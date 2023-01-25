استطلاع يظهر ارتفاع نسبة المعارضة لمنح "صوت" للسكان الأصليين في الدستور وسط تحذيرات لحزب الأحرار

يأتي التحذير في الوقت الذي يؤكد فيه زعيم المعارضة بيتر داتون أن حزبه لا يمكنه تحديد موقفه من Voice to Parliament حتى يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل.

A man wearing a suit, tie and glasses who is listening.

Opposition leader Peter Dutton continues to call for more detail on the Voice to Parliament proposal. Source: AAP / Lukas Coch

النقاط الرئيسية:
  • الارتباك والوضع الاقتصادي المتأزم قد يعرقلان معسكر "نعم"
  • تم استطلاع آراء حوالي 3618 ناخبًا مؤهلًا في استطلاع أجرته Resolve لصالح تسع صحف نُشر يوم الثلاثاء
  • في الوقت الذي يقوم فيه حزب الوطنيين بحملة ضد الاقتراح يرفض حزب الأحرار الكشف عن موقفه
يقول أحد كبار استطلاعات الرأي إن "تصرفات" المعارضة فيما يتعلق بـ Voice to Parliament يمكن أن تساعد في فشل الاستفتاء لكنها ستبعد الناخبين الذين تحتاجهم للعودة إلى السلطة.

حذر كوس ساماراس مدير RedBridge والناشط السابق في حزب العمال من استطلاع جديد يشير إلى أن الدعم لVoice to Parliament قد تم إضعافه ويسلط الضوء على "قدر كبير من عدم اليقين" بشأن الاقتراح وهو أمر قال إنه يمكن استغلاله بشكل فعال قبل التصويت.
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وقال إن الارتباك والوضع الاقتصادي المتأزم قد يعرقلان معسكر "نعم" لكنه لا يزال واثقًا من نجاح حملة "جيدة الإعداد ودقيقة" لا سيما إذا شجعت الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا.

تم استطلاع آراء حوالي 3618 ناخبًا مؤهلًا في استطلاع أجرته Resolve لصالح تسع صحف نُشر يوم الثلاثاء.

وأظهر الاستطلاع دعم الاقتراح بين المستجيبين بنسبة 47 في المائة ، بانخفاض عن 53 في المائة في سبتمبر. وقد قفزت المعارضة للاقتراح من 29 في المائة إلى 30 في المائة وزادت المجموعة التي لم تقرر بعد أربع نقاط إلى 23 في المائة.
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Resolve Monitor Poll showing a slip in support for the Voice to Parliament.

"سلاح ذو حدين"

في الوقت الذي يقوم فيه حزب الوطنيين بحملة ضد الاقتراح يرفض حزب الأحرار الكشف عن موقفه حتى يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل.

وقال زعيم المعارضة بيتر داتون يوم الثلاثاء "التفاصيل مهمة ، لأن هناك نسخا من Voice to Parliament أعتقد أن بعض الأستراليين يمكن أن يدعموها وهناك صورا أخرى لن يدعموها".

"أنا أؤيد المصالحة العملية وتحسين حياة السكان الأصليين الأستراليين. لا أريد أن أرى مزيدا من البيروقراطية."
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ورفض زعيم السكان الأصليين والناشط في حملة "نعم" نويل بيرسون اعتبار الدعوة إلى الكشف عن مزيد من التفاصيل على أنها محاولة للإلهاء مضيفًا أن فشل الاستفتاء سيضر بشكل دائم بجهود المصالحة.

قال السيد ساماراس إن حزب الأحرار خسر عددًا من المقاعد للمستقلين في الانتخابات الفيدرالية العام الماضي ومن الممكن أن يمنحه Voice to Parliament "نقطة انطلاق" جديدة في المقاعد التي يحتاجها الحزب لاستعادة الحكومة.

"هذا سلاح ذو حدين ... يمكنك أن تغرقه لكن هذا لن يحسن فرصك في الوصول إلى الحكومة. سيؤدي ذلك إلى جعل وضعك أسوأ بشكل كبير."
A split image showing two men who are speaking.
Opposition leader Peter Dutton (left) is yet to reveal the Liberal Party's position on the Voice, while National Party leader David Littleproud has confirmed his party will vote against it.
حذر ساماراس من أن أكبر نقاط ضعف معسكر "نعم" هي الارتباك بعد أن وجد استطلاع Resolve أن الغالبية العظمى من المستجيبين (63 في المائة) قد سمعوا عن The Voice لكنهم لم يفهموه وسيواجهون صعوبة في تفسيره.

"[هذا] ظهر بشكل فعال في بحثنا ؛هناك قدر كبير من عدم اليقين حول التفاصيل."

وقد زعمت النائبة العمالية في الإقليم الشمالي ماريون سكريمجور يوم الإثنين أن The Voice "بعيد عن اهتمام الناس" في الإقليم ، قائلة إنه "لا يمكننا إجراء هذه النقاشات" بينما لا تزال جهود منع الجريمة لا تتمتع بالموارد الكافية.

قلل بيل شورتن العضو الرئيسي في حزب العمال من أهمية القلق بشأن دعم The Voice الذي يبدو أنه في تراجع.

قال السيد شورتن يوم الثلاثاء: "الفكرة في The Voice هي أنك ستستشير أفراد الأمم الأولى بشأن السياسات التي تؤثر عليهم بدلاً من مجرد إلحاق الضرر بهم".

هذا وسيعقد استفتاء على The Voice الذي يمنح السكان الأصليين صوتا في الدستور في وقت لاحق من هذا العام.

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نشر في: 25/01/2023 11:59am
By Finn McHugh
المصدر: SBS
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