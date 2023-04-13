بعد أربعين عاماً على اختفائها: البابا فرنسيس يفتح التحقيق مجدداً في قضية إيمانويلا أورلاندي!

دخلت قضية اختفاء تلميذة من الفاتيكان قبل 40 عاماً والتي هي أحد أقدم الألغاز الإيطالية، فصلاً جديدًا يوم الثلاثاء عندما التقى شقيقها بمحقق في الفاتيكان عينه البابا فرانسيس لمعرفة جوهر القضية.

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Pietro Orlandi, brother of Manuela Orlandi, the Vatican citizen girl disappeared mysteriously on June 22 1983 and his lawyer Laura Sgro' speak during a sit-in in Rome, Italy. Forty years after the disappearance of the teenager living in the Vatican, the Holy See announced the opening of an investigation into one of the most famous "cold cases". Source: Getty / Alessandra Benedetti Source: SBS

النقاط الرئيسية:
  • أعطى البابا فرانسيس محققًا في الفاتيكان حرية النظر في اختفاء تلميذة قبل 40 عامًا.
  • في عام 2018 ، أثارت العظام التي تم العثور عليها أثناء العمل الأرضي في سفارة الفاتيكان ضجة إعلامية ، لكن اختبارات الحمض النووي كانت سلبية.
  • وافق مجلس النواب الإيطالي على تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الاختفاء.
على مدى العقود الأربعة الماضية، تم فتح المقابر، واستخراج العظام من مواقع القبور المنسية، وكثرت نظريات المؤامرة في محاولات لتحديد ما حدث لإيمانويلا أورلاندي التي هي ابنة أحد مرشدي الفاتيكان. كانت إيمانويلا تبلغ حينها 15 عاماً ولم تعد لمنزلها بعد درس الموسيقى في روما يوم 22 حزيران/ يونيو.

جذبت هذه القضية، التي كانت موضوع تحقيقات متقطعة في إيطاليا والفاتيكان، اهتمامًا عالمياً جديداً بعد إصدارNetflix سلسلة" فتاة الفاتيكان" في أواخر العام الماضي.
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Pietro Orlandi, brother of Emanuela Orlandi holds a speech during a sit-in to mark the 40th anniversary of the disappearance of Emanuela Orlandi on January 14, 2023 in Rome, Italy. Source: Getty / Franco Origlia Source: Getty
في يناير/ كانون الثاني، أعاد المدعي العام للفاتيكان، أليساندرو ديدي، فتح تحقيق سابق غير مكتمل في الفاتيكان بعد أن ورث الملف من سلفه المتقاعد.

وقال في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا قبيل الاجتماع، إن البابا فرانسيس يريد "ظهور الحقيقة دون أي تحفظات"، وأن لديه "وصية صارمة" فيما يتعلق بالقضية.
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دارت الكثير من التكهنات والنظريات حول اختفاء أورلاندي. فقد تكهنت وسائل الإعلام الإيطالية في ثمانينيات القرن الماضي، بأنها اختطفت في محاولة للحصول على حرية محمد علي أغكا، الرجل الذي سُجن عام 1981 لمحاولته اغتيال البابا يوحنا بولس الثاني، لكن هذه النظرية تلاشت لعدم وجود أي صلة بين القضيتين.

ربطت تقارير أخرى قضيتها بقبر إنريكو دي بيديس، وهو رجل عصابة مدفون في كاتدرائية روما، لكن لم يتم الكشف عن شيء بعد أن تم فتح قبره عام 2012.
Pope Francis Holds An Audience With The Cardinals At The Vatican
ROME, VATICAN - MARCH 15: Newly elected Pope Francis held an audience with the College of cardinals in the Clementine Hall on March 15, 2013 at the Vatican. Credit: MAURIX/Gamma-Rapho via Getty Images
في عام 2019، تلقت عائلة أورلاندي رسالة مجهولة مفادها أن جثة إيمانويلا قد تكون مخبأة بين الموتى في المقبرة التيوتونية داخل أسوار الفاتيكان. بعد فتح مقبرتين، لم تختلف النتيجة عن سابقاتها، إذ لم يتم العثور على أي شيء، ولا حتى عظام أميرات من القرن التاسع عشر كان من المفترض أن تدفن هناك والتي يبدو أنه قد تم نقلها خلال أعمال إعادة الهيكلة قبل عقود من ولادة الآنسة أورلاندي.
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في عام 2018 ، أثارت العظام التي تم العثور عليها أثناء العمل الأرضي في سفارة الفاتيكان في روما، ضجة إعلامية حول إمكانية أنها تعود لأورلاندي أو ميريلا جريجوري، وهي مراهقة أخرى اختفت في نفس العام، لكن اختبارات الحمض النووي أتت سلبية لكلاهما.

 وافق مجلس النواب الإيطالي الشهر الماضي على إنشاء لجنة برلمانية للتحقيق في اختفاء الفتاتين. كما لم تستبعد الشرطة أبدًا احتمال تعرض السيدة أورلاندي للاختطاف وربما القتل لأسباب لا علاقة لها بالفاتيكان، أو أنها كانت ضحية للاتجار بالبشر.

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نشر في: 13/04/2023 2:29pm
تقديم: Ruba Mansour
المصدر: SBS

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