التي عثر عليها في السيارة يحتوي على عبوات من مادة بيضاء ملفوفة ببلاستيك أسود.





وأكدت اختبارات الطب الشرعي أن المادة هي كوكايين، مع العلم أن كل كيس يحتوي على حوالي 20 كجم من المخدرات.





وكانت تحقيقات الشرطة قد بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2022 بعد أن أبلغت شركة طيران عن نشاط مشبوه حدث بالقرب من منطقة الشحن في جوهانسبرج لرحلة متجهة إلى سيدني.



وتوصلت التحقيقات في أستراليا إلى أن العاملين في المطار كانا على مقربة من تلك الرحلة عند وصولها إلى سيدني وقاما بإزالة المواد من عنبر الشحن.





وقالت كريستي كريسي، مديرة المباحث في الشرطة الفيدرالية الأسترالية، إن الأشخاص الذين يتمتعون بإمكانية الوصول إلى منطقة المطار يلعبون دوراً حاسماً في قطاعي السياحة والتجارة في أستراليا.





وأضافت أن الشرطة لن تتردد في التحقيق مع الذين يسيئون استخدام هذه الثقة ومحاكمتهم لدورهم في دعم الجريمة المنظمة.





وقالت: "تحاول مجموعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية بنشاط إفساد الأشخاص الذين يعملون في مطاراتنا لأن وصولهم إلى العمليات الجوية يعد وسيلة نشطة وفعالة لتسهيل استيراد المخدرات غير المشروعة".



