تعلم الإنجليزية - الحلقة 37: التحدث عن المعاناة

هذا الدرس مفيد للمتعلمين من المستوى المتوسط. بعد الاستماع للحلقة اختبروا معلوماتكم من خلال الاختبار الموجود أسفل الصفحة.



هدف الدرس

طلب المساعدة وتقديم الدعم لمن يعاني





كيف تسأل صديقا إذا ما كان بخير



When you’re ready to talk, I’m here.

Is there anything wrong?

كيف تتحدث عن المعاناة بلطف وتعاطف



I’m sorry I’ve been shutting you off lately.

I’m so sorry you’re going through this.

I wish I could make things better.

You’re strong and you’ll get through this.

I’m always here for you.