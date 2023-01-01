أستراليا تفرض اختبارات كوفيد-19 على المسافرين القادمين من الصين

النقاط الرئيسية: سيحتاج المسافرون من الصين إلى إظهار دليل على اختبار COVID-19 السلبي قبل الصعود على متن رحلة إلى أستراليا

ستدخل الإجراءات المؤقتة حيز التنفيذ اعتباراً من 5 كانون الثاني/يناير

هذه الإجراءات تتضمن الأشخاص القادمين من هونغ كونغ وماكاو

ستفرض أستراليا اختبار كوفيد-19 إلزامياً للمسافرين القادمين من الصين، بعد ارتفاع في الحالات.





وأعلن وزير الصحة مارك بتلر يوم الأحد أن المسافرين سيحتاجون إلى إجراء اختبار كوفيد في غضون 48 ساعة قبل سفرهم وإظهار دليل على نتيجة سلبية قبل السفر إلى أستراليا بدءاً من 5 كانون الثاني/يناير.





وأشار إلى "نقص المعلومات الشاملة" التي تقدمها الحكومة الصينية إلى المجتمع الدولي حول تفشي المرض الذي يجتاح الأمة التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة.



وقال بتلر: "لقد تم اتخاذ قرار تنفيذ هذه الإجراءات المؤقتة حذراً، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الديناميكي والمتطور في الصين وإمكانية ظهور متغيرات جديدة في بيئة عالية الانتقال".





"أستراليا في وضع جيد في استجابتها للوباء، نواصل مراقبة حالة كوفيد-19 في أستراليا وعلى الصعيد الدولي، بالتعاون مع الخبراء الطبيين".





"أولويتنا المطلقة هي الحفاظ على سلامة مجتمعنا والاستمرار في ريادة العالم عندما يتعلق الأمر بالاستجابة لوباء كوفيد-19 العالمي".





سيتم تطبيق الاختبار الإلزامي على المسافرين من هونغ كونغ وماكاو بالإضافة إلى المسافرين من الصين.





انضمت أستراليا الآن إلى الولايات المتحدة والهند وإيطاليا واليابان وتايوان، من بين دول أخرى، في فرض متطلبات الاختبار الإلزامية للقادمين من الصين.



وقال بتلر إن الحكومة ستقدم مزيداً من التفاصيل حول نوع اختبار الركاب الذين سيحتاجون إلى الخضوع لها.





وقال إن "الحكومة الأسترالية تشاطر المخاوف التي أعرب عنها في الأيام الأخيرة عدد من الحكومات الأخرى والأهم من ذلك من قبل منظمة الصحة العالمية".





وقال وزير الصحة إن النصائح التي قدمها كبار المسؤولين الطبيين في البلاد الذين اعتبروا أن السفر بين البلدين لا يشكل تهديداً مباشراً للصحة العامة لأستراليا، التي كانت في وضع جيد لإدارة الوباء.



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وقال إن متغير Omicron BF.7 الذي يقف وراء موجة العدوى المتزايدة في الصين كان موجوداً في أستراليا منتصف عام 2021.





وقال السيد بتلر إن الحكومة تعتزم أيضاً استكشاف جدوى اختبار مياه الصرف الصحي من الطائرات، بالإضافة إلى اختبار مياه الصرف الصحي على نطاق واسع لتعزيز قدرة أستراليا على الكشف.





ستعزز الدولة أيضاً تتبع الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم في غضون 14 يوماً من وصولهم إلى أستراليا من الخارج.





وقال وزير الصحة إن استئناف السفر بين البلدين "مهم حقا" للنشاط الاقتصادي، لا سيما في قطاعي السياحة والتعليم.





"لم يتم وضع هذه الترتيبات بسهولة".





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