سكان أستراليا أقل عدداً وأكثر شيخوخة بسبب انخفاض مستويات الهجرة وتأثيرات كوفيد

انخفاض بنسبة 4% لمستويات السكان المتوقعة في أستراليا خلال 10 سنوات

Office workers are seen at lunch break at Martin Place in Sydney, Wednesday, December 12, 2018. (AAP Image/Mick Tsikas) NO ARCHIVING

Source: AAP

سينخفض عدد سكان أستراليا بمقدار مليون شخص عما كان متوقعاً له على مدى عشر سنوات بسبب انخفاض مستويات الهجرة إلى البلاد وتاثيرات كوفيد 19.

فقد منعت عمليات الإغلاق والقيود الاخرى المفروضة خلال جائحة كوفيد من استمرار مستوى تدفق المهاجرين بنفس الوتيرة التي كانت عليها الهجرة قبل الجائحة.

وعلى هذا الاساس، سيكون عدد السكان أقل بحوالي أربعة في المائة مما كان متوقعا خلال عقد من الزمن بسبب التباطؤ في الهجرة وأكثر شيخوخة بسبب تاثيرات كوفيد على معدل الخصوبة والولادات.
Zophei-Chin Population in Australia 2018
Source: SBS
كما ستؤدي الهجرة المنخفضة القياسية أثناء الوباء إلى انخفاض معدل المواليد بشكل عام حيث سيكون هناك عدد أقل من المهاجرين الذين لديهم أطفال.

ومع ذلك، فإن نظرة ثاقبة إلى سكان أستراليا تظهر زيادة متوقعة في عددهم ليصل إلى 29.9 مليونًا بحلول عام 2032.

أما بحلول عام 2060، فمن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 39.2 مليون.

وتظهر الأرقام الصادرة من مكتب الاحصاء الاسترالي في وقت سابق من الأسبوع عودة أنماط الهجرة في أستراليا ومعدلات الخصوبة إلى مستويات ما قبل الجائحة بعد فترة انخفاض مؤقتة.
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نشر في: 4/01/2023 7:54am, آخر تحديث: 4/01/2023 8:16am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS, AAP