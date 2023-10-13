داتون يدعو لترحيل من أطلقوا شعارات "معادية للسامية" وفرنسا تحظر تنظيم تظاهرات داعمة للفلسطينيين

أدان ممثلون عن منظمات إسلامية مواقف الزعماء السياسيين الأستراليين تجاه الأحداث في إسرائيل وغزة، واتهموهم بإثارة الكراهية ضد المجتمع المسلم في أستراليا.

A composite image of Anthony Albanese and Peter Dutton

Both Anthony Albanese and Peter Dutton have been criticised by Australian Muslims for comments they've made about the Israel-Hamas conflict. Source: AAP

نددت شبكة مناصرة المسلمين الأسترالية (أمان) في بيان لها بدعم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكان ألبانيزي قد قال لراديو ABC في وقت سابق: "نحن نقف إلى جانب إسرائيل وحقها في حماية نفسها".

وقالت الشبكة إن ألبانيزي بموقفه هذا يقف إلى جانب قوة الاحتلال ولم يظهر أي دعم للفلسطينيين.

وأضافت أن "مئات المدنيين الفلسطينيين فقدوا حياتهم أيضاً".
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كما انتقدت الشبكة زعيم المعارضة بيتر داتون بعدما قال إن الحكومة يجب أن تدعم الإجراءات الانتقامية الإسرائيلية، قائلين إن موقفه متطرف و"خارج حدود الأعراف الدولية وسيادة القانون".

وكان داتون قد دعا إلى ترحيل الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الأسترالية ممن ألقوا خطابات معادية للسامية في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.

وقال لراديو 2 جي بي: "الأشخاص الذين يحملون تلك الكراهية في عقولهم وقلوبهم، ليس لهم أي مكان في مجتمعنا".

خارجياً، أمر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الخميس بحظر "التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين لأنها من المحتمل أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام".

ووجه دارمانان هذه التعليمات إلى السلطات المحلية عبر برقية اطلعت عليها وكالة فرانس برس. وقالت الوزارة لفرانس برس إنه في حال خرق هذا الحظر سيتم توقيف "منظمي التظاهرات ومثيري الشغب".
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وفي تحدٍ للقرار، تجمع مئات من الأشخاص في ساحة الجمهورية بوسط باريس حيث رددوا شعارات مؤيدة للفلسطينيين ومناهضة لإسرائيل، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

وكان دارمانان قد صرح لوسائل إعلام فرنسية في وقت سابق أنه تم تسجيل أكثر من 100 "عمل معاد للسامية" في فرنسا منذ الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل السبت، موضحا أنه تم توقيف 24 شخصا على خلفية تلك الأعمال.

وشدد الوزير في قراره على ضرورة "سحب تصاريح إقامة" الأجانب المدانين بارتكاب أي جريمة معادية للسامية أو بالتحريض على الإرهاب، وطردهم "دون تأخير" من فرنسا.

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نشر في: 13/10/2023 11:39am
المصدر: AAP, AFP
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