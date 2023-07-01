مكتب الضرائب الأسترالي: تغييرات في استرداد الضرائب وفي استقطاعات العمل من المنزل لعام 2023

النقاط الرئيسية: أطلق مكتب الضرائب الأسترالي (ATO) تحذيرًا يفيد بأن الأشخاص قد يواجهون استردادات ضريبية أقل أو قد يتلقون مبالغ مستردة أقل من المتوقع

أحد التغييرات التي سيفحصها مكتب الضرائب الأسترالي هي مصاريف العمل من المنزل

يوجه مكتب الضرائب الأسترالي نصيحة بعدم التسرع في تقديم الإقرار الضريبي اعتبارًا من الأول من يوليو

أطلق مكتب الضرائب الأسترالي (ATO) تحذيرًا يفيد بأن الأشخاص قد يواجهون استردادات ضريبية أقل أو قد يتلقون مبالغ مستردة أقل من المتوقع بسبب انتهاء صلاحية تعويض ضريبة الدخل المنخفض والمتوسط.





كانت هذه التعويضات متاحة من عام 2019 إلى 2022 للسنوات المالية، وتصل قيمتها إلى 1500 دولار كخصومات ضريبية، وتعتمد على مستوى الدخل الشخصي.





ولكن ليست هذه هي الاعتبارات الوحيدة التي يجب على الأشخاص أن يكونوا على دراية بها عند تقديم إقراراتهم الضريبية لهذا العام. هنا بعض المعلومات التي يحتاجون إلى معرفتها.



أحدى التغييرات التي يتحدثعنها مكتب الضرائب الأسترالي هي مصاريف العمل من المنزل، وفقًا لمارك تشابمان، خبير الضرائب في H&R Block، تم الاستغناء عن معدل الاختصار البالغ 80 سنتًا وطريقة السعر الثابت البالغة 52 سنتًا للساعة، وسيتم استبدالهما ببديل أكثر تعقيدًا يستغرق وقتًا طويلاً.



Changes to the way working from home deductions are calculated may come as an unpleasant surprise. Source: AAP / PR image وللأشخاص الذين يأملون في المطالبة بخصم على تكاليف العمل من المنزل مثل تدفئة المكتب وشراء مستلزمات جديدة، يجب عليهم الآن التعامل مع معدل ثابت قدره 67 سنتًا، ويتضمن هذا النظام متطلبات تسجيل أكثر صرامة ومجموعة جديدة من العناصر التي يمكن المطالبة بها.





وبالمقارنة مع النظام القديم الذي كان يتطلب القليل من حفظ السجلات، يجب الآن على الدافعين للضرائب إعداد جداول زمنية وسجلات لساعات العمل من المنزل. ويشمل السعر الجديد أيضًا مجموعة مختلفة من العناصر، بما في ذلك استخدام الهاتف وتكاليف الإنترنت، مما يعني أنه لا يمكن المطالبة بها بشكل منفصل.



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ويحذر مكتب الضرائب الأسترالي من تكرار المطالبات ذاتها من العام الماضي، نظرًا لتغير الظروف المحتملة، مع طلب العديد من أرباب العمل من موظفيهم العودة إلى المكتب.



ما هي التغييرات في ضريبة أرباح رأس المال وخصم إيجارات العقارات؟

تتطلب ضريبة أرباح رأس المال الدفع عند التخلص من الأصول مثل الأسهم والعملات المشفرة والعقارات.





ومن الممكن أن يتعرض الأشخاص الذين يؤجرون غرفًا في منازلهم عبر منصات الإقامة القصيرة الأجل للعواقب الضريبية عند بيع ممتلكاتهم بسعر أعلى مما اشتروها به.



وفيما يتعلق بخصم إيجارات العقارات، يلاحظ مكتب الضرائب الأسترالي أحيانًا أنه يتم استبعاد دخل الإيجار أو حدوث أخطاء مثل مبالغة في التكاليف أو المطالبة بتحسينات غير صحيحة للعقارات.



Taxpayers will have to fulfil more record-keeping requirements to claim working from home expenses. Source: SBS

ما هي المطالبات الضريبية الأخرى التي تغيرت؟

إذا كنت تستخدم سيارتك للعمل، فقد ارتفع معدل استرداد الضرائب لكل كيلومتر من 72 سنتًا إلى 78 سنتًا.





وهناك أيضًا فوائد جديدة لمطالبات التعليم الذاتي المرتبطة بالعمل.





ويؤكد مكتب الضرائب الأسترالي أن مسؤولية تقديم إقرار الضريبة تقع على عاتق العملاء.





ويشجع المجتمعات المتنوعة ثقافيًا ولغويًا على زيارة موقع مكتب الضرائب الأسترالي الإلكتروني، حيث يتوفر ترجمة بعض موارد ضريبة الدخل في أكثر من 20 لغة.



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وعلى الرغم من وجود بعض المخاوف من أن ارتفاع تكاليف المعيشة قد يؤدي إلى تقديم إقرارات ضريبة الدخل بشكل غير صحيح، يجب أن يكون الدافعون للضرائب حذرين.





ويوجه مكتب الضرائب الأسترالي نصيحة بعدم التسرع في تقديم الإقرار الضريبي اعتبارًا من الأول من يوليو، والانتظار حتى تكون الإقرارات الضريبية جاهزة، مما يتيح تعبئة بعض المعلومات مسبقًا وتسريع العملية.





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