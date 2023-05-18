تعلم الإنجليزية - الحلقة 37: التحدث عن المعاناة

SBS Learn English تساعدكم على التحدث والفهم والتواصل في أستراليا عبر حلقاتها المتعددة والتي يمكن متابعتها عبر هذا الرابط.





هذا الدرس مفيد للمتعلمين من المستوى المتوسط. بعد الاستماع للحلقة اختبروا معلوماتكم من خلال الاختبار الموجود أسفل الصفحة.



هدف الدرس

طلب المساعدة وتقديم الدعم لمن يعاني





كيف تسأل صديقا إذا ما كان بخير



I noticed you’ve been withdrawn.

Is there anything wrong?

When you’re ready to talk, I’m here.

كيف تتحدث عن المعاناة بلطف وتعاطف



I’m sorry I’ve been shutting you off lately.

I’m so sorry you’re going through this.

I wish I could make things better.

You’re strong and you’ll get through this.

I’m always here for you.

I can be your shoulder to cry on.

ماذا تقول عندما تشعر أنك تعاني



I’ve been going through a rough patch lately.

I feel so out of depth.

I’ve been struggling.

It’s been a lot.

I just haven’t felt like myself.

It just feels like my world is falling apart.

I feel depressed and anxious.

I need support.

I’m having a hard time.

تعبيرات عامية:





I haven’t felt like myself



تعني أنك لست على ما يرام أو أنك غير قادر على التصرف بطبيعتك المعتادة





my world is falling apart



هذا يعني أن شيئًا سيئًا أو خطيرًا للغاية يحدث ويؤدي إلى تغيير حياتك





A shoulder to cry on



هو الشخص الذي يستمع إلى مشاكل شخص ما بعناية وحب





A rough patch



فترة صعبة





To be out of depth



يعني أن تكون في موقف يفوق قدرتك أو فهمك





مصطلحات :





Anxious



الشعور بالقلق أو العصبية أو عدم الارتياح





Depressed



الشعور بالتعاسة باستمرار





Empathy



القدرة على فهم مشاعر الآخرين والمشاركة فيها





Hotline



رقم هاتف خاص تم إعداده لسبب محدد





Sympathy



ملاحظة وقبول ما يمر به شخص آخر





To open up



أن تتواصل أكثر





To reassure



أن تزيل الشكوك





To shut off



عزل أو الانفصال عن شخص ما





To struggle



أن تمر بفترة عصيبة





Withdrawn



عدم الرغبة في التواصل مع أناس آخرين





يمكنكم قراءة نص المحادثة كاملا باللغة الإنجليزية من خلال هذا الرابط .





معلومات ثقافية:





قد يكون من الصعب عليك التحدث عن مشاكلك ومشاعرك لكن التحدث مع شخص تثق به يمكن أن يساعدك كثيرًا.





ولكن إذا شعرت أنه لا يوجد شخص يمكنك الوثوق به بشأن مشاعرك ومشاكلك أو إذا كنت تعتقد أنك قد تحتاج إلى مزيد من المساعدة من مختصين، فهناك خدمات استشارات في أستراليا يمكنك الاتصال بها.





يوفر Lifeline خدمات دعم الأزمات والوقاية من الانتحار على مدار 24 ساعة.





خدمة R U OK تقدم أيضًا الدعم لمنع الانتحار ولإقامة محادثة حول سؤال الأشخاص عما إذا كانوا على ما يرام.





إذا كانت معاناتك تتعلق بالعنف الأسري والمنزلي والاعتداء الجنسي ، فاتصل بالشرطة والإسعاف للحصول على مساعدة فورية على الرقم 000 أو White Ribbon للحصول على دعم استشاري على مدار 24 ساعة.



أين يمكنك الحصول على المساعدة:

إذا كنت ضحية للعنف الأسري أو تعرف ضحية تعاني فيمكنك الاتصال بـ 1800 RESPECT للحصول على المساعدة.





إذا كنت بحاجة إلى دعم عاطفي فيمكنك الاتصال بـ Lifeline على الرقم 13 11 14 أو Beyond Blue على الرقم 1800 22 46 36. إذا كنت بحاجة إلى مترجم فاتصل على 13 14 50.





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