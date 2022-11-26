إقفال صناديق الاقتراع في انتخابات فيكتوريا وبدء فرز الأصوات

النقاط الرئيسية رئيس الحكومة دانيال أندروز يقول إنه يأمل بعودة "حكومة قوية ومستقرة وأغلبية عمالية"

زعيم المعارضة ماثيو غاي يقول إنه يأمل أن يختار الناخبون حزبه ويختاروا "بداية جديدة"

أدلى حوالي نصف الناخبين المسجلين والبالغ عددهم 4.4 مليون ناخب بأصواتهم قبل يوم الاقتراع

تجري عملية فرز الأصوات في انتخابات ولاية فيكتوريا بعد إغلاق صناديق الاقتراع الساعة 6 مساءً.





وتم الإدلاء بمليوني صوت عبر 1,700 مركز اقتراع، بالإضافة إلى مليوني صوت تم الإدلاء بها قبل يوم الانتخابات.





وقالت دانا فليمنغ، مفوضة الانتخابات بالإنابة، إن كل صوت له أهميته.



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أضافت فليمنغ: "يتم تحديد العديد من مقاعد مجلس النواب بناءً على التفضيلات، لذلك حتى إذا لم يتم انتخاب خيارك الأول، فإن تفضيلاتك الثانية والثالثة والأخرى ستظل تؤثر على من يتم انتخابه في نهاية المطاف".



في وقت سابق يوم السبت، رفض رئيس حكومة فيكتوريا دانيال أندروز عرض صفقة على المستقلين والأحزاب الصغيرة من أجل الاحتفاظ بالسلطة لفترة ثالثة فيما كان الناخبون في جميع أنحاء الولاية يتوجهون إلى صناديق الاقتراع.





وصرح لقناة ABC التلفزيونيةK "نتائج الانتخابات ستعلن فى وقت لاحق هذا المساء ولن احاول التكهن بذلك".





عندما تم الضغط عليه بشأن موقفه بشأن التعاون مع حزب الخضر أو المستقلين لتشكيل حكومة أقلية، قال أندروز إن موقفه كان واضحًا منذ أكثر من عقد.



وأضاف، "لن يتم عرض أي اتفاق ولن يتم إبرام أي اتفاق".





وكان حوالي نصف الناخبين المسجلين في ولاية فيكتوريا البالغ وعددهم 4.4 مليون شخص قد أدلوا بأصواتهم بالفعل في مراكز التصويت المبكر أو عبر البريد، مما دفع مفوضية الانتخابات بالولاية للتحذير من أن هذا قد يؤخر النتائج في ليلة الانتخابات.



People line up at the St Anthony's Catholic Church voting centre in Melbourne on Saturday, 26 November 2022. More than a million Victorians will head to the polls to determine the direction of the state for the next four years. Source: AAP / JAMES ROSS ويملك أندروز حظوظاً بالفوز بولاية ثالثة بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي التي نُشرت مساء الجمعة أن حزب العمال في طريقه للعودة إلى السلطة على الرغم من تأرجح بنسبة 3% تقريباً.





وتعهد زعيم المعارضة ماثيو غاي بقيادة تعافي فيكتوريا بعد الوباء من خلال إصلاح الرعاية الصحية وخفض الديون إذا تم انتخابه رئيسًا للحكومة.



"بداية جديدة"

وقال زعيم الأحرار إن الأجرة الثابتة التي اقترحها التحالف بمبلغ 2 دولار للمواصلات العامة وخطة الرعاية الصحية البالغة 10 مليارات دولار كانت مجرد أمثلة على الطرق التي سيساعد بها حزبه في منح سكان ولاية فيكتوريا بداية جديدة.





وقال غاي للصحفيين يوم السبت، "آمل أن يحصل جميع سكان فيكتوريا بعد اليوم على الحكومة التي نعلم أننا بحاجة إليها كثيراً في هذه الولاية".





أضاف، "حكومة تتطلع لإعادة بناء نظامنا الصحي، لمنح العائلات الفيكتورية الكادحة ما تحتاجه من دعم لمواجهة غلاء المعيشة".



"كما أقول باستمرار، بداية جديدة للفيكتوريين هي حكومة من الأحرار والوطنيين".





وانضمت إلى غاي زوجته رينا وأطفالهما الثلاثة أثناء الإدلاء بصوته في دائرة بولن.





وكان واثقاً من أنه سيفوز في الانتخابات على الرغم من استطلاعات الرأي التي رجحت فوز أندروز بولاية ثالثة.





ويتقدم حزب العمال على الائتلاف بنسبة 54.5% مقابل 45.5% على أساس التفضيل بين الحزبين، وفقاً للاستطلاع الذي نشرته صحيفة "ذا أوستراليان".





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