إعلان لماكدونادز يثير جدلاً واسعاً وانقسام حول الاسم الصحيح لوجبة البطاطس المقلية

النقاط الرئيسية: أدخلت ماكدونالدز أستراليا اسكالوب البطاطس إلى قائمة الطعام الخاصة بها (مينيو)

أثار الإعلان الجدل حول اسم وجبة خفيفة، حيث أطلق عليه البعض بأنه كعكة البطاطس potato cake أو فطيرة البطاطس potato fritter

العديد من العناصر لها أسماء مختلفة في أجزاء مختلفة من أستراليا

أعلنت ماكدونالدز أستراليا عن أحدث إضافة إلى قائمتها، وأعادت إشعال جدل قديم: هل هو سكالوب بطاطس potato scallop أم كعكة potato cake أم فطيرة potato fritter؟





أدت المنشورات الترويجية على وسائل التواصل الاجتماعي إلى اعتراض عدد من المتابعين المتحمسين على اختيار عملاق الوجبات السريعة للاسم بعد أن أعلن عن وجبة خفيفة من البطاطس المقلية على أنها اسكالوب، حيث في كوينزلاند ونيو ساوث ويلز وكانبرا، اسكالوب هو الاسم المفضل لهذه الوجبة الأساسية، ولكن في فيكتوريا وتسمانيا، إنها كعكة البطاطس patato cake.





في جنوب أستراليا، يُشار إليه بشكل شائع على أنه fritter فطيرة البطاطس، بينما يبدو أن أستراليا الغربية والإقليم الشمالي يستخدمان المصطلحين.







وفي عام 2015، قام الباحثون في Linguistics Roadshow برسم خرائط للأسماء الشائعة للطعام في أجزاء مختلفة من البلاد.



Linguistics Roadshow mapped out the common names for a battered, deep-fried potato snack in different parts of the country. Credit: Linguistics Roadshow وعلى مر السنين، تسبب الخلاف المستمر حول الاسم في العديد من المناقشات على وسائل التواصل الاجتماعي.





وكتب كريس ماير في منشور ماكدونالدز على إنستغرام: "يجب على شركة مثل هذه أن تطلق على الأشياء باسمها الصحيح، إنها كعكات البطاطسPotato Cake ".





وبينما أصرت ويندي ميشيل: "الموز المغمس في الخليط والمقلية هي فطيرة الموز، والأناناس المغموس في الخليط والمقلية هي فطيرة الأناناس، لذلك شريحة من البطاطس مغموسة في الخليط والمقلية هي فطيرة بطاطس".



Items such as potato scallops, togs, and doonas have different names in different states. Source: SBS

لماذا بعض الأشياء لها أسماء مختلفة في حالات مختلفة؟

تعتبر وجبة البطاطس المقلية الخفيفة واحدة من العديد من العناصر في جميع أنحاء أستراليا التي تختلف تسميتها حسب الموقع.





فعند الحديث عن ملابس السباحة، غالباً ما يستخدم سكان كوينزلاند كلمة توغز togs، بينما يفضل سكان نيو ساوث ويلز كوسيس cossies.





يستخدم سكان كوينزلاند أيضاً كلمة دونا Doona عند الإشارة إلى الفراش، بينما الولايات الأخرى تطلق عليه duvet أو quilt ويعني اللحاف.





وتشير معظم الولايات في جميع أنحاء البلاد إلى البطيخ البرتقالي باعتباره روكميلون Rockmelon، ولكن في فيكتوريا هو cantaloupe شمام.



والنقانق في الخبز هي وجبة خفيفة شهيرة في جميع أنحاء البلاد، ولكن قد يشار إليها أيضاً باسم فطيرة السجق sausage sizzle أو شطيرة النقانق sausage sandwich.







ويقول مارك غوين، كبير الباحثين في مركز القواميس الوطني الأسترالي في الجامعة الوطنية الأسترالية، في حين أن المناطق المختلفة غالباً ما تحتوي على لهجات ومفردات مميزة، إلا أنه قد يكون من الصعب تحديد سبب التناقضات.







"مع استخدام كعكة البطاطس بشكل أكبر في فيكتوريا بينما يتم استخدام الإسكالوب في نيو ساوث ويلز وكوينزلاند، فإن تحديد سبب ذلك أمر صعب للغاية، ولكن إذا ذهبت إلى جنوب أستراليا ونظرت إلى استخدامهم لفطيرة البطاطس، فهذا مفهوم أكثر بسبب الهجرة الالمانية التي حدثت في أديليد وجنوب استراليا".







"في أستراليا، كان هناك الكثير من التنافس بين الولايات ... وربما هذا ما زاد التعلق بهذه الكلمات بعد أن أصبحت شائعة في منطقة معينة".



"فيما يتعلق ببعض مصطلحاتنا الأسترالية المميزة، فإن الكثير منها يأتي من لهجات في المملكة المتحدة ... وهناك العديد من الكلمات التي تم استعارتها من لغات السكان الأصليين".





"لذلك يتعلق الأمر بالجغرافيا والمناخ وأيضاً الكلمات التي أضافها المهاجرين بمرور الوقت.





ويضيف مارك غوين"اللغة لا تتوقف عن التطور، إنها تتحرك مع الزمن وتعكس اهتماماتنا وثقافتنا في كل زمن".









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