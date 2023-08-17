مقتل أم لأربعة أطفال طعنا في غرب سيدني

تلقت الشرطة اتصالا من منزل المرأة في غرب سيدني في الليلة التي سبقت مقتلها.

STABBING SCENE WESTERN SYDNEY

Police at the scene where a young mother was found stabbed to death at the property on Edmondson Avenue in the suburb of St Marys in Sydney, Wednesday, August 16, 2023. A major internal investigation has been launched after a mother of four died from stab wounds the morning after police attended her home on a welfare check. (AAP Image/Flavio Brancaleone) NO ARCHIVING Source: AAP / FLAVIO BRANCALEONE/AAPIMAGE

النقاط الرئيسية
  • مصرع أم لأربعة أطفال طعنا في منزلها بغرب سيدني
  • تلقت الشرطة بلاغا في الليلة التي سبقت مصرعها
  • فتحت الشرطة تحقيقا داخليا حول ملابسات الحادث وتم القبض على شريكها
حادثة طعن جديدة تثير رعب السكان في غرب سيدني وقعت في ضاحية سانت ماري.

تلقت الشرطة مكالمة هاتفية من منزل المرأة في الليلة التي سبقت العثور عليها تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد تعرضها للطعن.
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لكن الضباط لم يذهبوا إلى العنوان ردا على البلاغ في تلك اللليلة بعد أن تلقوا الاتصال حوالي الساعة 8.40 مساء يوم الثلاثاء.

تم استدعاء الشرطة مرة أخرى إلى المنزل في صباح اليوم التالي، عندما اكتشفوا أم لأربعة أطفال مصابة بطعنات قاتلة.

وبدأت الشرطة تحقيقا داخليا حول الظروف المحيطة بالمكالمة والاستجابة اللاحقة لها.
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تلقت المرأة التي يُعتقد بأنها درو دوغلاس وفقا لتقارير إعلامية متعددة الاسعافات الأولية من قبل المسعفين حوالي الساعة 6.45 صباحًا يوم الأربعاء، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة في موقع الحادث.

وأفادت الشرطة بأن رجل يبلغ من العمر 35 عامًا، يُعتقد بأنه شريكها، قاد نفسه إلى مركز شرطة كامبلتاون بعد وقت قصير من العثور عليها.

تم القبض عليه ولكن لم تستجوبه الشرطة ولم يتم توجيه الاتهامات له بعد.

إذا كنت قد تأثرت أو أي شخص تعرفه بالاعتداء الجنسي أو العنف الأسري أو المنزلي، اتصل على 1800RESPECT على الرقم 1800737732 أو قم بزيارة 1800RESPECT.org.au. في حالة الطوارئ، اتصل بـ 000.

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نشر في: 17/08/2023 12:23pm
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS

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