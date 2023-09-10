بدء التصويت البريدي المبكر في الاستفتاء حول الصوت اليوم

طلبات التصويت المبكر عبر البريد تبدأ اليوم

postal vote

Source: SBS

سيبدأ اليوم التصويت البريدي للاستفتاء حول صوت السكان الأصليين حيث سيصدر الحاكم العام ديفيد هيرلي الوثيقة القانونية التي تشير إلى بدء التصويت المبكر.

ويحدد إصدار الأمر أيضًا موعدًا نهائيًا مدته سبعة أيام للأشخاص للتأكد من إدراجهم في السجل الانتخابي.
هذا وسيجري الاستفتاء حول الصوت رسمياً في 14 تشرين الأول أكتوبر.

ابقوا على اطلاع على استفتاء صوت السكان الأصليين لعام 2023 عبر شبكة أس بي أس، بما في ذلك آراء السكان الأصليين من خلال قناة NITV.
قوموا بزيارة
منصة أس بي أس لاستفتاء "الصوت"
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مركز استفتاء "الصوت" على SBS On Demand
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نشر في: 11/09/2023 7:55am
آخر تحديث: 11/09/2023 8:15am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS
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