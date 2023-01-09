ما خطورة المتحور XBB.1.5 على الأستراليين وما هي الإجراءات التي عليكم اتباعها أثناء السفر

النقاط الرئيسية XBB.1.5 أكثر المتغيرات الفرعية القابلة للانتقال التي تم اكتشافها: منظمة الصحة العالمية

أكثر مقاومة للمناعة من المتغيرات السابقة ولكن اللقاحات الحالية توفر حماية قوية

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مع دخولنا العام الرابع لوباء COVID ، بدأ جزء كبير من العالم في التحول نحو علاج المرض مثل الأمراض الفيروسية التنفسية الأخرى.





ومع ذلك ، فإن الزيادة الأخيرة في عدد الحالات في الصين وظهور وانتشار المتحوّرالجديد لـXBB.1.5، Omicron، في نصف الكرة الشمالي ، يظهر أن الوباء لم ينته بعد.





ما هو التهديد لأستراليا؟





وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، تم اكتشاف البديل الجديد لOmicron XBB.1.5 ، في 29 دولة حتى الآن.





وهو مؤلف من سلالتين فرعيتين BA.2 وهو شديد الانتقال بسبب الطفرة التي يجسدها.





تقول منظمة الصحة العالمية إن XBB.1.5 هو "المتغير الفرعي الأكثر قابلية للانتقال والذي تم اكتشافه حتى الآن"، وقد حلّ بسرعة محلّ المتغيرات المتداولة الأخرى.



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في الجزء الشمالي الشرقي من الولايات المتحدة ، فإن XBB.1.5 مسؤولة عن ما يقرب من 70 في المائة من حالات COVID الجديدة ، بينما أظهرت البيانات الأخيرة من المملكة المتحدة أن واحدة من كل 25 حالة كان سببها المتحوّر الجديد.





حتى الآن ، تم اكتشاف ثماني حالات من XBB.1.5 في أستراليا.





يقول البروفيسور أدريان إسترمان ، عالم الأوبئة بجامعة جنوب أستراليا: "سيضرب XBB.1.5 أستراليا بغض النظر عما نفعله".





وقال لـ SBS: "من المحتمل أن يتسبب XBB.1.5 في موجة أخرى من الحالات في أستراليا".





ومع ذلك ، مع وجود الكثير من الأشخاص الذين لديهم بالفعل COVID وتغطية معقولة للقاح ، يعتقد البروفيسور إسترمان أنه "من غير المرجح أن يكون أسوأ من ذلك الذي تسببه المتغيرات الفرعية الحالية".



"تشير البيانات المبكرة إلى أن XBB.1.5 أكثر مقاومة للمناعة من الإصدارات السابقة للفيروس وأن اللقاحات الحالية تستمر في توفير حماية قوية."





"لا توجد حاليًا بيانات تشير إلى أن XBB.1.5 قد تسبب مرضًا شديدًا (بما في ذلك الوفاة)."





وقالت وزارة الصحة ورعاية المسنين لـ SBS: "تواصل الحكومة الأسترالية مراقبة الوضع المحلي والعالمي لـ COVID-19 عن كثب.



في هذه المرحلة، لا توجد خطط لإدخال تدابير حدودية إضافية".





ماذا عن انتشار BF.7 في الصين؟





بدأت أستراليا بإلزام المسافرين من الصين وهونغ كونغ وماكاو، إجراء إختبار COVID قبل المغادرة.





يجب على المسافرين من هذه الأماكن إظهار فحص مستضد سريع (RAT) سلبي، أو إختبار تقنية تضخيم الحمض النووي (NAA) ، ويتم إجراؤه في غضون 48 ساعة من وقت المغادرة المحدد.





قال وزير الصحة مارك بتلر لراديو ABC Radio National Breakfast في 2 كانون الثاني/يناير، إن تنفيذ هذه الإجراءات المؤقتة تم من "الحذر الشديد".



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"لا أعتقد أنّ الأفراد القادمين من الصّين يشكّلون تهديدًا كبيرًا للأستراليين،" قال بتلر لـ SBS.





وأضاف أن "أيّ قيود مفروضة على المسافرين من دول معيّنة يجب أن تكون قائمة على الأدلّة".





يقول الدكتور فالي والبروفيسور إسترمان إن قرار فرض اختبار ما قبل المغادرة كان "سياسيًا" ولا يتماشى مع المخاطر.





ما هي النصيحة للسّفر حاليّاً؟





على الرغم من عدم وجود قيود على السفر بين الصين وأستراليا، تنصح الحكومة حاليًا المسافرين إلى الصين بـ "توخي درجة عالية من الحذر".





يُنصح حاليًا بـ "ممارسة احتياطات السلامة العادية" عند السفر إلى الولايات المتحدة. ومع ذلك ، يلزم إجراء اختبارCOVID عند دخول البلد من الصين أو هونج كونج أو ماكاو، قبل المغادرة.





"توصي الحكومة المسافرين بالتأكد من مواكبة التطعيمات الخاصة بهم، والتحقق من موقع SmartTraveller الإلكتروني والنظر في توصيات السفر ذات الصلة."





وقالت وزارة الصحة ورعاية المسنين لـ SBS: "يجب على جميع الأستراليين الاستمرار في اتخاذ الاحتياطات في الأماكن عالية الخطورة، بما في ذلك التباعد الجسدي، الحفاظ على نظافة اليدين و حماية الجهاز التنفسي، وارتداء الكمّامات حيثما أمكن ذلك".





كيف سيبدو الوباء في عام 2023؟





أثناء الإنتقال من مرحلة الاستجابة للطوارئ إلى تعلم التعايش مع الفيروس، لا يزال من المحتمل أن نشهد موجة متكررة من العدوى في عام 2023.





قال الدكتور فالي: "نأمل أن تستمر هذه في التراجع من حيث حجمها وتأثيرها على الصحة".



علينا أن نكون واضحين أنّ التعايش مع COVID لا يعني تجاهله.

"هذا المرض سيظل يشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة لنا لبعض الوقت."





"لذلك ، يجب أن نستمر في تطبيق ما تعلّمناه في السنوات الثلاث الماضية لتقليل فرص الإصابة بالعدوى، مع الأمل في استمرار التقدم في اللقاحات والعلاجات خلال العام المقبل".





وأضاف الدكتور فالي: "سيأخذنا هذا إلى الأمام على طريق التعايش مع فيروس SARS-CoV-2".



