الأمير هاري وزوجته ميغان ينجوان بأعجوبة من مطاردة خطيرة بالسيارات

النقاط الرئيسية المتحدث باسم الأمير يقول إن "المطاردة" استمرت أكثر من ساعتين

بدأت المطاردة بعد مغادرتهم قاعة Ziegfeld Ballroom في وسط مانهاتن

قرر الأمير وزوجته عدم العودة إلى مكان اقامتهما لأنهما لا يرغبان في المساومة على سلامة مضيفهما

تعرض الأمير هاري وزوجته ميغان لـ "مطاردة شبه كارثية" من قبل مصورين متطفلين في الولايات المتحدة، كادت أن تؤدي إلى تصادم سيارتهما بسيارات أخرى، وفقا للمتحدث باسم الأمير.





وقال المتحدث في بيان " ان "المطاردة" من قبل مصورين متطفلين استمرت أكثر من ساعتين، وأضاف أنها أدت إلى "عدة تصادمات قريبة".





وشعر الزوجان بالقلق الشديد من الحادث لكنهما لم يصابا بأذى.





وكان قد تحدث الأمير منذ فترة طويلة عن غضبه من التطفل الصحفي الذي ألقى باللوم عليه في وفاة والدته الأميرة ديانا، التي قُتلت عندما تحطمت سيارتها الليموزين في الوقت التي كانت تبتعد فيه عن مطاردة المصورين في باريس عام 1997.





وأضاف المتحدث باسم الأمير إن المطاردة التي بدأت بعد مغادرتهم قاعة Ziegfeld Ballroom في وسط مانهاتن كانت ممكن أن تكون قاتلة".



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وقالت إدارة شرطة نيويورك إنها ساعدت فريق الأمن الخاص الذي يحمي الزوجين للوصول إلى مكان آمن.





"وصل كل من دوق ودوقة ساسكس إلى وجهتهما ولم ترد أنباء عن حوادث اصطدام، أو استدعاءات، أو إصابات، أو اعتقالات".





ولكن عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، قال بانه تلقى إفادة تفيد بإصابة اثنين من ضباط شرطة نيويورك في الحادث.





وقال آدامز للصحفيين: "لا أعتقد أن هناك الكثير منا لا يتذكرون كيف ماتت أمه."





"وسيكون أمرًا مروعًا أن يفقد أحد المارة الأبرياء حياته أثناء مطاردة كهذه وأن يحدث شيء لهم أيضًا".





تظهر الصور التي ظهرت منذ ذلك الحين على وسائل التواصل الاجتماعي هاري وميغان ووالدتها جالسين في مؤخرة سيارة أجرة في نيويورك".





كان الزوجان، اللذان يعيشان في كاليفورنيا مع طفليهما الصغيرين، يقيمان في مسكن خاص لكنهما قررا عدم العودة إلى هناك لأنهما لا يرغبان في المساومة على سلامة مضيفهما، وفقًا لبيانهما.



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