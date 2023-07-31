كم من العقارات يملك السياسيون الأستراليون؟

أفادت تقارير، أنه تمت الموافقة على تقسيم ممتلكات نائب زعيم حزب الخضر والسيناتور مهرين فاروقي لبناء ثلاثة منازل" townhouses" استثمارية في منطقة "بورت ماكواري".





هذا التقسيم إذا تم تطبيقه، فسيعني أن ممتلكاتها الأربعة ستصبح ستة، مع امتلاكها أيضًا عقارين في سيدني، وقطعة أرض في مدينة لاهور الباكستانية.





لكن عضو مجلس الشيوخ عن حزب الخضر ليست هي السياسية الوحيدة التي تمتلك عددًا من الممتلكات الخاصة باسمها.





إذ نشرت صحيفة Adelaide Advertiser هذا الشهر مقالًا متضمنًا العقارات الاستثمارية التي يمتلكها السياسيون، في خضم اقتراح حزب الخضر لوضع خطة إسكان جديدة.



كم عدد العقارات التي يمتلكها السياسيون؟





في بداية كل فترة نيابية جديدة، يفصح السياسيون عن ممتلكاتهم تحاشيا لحدوث أي تضارب بين مصالحهم وعملهم البرلماني، ومنها الممتلكات والمساهمات.





وفق تعداد عام 2011، فإن كل سياسي فيدرالي يمتلك بالمتوسط عقارين؛ وهو ما يعتبر أعلى بنسبة 67% مما يمتلكه الأستراليون الذين يمتلكون عقارات.





بينما وفق الإحصاءات الصادرة عام 2006، فقد لوحظ محدودية عدد الممتلكين للعقارات في أستراليا، خاصة فئة الشباب ما بين عمر 30 و34 عامًا.





وأوضح التقرير، أن عددًا من النواب يمتلكون عقارًا ثانيًا في كانبرا، أو منزلًا لقضاء العطلات أو استثمارًا.





الرسم البياني التالي يوضح عدد السياسيين الفيدراليين الذين يمتلكون عقارات متعددة.



The number of federal politicians who own multiple properties, as per disclosure register. Credit: SBS The Feed من هم السياسيون الذين يمتلكون معظم العقارات؟





من بين أكبر مالكي العقارات في البرلمان، المتحدثة باسم المعارضة للشؤون الداخلية، كارين أندروز، حيث تمتلك مع زوجها كريس 6عقارات استثمارية، إضافة إلى مقر إقامتها في "جولد كوست".





زعيم مجلس النواب ووزير العمل توني بيرك، يمتلك عقارين سكنيين أحدهما في سيدني والآخر في كانبيرا، وأربعة عقارات استثمارية.





أما النائب الوطني أندرو ويلكوكس، فيمتلك عقارًا سكنيًا في ولاية كوينزلاند، وخمسة عقارات استثمارية في الولاية.



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في السياق ذاته، يملك رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي ثلاث عقارات؛ الأول سكني في العاصمة كانبيرا، وآخر في "ماريكفيل" واستثماري آخر في منطقة "دولويتش هيل".









في الجهة المقابلة، يملك زعيم المعارضة بيتر داتون عقارين في ولاية "كوينزلاند"، أحدهما سكني / مزرعة في ريف "دايبورو" والآخر استثماري سكني في مدينة"بريسبان"، وآخر أدرج كملكية مشتركة مع زوجته في عاصمة ولاية "كوينزلاند".





هل يستثمر السياسيون أكثر من غيرهم؟





هذا الأمر يعتمد على المنظور الذي نرى به الأمر؛ فإذا نظرنا إليه بالمنظور الأوسع لأستراليا، فإن نسبة السياسيين الذين يمتلكون عقارًا استثماريًا واحدًا على الأقل تبلغ (44%) وهي أعلى بنسبة 15% من الأستراليين الذين يمتلكون مسكنًا استثماريًا



The top and bottom ten investors in the property market by profession. هل يستثمر السياسيون أكثر من غيرهم؟





هذا الأمر يعتمد على المنظور الذي نرى به الأمر؛ فإذا نظرنا إليه بالمنظور الأوسع لأستراليا، فإن نسبة السياسيين الذين يمتلكون عقارًا استثماريًا واحدًا على الأقل تبلغ (44%) وهي أعلى بنسبة 15% من الأستراليين الذين يمتلكون مسكنًا استثماريًا







وفي نظرة على الرواتب الأساسية التي يتقاضاها عضو البرلمان، فراتبه الأساس يبلغ 217060 دولارًا مع زيادة طفيفة حصلت في السنوات الماضية، وهي أعلى من المتوسط الذي يحصل عليه الأسترالي العادي والبالغ حوالي 71600 دولار.





فيما يحصل أعضاء البرلمان الذين لديهم مهام إضافية، بما في ذلك الوزراء الأعضاء في مجلس الوزراء والوزراء العاملون الذين يتولون حقائب وزارية، إذ يحصلون على رواتب أعلى، تصل إلى 374.400 دولار و341.900 دولار على التوالي، بينما يحصل المتحدثون باسم المعارضة على حوالي 271300 دولار كل عام.



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وفي نظرة على الرواتب الأساسية التي يتقاضاها عضو البرلمان، فراتبه الأساس يبلغ 217060 دولارًا مع زيادة طفيفة حصلت في السنوات الماضية، وهي أعلى من المتوسط الذي يحصل عليه الأسترالي العادي والبالغ حوالي 71600 دولار.





فيما يحصل أعضاء البرلمان الذين لديهم مهام إضافية، بما في ذلك الوزراء الأعضاء في مجلس الوزراء والوزراء العاملون الذين يتولون حقائب وزارية، إذ يحصلون على رواتب أعلى، تصل إلى 374.400 دولار و341.900 دولار على التوالي، بينما يحصل المتحدثون باسم المعارضة على حوالي 271300 دولار كل عام.



Federal politicians who own multiple properties by party. Credit: SBS The Feed وفق مكتب الضرائب الأسترالي" "ATO، يحتل النواب المرتبة 30 في قائمة المهن التي يُرجح أن تكون من مستثمري عقارات، فيما يشكل المتخصصون العاملون في الحقل الطبي من المهن العشر الأولى في تلك القائمة.





في المتوسط، يمتلك النواب حوالي 1.34 عقارًا استثماريًا للشخص الواحد، في السنة المالية 2021، فقد امتلك الأشخاص الذين يتقاضون رواتب مماثلة (200000 دولار إلى 250 ألف دولار) حوالي 1.46 استثمارًا للفرد.





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هل تؤثر ممتلكاتهم على تشكيل السياسات؟





قال ليو باترسون روس، الرئيس التنفيذي لنقابة المستأجرين في نيو ساوث ويلز، إنه رغم أن السياسيين، وفئة غالبة ممن المحاميين يميلون أن يكونوا أكثر ثراءً، لكن هذا الأمر لا يؤثر بالضرورة على تصويت المواطنين حول قضية معينة.





وأوضح، "أن الأمر يتم بناء على أسس حزبية وليس على مُلكية".





إلا أن باترسون روس قال إن هناك حالة من التغافل عند التشاور فيما يتعلق بقضايا المستأجرين، إذ لا توجد (هيئة) ممولة على الصعيد الوطني للمستأجرين، مما يعني أن آراء المستأجرين، أو القضايا التي تؤرقهم لا يتم تناولها بشكل كامل في كثير من الأحيان.







فمن بين ما يقرب من 5500 مسؤول منتخب عبر المجالس والولايات والحكومة الفيدرالية، وجد أنهم يمتلكون حوالي 10000 مسكن فيما بينهم.





لذلك يرى متخصصون، أنه مع وجود تحقيق يناقش في مجلس الشيوخ ارتفاع الإيجارات، إلا أنه لا يتوقع تغييرًا كبيرًا على هذه الجبهة فقط، بسبب الحوافز السياسية".



