"فضة" مذيعة كويتية شقراء تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي: ما قصتها؟

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Journalists watch an introductory video by the 'artificial intelligence' anchor Fedha on the twitter account of Kuwait News service, in Kuwait City on April 9, 2023. Source: AFP / YASSER AL-ZAYYAT/AFP via Getty Images

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

أطلقت إحدى الصحف الإلكترونية في الكويت أول مذيعة تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي. المذيعة شقراء واسمها "فضة" وتظهر وهي تخاطب الجمهور بكل ثقة. فهل ستحل الروبوتات يوماً محل الإنسان في كل المجالات وما هو مستقبل الإعلام مع تطور الذكاء الاصطناعي؟

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

كل التفاصيل في الرابط الصوتي أعلى الصفحة.

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