"فضة" مذيعة كويتية شقراء تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي: ما قصتها؟

أطلقت إحدى الصحف الإلكترونية في الكويت أول مذيعة تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي. المذيعة شقراء واسمها "فضة" وتظهر وهي تخاطب الجمهور بكل ثقة. فهل ستحل الروبوتات يوماً محل الإنسان في كل المجالات وما هو مستقبل الإعلام مع تطور الذكاء الاصطناعي؟





تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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