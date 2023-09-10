بدء التصويت البريدي المبكر في الاستفتاء حول الصوت اليوم

سيبدأ اليوم التصويت البريدي للاستفتاء حول صوت السكان الأصليين حيث سيصدر الحاكم العام ديفيد هيرلي الوثيقة القانونية التي تشير إلى بدء التصويت المبكر.





ويحدد إصدار الأمر أيضًا موعدًا نهائيًا مدته سبعة أيام للأشخاص للتأكد من إدراجهم في السجل الانتخابي.



هذا وسيجري الاستفتاء حول الصوت رسمياً في 14 تشرين الأول أكتوبر.





ابقوا على اطلاع على استفتاء صوت السكان الأصليين لعام 2023 عبر شبكة أس بي أس، بما في ذلك آراء السكان الأصليين من خلال قناة NITV.

