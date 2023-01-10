وفاة الكاردينال الأسترالي جورج بيل عن عمر يناهز 81 عاماً

توفي الكاردينال جورج بيل في مدينة الفاتيكان عن عمر يناهز 81 عاماً.





وأكدت وكالة AAP أن الكاردينال بيل، رئيس أساقفة ملبورن الكاثوليكي السابق، توفي مساء الثلاثاء.





وكان بيل وزيراً للمالية في الفاتيكان قبل تخليه عن المنصب عام 2017 ليواجه المحاكمة في أستراليا بتهمة الاعتداء الجنسي على الأطفال.





وأُدين الكاردينال بيل في عام 2018 بالتحرش بفتى من جوقة للمراهقين في كنيسة بكاتدرائية القديس باتريك بينما كان رئيس أساقفة ملبورن في عام 1996.





وظل بيل متمسكاً ببراءته وألغيت إدانته بقرار اتخذ بالإجماع من المحكمة العليا في عام 2020.





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