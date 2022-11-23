"من الأزمة الى الكارثة": ما هي أهم وعود حزب العمال و الأحرار لحل ازمة الإسكان قبل انتخابات فيكتوريا؟

النقاط الرئيسية كشفت اخر الارقام أن أسعار المنازل في ملبورن ارتفعت بنسبة 23.7 في المائة منذ ربع كانون الأول (ديسمبر) من عام 2018

وعد زعيم الحزب الليبرالي مات جاي قد بإطلاق 150 ألف قطعة أرض جديدة على أطراف ملبورن على مدى عامين

تعهد رئيس الحكومة الحالي العمالي دانيال أندروز بتوسيع العمل بخطة الأسهم المشتركة او shared equity scheme

يستعد سكان ولاية فيكتوريا للادلاء باصواتهم في الانتخابات التي ستتم في ال26 من لشهر الجاري. وتعد هذه الانتخابات بحسب اراء المراقبين من اهم الاستحقاقات السياسية التي ستشهدها الولاية في السنوات الاخيرة. فالولاية التي حصلت عاصمتها ملبورن على لقب اطول المدن اغلاقا خلال الجائحة لا زال اقتصادها يعاني من تداعيات كورونا.





وتصدرت كلفة المعيشة والازمة السكانية قائمة اولويات الناخب في فيكتوريا. وحذرت الرئيسة التنفيذية لمجلس الاشخاص المشردين في الولاية Council to Homeless Persons السيدة جيني سميث إن ارتفاع الإيجارات وعدم وجود سياسات مناسبة لمواجهة الملف الذي انتقل بحسب قولها من مرحلة الازمة الى الكارثة يهددان بزيادة أعداد المشردين في جميع أنحاء الولاية على مدى السنوات المقبلة.





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ويقول الوكيل العقاري تشاد عربيد إن وضع قطاع الاسكان في الولاية قد تحول من مرحلة "الازمة الى مرحلة الكارثة" . وكشفت اخر الارقام أن أسعار المنازل في ملبورن ارتفعت بنسبة 23.7 في المائة منذ ربع كانون الأول (ديسمبر) من عام 2018 ، بينما ارتفعت أسعار الوحدات السكنية بنسبة 9.7 في المائة على الرغم من التأثير المدمر لست عمليات إغلاق خلال جائحة فيروس كورونا.





ويضيف عربيد ان أسعار المساكن في اقليم الولاية ارتفعت كذلك بنسبة 49.4 في المائة منذ الانتخابات الأخيرة. وفي الفترة التي تسبق انتخابات هذا العام ، تعهدت الأحزاب بتحسين القدرة على تحمل التكاليف للمشترين والمستأجرين.





ويشرح عربيد ان زعيم الحزب الليبرالي مات جاي قد وعد بإطلاق 150 ألف قطعة أرض جديدة على أطراف ملبورن على مدى عامين ، و 100 ألف حسومات على الطاقة الشمسية والبطاريات على العقارات المؤجرة.





ووعد زعيم المعارضة كذلك بإلغاء رسوم الدمغة عن مشتري المنزل الأول ، لمدة عام واحد ، للمنازل التي تصل قيمتها إلى مليون دولار.





في المقابل، يوضح الوكيل العقاري تشاد عربيد ان رئيس الحكومة الحالي العمالي دانيال أندروز وعد بإنفاق 42 مليون دولار على 100 بطارية شمسية في جميع أنحاء الولاية.





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وتعهدت الحكومة كذلك بتوسيع العمل بخطة الأسهم المشتركة او shared equity scheme . حيث تقوم الحكومة بدفع 25 في المائة كحد أقصى من سعر العقار ، للمشترين الذين لديهم وديعة بنسبة 5 في المائة ، مما يسمح لهم بالشراء في وقت أقرب.





وأعلنت الحكومة في 2020 عن برنامج انشائي كبير تحت مسمى Big Housing Buildبكلفة 5 مليارات و300 مليون سيقوم ببناء 10،000 منزل اجتماعي جديد او سيتم تجديده وبأسعار معقولة بحلول عام 2025.





استمعوا الى حلقة هذا الاسبوع من بودكاست عالم العقارات مع تشاد عربيد في الرابط الصوتي أعلاه





استمعوا إلى اللقاء كاملا في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.





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