ليلة حميمة في ذكرى وفاة والدته: هاري "يفضح" العائلة الملكية وكتابه يحقق مبيعات قياسية في بريطانيا

النقاط الرئيسية مذكرات الأمير هاري صدرت في المملكة المتحدة في 10 كانون الثاني/يناير وأصبحت من أكثر الكتب مبيعاً

ظهر لاحقاً في برنامج تلفزيوني بالولايات المتحدة حيث هاجم الصحافة البريطانية

قال الأمير هاري إن عائلته تعمل على إفشال كتابه

تحدث الأمير هاري عن "الأذى" الذي شعر به بسبب ردود الفعل على مذكراته، حيث زعم أن أفراد عائلته يخوضون حملة نشطة لإفشال كتابه.





ظهر هاري في برنامج The Late Show مع ستيفن كولبير ليلة الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) في الولايات المتحدة بعد أن صدر كتابه "البديل" في جميع أنحاء العالم.





أجرى الأمير المقابلة وسط تصفيق حار من الجمهور، وسرعان ما استخدم البرنامج الشهير كمنصة لانتقاد الصحافة البريطانية بسبب تسريب مقتطفات من كتابه.



وقال: "لقد اختاروا عن قصد تجريد الأشياء من سياقها والتركيز على الأجزاء الفردية من حياتي، وقصتي وكل تجربة مررت بها، وتحويلها إلى عنوان بذيء".





وكتب الأمير هاري في كتابه أنه شارك في "إزهاق أرواح بشرية" أثناء خدمته كطيار هليكوبتر في أفغانستان، وهو تعليق أثار انتقادات واسعة.



The Duke of Sussex, 38, sat down for the interview to a standing ovation from the audience, and quickly used the prime-time CBS show to criticise the British press for leaks of his book. Source: AAP, AP / Scott Kowalchyk وكتب أنه قتل 25 من مقاتلي طالبان وأنه "ليس رقماً يجلب لي الرضا لكنه لا يحرجني".





وقال الأمير هاري للمذيع الشهير كولبير إن مشاهدة ردود الفعل بعد نشر الكتاب كانت "مؤلمة وصعبة".





أضاف: "بلا شك، أخطر كذبة تم روايتها أنني تفاخرت بطريقة ما بعدد الأشخاص الذين قتلتهم في أفغانستان".





وقال الأمير هاري إنه كان مدفوعاً لمناقشة موضوع قتله لعناصر طالبان بهدف الحد من حالات الانتحار لدى العسكريين البريطانيين المتقاعدين.





"لقد اخترت مشاركتها لأنني قضيت ما يقرب من عقدين من الزمن في العمل مع قدامى المحاربين في جميع أنحاء العالم، أعتقد أن أهم شيء هو أن نكون صادقين وأن أعطي مساحة للآخرين ليتمكنوا من مشاركة تجاربهم دون أي خجل".





أضاف هاري، "كان هدفي تقليل عدد حالات الانتحار."





وسأل كولبير الدوق عما إذا كان يعتقد أن هناك "حملة نشطة من قبل بقية أفراد عائلتك، من قبل العائلة المالكة ... لإفشال هذا الكتاب".





أجاب هاري، "بالطبع ومن الصحافة البريطانية بشكل رئيسي".



كيف أصبح كتاب "البديل" للأمير هاري من أكثر الكتب مبيعاً

بعض بائعي الكتب في المملكة المتحدة فتحوا أبوابهم في منتصف ليل الثلاثاء حيث كانوا يتوقعون تزاحماً لشراء الكتاب، لكن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن قوائم الانتظار كانت قليلة.





وكانت كارولين لينون هي الشخص الوحيد الذي ينتظر في متجر Waterstones في لندن. بينما احتشد المراسلون والمصورون على واجهة المحل تحسباً لطوابير طويلة، وقالت إنها كانت تخطط لقراءة الكتاب على الفور.





لكن على الرغم من عدم وجود طوابير انتظار، قال الناشر إن المذكرات أصبحت أسرع كتاب غير خيالي مبيعاً في المملكة المتحدة على الإطلاق.





الجدير بالذكر أن العديد من القوائم الحديثة للكتب الأكثر مبيعاً لا تمليها فقط عمليات الشراء المادية في يوم إصدار الكتاب، ولكن أيضاً الطلبات المسبقة والكتب الصوتية والنسخ الرقمية.



Caroline Lennon was the only person to line up early at Piccadilly Waterstones to buy Prince Harry's memoir Spare. Source: AAP / James Manning / PA Wire على عكس الاستقبال الفاتر في المتاجر، قالت ووترستونز إنه كانت هناك طلبات مسبقة قوية للمذكرات، والتي تُصنف حالياً على أنها الأكثر مبيعاً على مواقع أمازون في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا وألمانيا وكندا.





تتصدر المذكرات أيضاً قوائم الكتب الأكثر مبيعاً لمتاجر التجزئة الأسترالية على الإنترنت Booktopia و Barnes and Noble في الولايات المتحدة.





تضمنت المقتطفات من كتاب هاري تجربته بعد وفاة والدته الأميرة ديانا، وتعاطي المخدرات الترفيهية، وكيف قتل 25 من مقاتلي طالبان أثناء خدمته كجندي في أفغانستان.





كذلك ذكرت وسائل الإعلام أن المذكرات تضمنت تفاصيل عن ليلة "حميمة" أمضاها الأمير هاري مع ميغان ماركل في ذكرى وفاة والدته الراحلة الأميرة ديانا.





كما كشف عن عراك جسدي مع شقيقه وليام، وكيف توسلا إلى والده ألا يتزوج كاميلا التي اقترن بها في عام 2005.





ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من العائلة المالكة على الكتاب.





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