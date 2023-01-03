سكان أستراليا أقل عدداً وأكثر شيخوخة بسبب انخفاض مستويات الهجرة وتأثيرات كوفيد

سينخفض عدد سكان أستراليا بمقدار مليون شخص عما كان متوقعاً له على مدى عشر سنوات بسبب انخفاض مستويات الهجرة إلى البلاد وتاثيرات كوفيد 19.





فقد منعت عمليات الإغلاق والقيود الاخرى المفروضة خلال جائحة كوفيد من استمرار مستوى تدفق المهاجرين بنفس الوتيرة التي كانت عليها الهجرة قبل الجائحة.





وعلى هذا الاساس، سيكون عدد السكان أقل بحوالي أربعة في المائة مما كان متوقعا خلال عقد من الزمن بسبب التباطؤ في الهجرة وأكثر شيخوخة بسبب تاثيرات كوفيد على معدل الخصوبة والولادات.



Source: SBS كما ستؤدي الهجرة المنخفضة القياسية أثناء الوباء إلى انخفاض معدل المواليد بشكل عام حيث سيكون هناك عدد أقل من المهاجرين الذين لديهم أطفال.





ومع ذلك، فإن نظرة ثاقبة إلى سكان أستراليا تظهر زيادة متوقعة في عددهم ليصل إلى 29.9 مليونًا بحلول عام 2032.





أما بحلول عام 2060، فمن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 39.2 مليون.



