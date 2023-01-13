"أمنكم من أمن أستراليا": ألبانيزي يصبح أول زعيم أجنبي يلقي كلمة أمام البرلمان في بابوا غينيا الجديدة

النقاط الرئيسية: سيحضر رئيس الوزراء موقع Wewak التذكاري لإحياء ذكرى جنود اليابان وأستراليا وأمريكا وغينيا الجديدة الذين لقوا حتفهم في بابوا غينيا الجديدة خلال الحرب العالمية الثانية

واتفق السيد ألبانيزي ورئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس مارب يوم الخميس على التزام مشترك بمعاهدة أمنية بين البلدين

وأصبح رئيس الوزراء الأسترالي أول زعيم أجنبي يلقي كلمة أمام مجلس الشعب في بابوا غينيا الجديدة يوم الخميس

سيحضر رئيس الوزراء موقع Wewak التذكاري لإحياء ذكرى جنود اليابان وأستراليا وأمريكا وغينيا الجديدة الذين لقوا حتفهم في بابوا غينيا الجديدة خلال الحرب العالمية الثانية.





وكما سيزور عائلة رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة مايكل سومارى الذي توفي عام 2021 عن عمر يناهز 84 عاماً.





وكان سومارى أول رئيس وزراء لبلد المحيط الهادئ، وكان له علاقة وثيقة مع زعيم حزب العمال السابق غوف وايتلام حيث أعطى الزعمان الحكم الذاتي لبابوا غينيا الجديدة في عام 1972 والاستقلال الكامل في عام 1975.



Australia's Prime Minister Anthony Albanese (L) walks after inspecting a guard of honour upon his arrival at Jacksons International Airport in Papua New Guinea's Source: AFP / ANDREW KUTAN/AFP وقال ألبانيزي في مأدبة عشاء رسمية في بورت مورسبي يوم الخميس "تلك الزيارة تتعلق باحترام حياة السيد سومارى وحكمه".





واتفق السيد ألبانيزي ورئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس مارب يوم الخميس على التزام مشترك بمعاهدة أمنية بين البلدين.





وقال القادة في بيانهم إن الصفقة الجديدة "ستعكس الطبيعة المتطورة لمصالحنا الأمنية المشتركة، مع الاعتراف بأن التحديات الأمنية غير التقليدية، مثل تغير المناخ والأمن السيبراني والاقتصاد".



إن أمن بابوا غينيا الجديدة من أمن أستراليا Prime Minister Anthony Albanese

وأصبح رئيس الوزراء الأسترالي أول زعيم أجنبي يلقي كلمة أمام مجلس الشعب في بابوا غينيا الجديدة يوم الخميس، وتعهد بإبرام اتفاقية دفاع جديدة مع الجارة الشمالية لأستراليا حيث تسعى الصين لتوسيع نفوذها في المنطقة.





وقال إن "أستراليا وبابوا غينيا الجديدة لديهما فرصة لتعميق العلاقة الدفاعية من خلال تعزيز تعاوننا في مجال الأمن القومي وتحقيق مفاوضات سريعة بشأن معاهدة أمنية ثنائية".



Papua New Guinea's Prime Minister James Marape (L) and his Australian counterpart Anthony Albanese pose for photos prior to their bilateral meeting in Port Moresby Source: AFP / ANDREW KUTAN/AFP "المعاهدة ستدعم عملنا معاً لمعالجة الاحتياجات ذات الأولوية لبابوا غينيا الجديدة، بما في ذلك تعزيز نظام العدالة وسيادة القانون ".





وقال السيد مارب لوسائل الإعلام إنه لم يناقش علاقة بابوا غينيا الجديدة مع الصين يوم الخميس عند لقائه ألبانيزي، قائلاً "لم نذكر أي دول أخرى في على الإطلاق".





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