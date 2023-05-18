تعلم الإنجليزية - الحلقة 37: التحدث عن المعاناة

Girls Consoling their friend

Credit: Plan Shoot / Imazins/Getty Images/ImaZinS RF

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تعلم كيف تتحدث عن معاناتك مع صديق تثق به. تعرف أيضًا على كيفية طلب المساعدة إذا كنت تتعرض لسوء المعاملة في المنزل.

SBS Learn English 
تساعدكم على التحدث والفهم والتواصل في أستراليا عبر حلقاتها المتعددة والتي يمكن متابعتها عبر هذا
الرابط.


هذا الدرس مفيد للمتعلمين من المستوى المتوسط. بعد الاستماع للحلقة اختبروا معلوماتكم من خلال الاختبار الموجود أسفل الصفحة.

هدف الدرس

طلب المساعدة وتقديم الدعم لمن يعاني

كيف تسأل صديقا إذا ما كان بخير
  • I noticed you’ve been withdrawn.
  • Is there anything wrong?
  • When you’re ready to talk, I’m here.
كيف تتحدث عن المعاناة بلطف وتعاطف
  • I’m sorry I’ve been shutting you off lately.
  • I’m so sorry you’re going through this.
  • I wish I could make things better.
  • You’re strong and you’ll get through this.
  • I’m always here for you.
  • I can be your shoulder to cry on.
ماذا تقول عندما تشعر أنك تعاني
  • I’ve been going through a rough patch lately.
  • I feel so out of depth.
  • I’ve been struggling.
  • It’s been a lot.
  • I just haven’t felt like myself.
  • It just feels like my world is falling apart.
  • I feel depressed and anxious.
  • I need support.
  • I’m having a hard time.
تعبيرات عامية:

I haven’t felt like myself
تعني أنك لست على ما يرام أو أنك غير قادر على التصرف بطبيعتك المعتادة

my world is falling apart
هذا يعني أن شيئًا سيئًا أو خطيرًا للغاية يحدث ويؤدي إلى تغيير حياتك

A shoulder to cry on
هو الشخص الذي يستمع إلى مشاكل شخص ما بعناية وحب

A rough patch
فترة صعبة

To be out of depth
يعني أن تكون في موقف يفوق قدرتك أو فهمك

مصطلحات:

Anxious
الشعور بالقلق أو العصبية أو عدم الارتياح

Depressed
الشعور بالتعاسة باستمرار

Empathy
القدرة على فهم مشاعر الآخرين والمشاركة فيها

Hotline
رقم هاتف خاص تم إعداده لسبب محدد

Sympathy
ملاحظة وقبول ما يمر به شخص آخر

To open up
أن تتواصل أكثر

To reassure
أن تزيل الشكوك

To shut off
عزل أو الانفصال عن شخص ما

To struggle
أن تمر بفترة عصيبة

Withdrawn
عدم الرغبة في التواصل مع أناس آخرين

يمكنكم قراءة نص المحادثة كاملا باللغة الإنجليزية من خلال هذا 
الرابط
.

معلومات ثقافية:

قد يكون من الصعب عليك التحدث عن مشاكلك ومشاعرك لكن التحدث مع شخص تثق به يمكن أن يساعدك كثيرًا.

ولكن إذا شعرت أنه لا يوجد شخص يمكنك الوثوق به بشأن مشاعرك ومشاكلك أو إذا كنت تعتقد أنك قد تحتاج إلى مزيد من المساعدة من مختصين، فهناك
خدمات استشارات
في أستراليا يمكنك الاتصال بها.

 يوفر
Lifeline
خدمات دعم الأزمات والوقاية من الانتحار على مدار 24 ساعة.

 خدمة
R U OK
تقدم أيضًا الدعم لمنع الانتحار ولإقامة محادثة حول سؤال الأشخاص عما إذا كانوا على ما يرام.

 إذا كانت معاناتك تتعلق بالعنف الأسري والمنزلي والاعتداء الجنسي ، فاتصل بالشرطة والإسعاف للحصول على مساعدة فورية على الرقم 000 أو White Ribbon للحصول على دعم استشاري على مدار 24 ساعة.

أين يمكنك الحصول على المساعدة:

إذا كنت ضحية للعنف الأسري أو تعرف ضحية تعاني فيمكنك الاتصال بـ 1800 RESPECT للحصول على المساعدة.

إذا كنت بحاجة إلى دعم عاطفي فيمكنك الاتصال بـ Lifeline على الرقم 13 11 14 أو Beyond Blue على الرقم 1800 22 46 36. إذا كنت بحاجة إلى مترجم فاتصل على 13 14 50.

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