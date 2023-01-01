أس بي أس عربي۲٤

"الخير، المحبة، السّلام، الصّحة والعافية للجميع! " هذا ما تمنّته الجالية العربية في أستراليا للعام 2023

أس بي أس عربي۲٤

Fireworks explode over the Opera House and Harbour Bridge during New Year's Eve fireworks display in Sydney, Australian, Friday, Jan. 1, 2016.(AP Photo/Rob Griffith)

Fireworks explode over the Opera House Source: AAP / AAP Photo/Rob Griffith

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نشر في: 1/01/2023 3:10pm
By Christelle Bassil
تقديم: Christelle Bassil
المصدر: SBS

شاركنا بعض أفراد الجالية العربية تمنّياتهم للسّنة الجديدة التي تمحورت كلها حول المحبة والصحة والإزدهار للأفراد وأن يعم السّلام في جميع الدول.

نشر في: 1/01/2023 3:10pm
By Christelle Bassil
تقديم: Christelle Bassil
المصدر: SBS
ودّعنا عام تخلّلته العديد من النجاحات و الإخفاقات، ونستقبل عاماً جديداً واعداً بالآمال و الأحلام.

و في حديث مع أس بي أس عربي 24 شاركنا بعض أفراد الجالية العربية تمنّياتهم للسّنة الجديدة.

حيث ذكر الدكتور مروان توما من الجالية العراقية أنّ قطاع عمله الطبي قد عانى ضغطاً شديداً ناتجاً عن النّقص الحاد في اليد العاملة بسبب جائحة كورونا.
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أما على الصعيد الشخصي، فقد كانت 2022 سنة حافلة بالاحداث، إذ قام بالسفر مع عائلته الى الولايات المتحدة الأميركية لزيارة والده المسنّ بعد إصابته بفايرس كورونا الذي كاد يود بحياته.

كما إلتقى الدتور توما ببعض أصدقاء العمر في قطر لمدّة أسبوع، لمشاهدة كأس العالم في كرة القدم الذي وصفه ب:
البطولة كانت ممتازة، الإستضافة، الفرق، الجماهير كانت بديعة.
أضاف الدكتور توما أن العائلة رزقت بمولود جديد خلال الشهر السابع.

وتمنى عموماً لأستراليا الإزدهار والتقدّم. أما للجالية العربية فتمنى لهم الصّحة والعافية، وأن يعم السلام بين البلدان التي تشهد نزاعات مسلّحة.
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على الصعيد الطبي أمل الدكتور توما عدم مواجهة أوبئة جديدة والقدرة على تأمين الرعاية الصحية اللازمة للجميع.

كذلك السيد هاني عادل من الجالية المصرية شاركنا آراءه بالسنة المنصرمة، التي شهدت العديد من الأحداث المفرحة والمؤلمة.

فقال هاني أنه يجب على كل شخص أن يجري تقييماً ذاتياً لنفسه من أجل تطوير حياته على الأصعدة الإجتماعية، العائلية والإقتصادية.

وشكر هاني الدولة الأسترالية على الدعم التي قدّمته خلال جائحة كورونا والكوارث الطبيعية كالفيضانات.
أتمنى سنة تعويضات على الجميع وثمر وفرح ... أتمنى أن تزول الحروب والأوبئة...وأن تجتمع العائلات المشتتة...
وأخص هاني بالشكر للدولة الأسترالية المستضيفة، وأمل بالخير لكل البلدان العربية .

وكان ختامها مع السيدة إم وليد من الجالية الأردنية، التي أخبرتنا عن أبرز الأحداث الخاصة في العام 2022 وهي خطوبة إبنتها الصغرى، وولادة طفل جديد لإبنتها الكبرى.

وعلى الصعيد الذاتي كسبت إم وليد معرفة أكثر للناس ومحبتهم في سيدني
في سنة 2023 أتمنى الخير، المحبة، السلام، الصحة والعافية للجميع! وأتطلّع إلى تطوير عملي الخاص وتوسيعه.

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