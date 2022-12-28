لديكم خمس فرص للحصول على تأشيرة لدخول أستراليا عام 2023. فما هي؟

النقاط الرئيسية: وعدت الحكومة بالنظر في فعالية قوائم المهن الماهرة للهجرة

هناك تقارير عن أكثر من 19 ألف لاجئ على تأشيرات الحماية المؤقتة سيتم السماح لهم أخيرًا بالتقدم للحصول على الإقامة الدائمة

سهلت حكومة ألبانيزي على العائلات لم شملها حيث قامت بإصدار تأشيرات الشريك بالطلب

أجرت الحكومة الجديدة بقيادة رئيس حزب العمال أنطوني ألبانيزي بالفعل بعض التغييرات المهمة على سياسات الهجرة في أستراليا وبدأت في معالجة التأشيرات المتراكمة منذ توليها المنصب في مايو.





وقد يكون هناك المزيد من التغييرات في عام 2023 ، حيث وعدت الحكومة بالنظر في فعالية قوائم المهن الماهرة للهجرة والتي يعتقد البعض أنها عفا عليها الزمن.





بعد وقت قصير من وصولها إلى السلطة ، أعلنت الحكومة عن زيادة برنامج الهجرة الدائمة في 2022/23 من 160 ألف إلى 195 ألف مكان للتأشيرات الماهرة والعائلية. كشفت ميزانية أكتوبر أن عدد تأشيرات المهرة المتاحة كجزء من البرنامج سيزداد بشكل كبير من 79600 إلى 142400.





أعلنت الحكومة أيضًا عن تغييرات في تأشيرات الفئة الفرعية 482 الخاصة بنقص المهارات المؤقتة (TSS) والتي من شأنها أن تسمح للأشخاص بالتقدم للحصول على الإقامة الدائمة ، وإزالة قيود السن على 457 من حاملي التأشيرات ، وتوسيع الأهلية للحصول على تأشيرات من الفئة الفرعية 462.



اقرأ المزيد الحكومة تسرع مراجعة طلبات التأشيرات: تعرفوا على التأشيرة التي يمكن الحصول عليها في يوم واحد

في الآونة الأخيرة كانت هناك تقارير عن أكثر من 19 ألف لاجئ على تأشيرات الحماية المؤقتة سيتم السماح لهم أخيرًا بالتقدم للحصول على الإقامة الدائمة في أستراليا لكن متحدثة باسم وزارة الداخلية قالت إن الحكومة لم تؤكد ذلك.





فيما يلي خمس فرص رئيسية للحصول على تأشيرة إلى أستراليا لعام 2023.





تأشيرات جديدة لدول بعينها





سيتم اصدار تأشيرة جديدة في يوليو 2023 لتوفير 3000 مكان للمهاجرين المؤهلين من دول المحيط الهادئ وتيمور ليشتي.





سيتم تقديم هذه التأشيرات بالإضافة إلى الأماكن المتاحة في برنامج الهجرة الدائمة في أستراليا.



Workers from Pacific countries such as the Solomon Islands will have access to a new Australian visa from 1 July 2023. Source: AP / Mark Schiefelbein أولوية المعالجة للنيوزيلنديين





سيستفيد النيوزيلنديون الذين يعيشون في أستراليا من المعالجة ذات الأولوية لطلبات التأشيرة المستقلة الماهرة (الفئة الفرعية 189).





لقد أسقطت الوزارة بعض متطلبات التأشيرة بما في ذلك أن المتقدمين يجب أن يكونوا قد عاشوا في أستراليا لمدة خمس سنوات على الأقل وأنهم يستوفون بعض مستويات الدخل الخاضعة للضريبة بالإضافة إلى المعايير الصحية.



التأشيرات المدعومة من الولايات متاحة





قال السكرتير السابق في وزارة الهجرة أبو الرفزي إن عدد التأشيرات المتاحة عبر الولاية والأقاليم سيزداد بشكل كبير.





قال أبو الرفزي: "ما ألاحظه هو أن بعض الولايات تكافح بالفعل لتكون أسرع ولذلك يقوم الكثير منهم بإجراء تغييرات لجعل أنظمتهم أسرع".





قال متحدث باسم وزارة الشؤون الداخلية إنها حددت مستوى تخطيط يبلغ 31000 مكانًا للتأشيرات المحددة للولايات والأقاليم (الفئة الفرعية 190) في 2022/23 ، بالإضافة إلى 34000 مكانًا آخر في الفئة الإقليمية (الفئة الفرعية 491) ، وهي غالبية الأماكن التي يتم ترشيحها من قبل حكومات الولايات والأقاليم.





سيكون هناك 5000 تأشيرة أخرى لبرنامج الابتكار التجاري والاستثمار (الفئة الفرعية 188).



A breakdown of the skilled visas available in the 2022/23 budget. لم شمل العائلات أصبح أسهل





سهلت حكومة ألبانيزي على العائلات لم شملها حيث قامت بإصدار تأشيرات الشريك بالطلب في 2022/23.





هذا يعني أنه لا يوجد حد لعدد هذه التأشيرات الصادرة. تقدر الدائرة أنها ستصدر حوالي 40500 تأشيرة شريك في هذه السنة المالية.





تأشيرات الأطفال مدفوعة أيضًا بالطلب ومن المتوقع إصدار ما يقدر بـ 3000 تأشيرة.



Family reunions will be easier with no limit to partner and child visas. Source: Getty / jacoblund/iStockphoto تغيير طريقة معالجة التأشيرات





يتم الآن تقييم طلبات التأشيرات الماهرة للمعلمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية في غضون ثلاثة أيام فقط بعد أن توقفت الحكومة عن استخدام قائمة المهن الماهرة ذات الأولوية للهجرة (PMSOL) لتصنيف الطلبات.





وضع التوجيه الوزاري رقم 100 الذي تم اصداره في 28 أكتوبر 2022 قواعد جديدة للطلبات ذات الأولوية.





تقول وزارة الشؤون الداخلية إن التغيير يعني أنه سيتم معالجة الطلبات بشكل أسرع.





كيف ستتم مراجعة نظام الهجرة في عام 2023؟





انتقد الخبراء والمتقدمون التراكم الهائل والتعقيد في نظام الهجرة الأسترالي الذي جعل بعض الناس ينتظرون شهورًا للحصول على الموافقة على التأشيرات.





في عام 2023 من المتوقع أن يقدم ثلاثة خبراء مراجعة شاملة لنظام الهجرة في أستراليا مع تقرير مؤقت متوقع بحلول نهاية فبراير واستراتيجية نهائية بحلول أواخر مارس/ أبريل.





وظفت الحكومة موظفين إضافيين للمساعدة في معالجة التأشيرات مما أدى إلى انخفاض عدد التأشيرات المتراكمة في أستراليا والتي كانت في السابق ما يقرب من مليون طلب إلى 600 ألف.





قال أندرو جايلز وزير الهجرة والمواطنة وشؤون تعدد الثقافات: "من خلال تكثيف الإجراءات في وزارة الداخلية وتوظيف أكثر من 400 موظف إضافي ، أنا فخور بأن أقول إننا عالجنا الآن أكثر من أربعة ملايين تأشيرة منذ مجيئنا إلى الحكومة".





"لقد أحدث هذا فرقًا كبيرًا في حياة الأستراليين الذين عاودوا الاتصال بأحبائهم قبل عيد الميلاد وفي معالجة نقص المهارات الذي أثر علينا جميعًا."





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