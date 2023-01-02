هل أستراليا مستعدة لمواجهة موجات جديدة من كوفيد-19 في 2023؟

النقاط الرئيسية استمرار توفير اختبارات كورونا السريعة مجانا واختبار PCR من خلال الطبيب العام

انشاء مركز وطني لمكافحة الأوبئة والأمراض على غرار النموذج الأمريكي

استمرار خدمات دعم الصحة النفسية ودراسات جديدة لفهم كوفيد-19 طويل الأمد

أعلنت الحكومة الفيدرالية أنها ستنتقل إلى تبني خطة مكافحة فيروس كورونا مشابهة لتلك المتبعة في حالات فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى والابتعاد عن "الترتيبات الاستثنائية" حتى عام 2023.





لكنها ستستمر في توفير لقاحات كوفيد-19 المجانية وتأمين لقاحات أفضل في المستقبل.



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كما ستشجع حملات التوعية الوطنية المواطنين على تلقي الجرعات المعززة، وتقديم المشورة للسكان بشأن التعامل مع المتحورات الجديدة والموجات المستقبلية، وزيادة الوعي حول علاجات كوفيد-19 الجديدة.





وتهدف تلك الإجراءات إلى الاستعداد لشتاء 2023 في مواجهة تفشي فيروسات كورونا والإنفلونزا وفيروسات الجهاز التنفسي الأخرى.





بالنسبة للمصابين بكوفيد-19 في عام 2023





يمكن للأستراليين الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا الاستمرار في الاتصال بالخط الساخن الوطني ) 1800 020 080) لتخفيف الأعراض في المنزل.





كما سيتمكن الأشخاص المؤهلون لبرنامج Medicare في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية عن بُعد (الفيديو والهاتف) لمجموعة من الاستشارات (خارج المستشفى) التي يمكن تقديمها أيضًا وجه لوجه.



ومع ذلك، ستقوم الحكومة الفيدرالية بإغلاق عيادات الجهاز التنفسي التي يقودها الممارس العام اعتبارًا من مارس 2023.





أنشأت الحكومة الفيدرالية هذه العيادات مع الأطباء العامين المحليين في مارس 2020 لتقييم واختبار الأشخاص الذين يعانون من أعراض عدوى الجهاز التنفسي.





وقالت الحكومة إن هذه العيادات يمكن إعادة استغلالها حسب الحاجة لعلاج جميع أمراض الجهاز التنفسي و "معالجة المرضى المصابين بالعدوى وتخفيف الضغط من على قطاعات أخرى من النظام الصحي".





اختبارات الكشف عن كورونا





قررت الحكومة مطابقة متطلبات اختبار كوفيد-19 مع باقي أمراض الجهاز التنفسي الأخرى خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.





أشارت الحكومة في خطة إدارة الصحة الوطنية لـكوفيد-19 لعام 2023 : "لن يكون اختبار كورونا أداة للمراقبة والتتبع، ولكنه سيكون أكثر استهدافًا واستخدامًا لضمان الوصول السريع إلى العلاجات المضادة للفيروسات للمحتاجين".



اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2023، ستوجب على الراغبين في إجراء اختبار PCR المقدم من Medicare الحصول على إحالة من ممارس طبي أو ممرض لإجرائه.





هذا ولا تتطلب السلطات الصحية إجراء اختبار PCR للأشخاص غير المعرضون لخطر الإصابة الشديد بالفيروس.





ومع ذلك، يُنصح بإجراء اختبار كورونا السريع إذا كان لدى المصابين أعراض تنفسية وأعراض كوفيد-19 أخرى.





وإذا كانت نتيجة الاختبار سلبية بالتزامن مع استمرار الأعراض، ستعين على أولئك الأشخاص الحصول على طلب إحالة من الممارس العام لإجراء اختبار PCR.



Health authorities advise residents to do a RAT or PCR test as soon as COVID-19 symptoms occur. Source: Getty / Getty Images/Tang Ming Tung وسيتم إعطاء الأولوية لأولئك المعرضين لخطر الإصابة الشديد في الحصول على اختبار PCR وخدمات الرعاية الأولية.





وزارة الصحة ورعاية المسنين





أعلنت وزارة الصحة عن إعطاء الأولوية لكل من الفئات التالية: الأستراليين الأكبر سنًا، السكان الأصليين، ذوي الاحتياجات الخاصة، والأشخاص من المجتمعات المتنوعة ثقافيًا ولغويًا، والأشخاص الذين يعيشون في مجتمعات نائية، والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية حرجة ومن يعانون من نقص المناعة.





يمكن للأفراد من الفئات السابقة الحصول على اختبار PCR دون إحالة في عيادات اختبار الولاية والأقاليم والمستشفيات وعيادات الجهاز التنفسي التي يقودها الممارس العام.





إنشاء مركز أسترالي لمكافحة الأمراض (CDC)





تعتزم الحكومة الفيدرالية إنشاء مركز جديد لمكافحة الأوبئة والأمراض، على غرار النموذج المتبع في الولايات المتحدة الأمريكية.





وصرحت الحكومة إن "إنشاء مركز أسترالي لمكافحة الأمراض (CDC) سيساعد في الاستفادة من الدروس السابقة لفيروس كورونا وإعداد أستراليا للأوبئة المستقبلية وغيرها من تحديات الصحة العامة".





"وهذه الخطوة سيتم تمويلها ضمن الأعمال التحضيرية في ميزانية أكتوبر المقبل".



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ومن جانبه، دعا ستيفن روبسون البروفيسور في الجمعية الطبية الأسترالية إلى أن يكون مركز السيطرة على الأمراض مستقلاً ولا يتبع أي جهة مركزية.





يرى روبسون أن المركز يجب أن يتمتع بالثقة وهيكل التمويل للعمل من أجل المصلحة العامة وليس في خدمة المصالح السياسية الحالية.





وأضاف أن "النصيحة التي يصدرها مركز السيطرة على الأمراض للجمهور والمجتمع الطبي يجب أن تكون قائمة على الأدلة وشفافة ومستقلة عن كافة المؤثرات السياسية والخارجية".





دعم الصحة النفسية





أعلن وزير الصحة الفيدرالي مارك بتلر مؤخرًا أن الحكومة ستخفض عدد جلسات دعم الصحة النفسية المدعومة من 20 إلى 10 جلسات اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني الحالي.





وأشار إلى أن الأستراليون قد استخدموا خمس جلسات في المتوسط في عام 2021 لأن النظام السابق به عيوب.



وذكرت الحكومة الفيدرالية أنها ستزود جميع الأستراليين بخدمات رقمية إضافية لدعم الصحة النفسية في العام الجديد.





"سيضمن هذا استمرار الخدمات المجانية في تلبية الطلب المتزايد المستمر من المجتمع".





دراسات حول كوفيد-19 طويل الأمد





من المتوقع أن تصدر أستراليا استراتيجيتها بشأن كوفيد-19 طويل الأمد بحلول العام المقبل عند الانتهاء من التحقيق البرلماني والبحث المستمر.





"سيكون أحد الجوانب المهمة في تعافي أستراليا من الجائحة هو كيفية إدارة حالات كوفيد-19 طويلة الأمد.



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ومع ذلك، توقفت الحكومة الفيدرالية عن تمويل مجموعة العمل الوطنية للأدلة السريرية بعد 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي.





تم إنشاء مجموعة العمل التي تضم 35 منظمة، كهيئة استشارية مؤقتة في بداية الوباء لتوفير إرشادات العلاج.





وختاما، اعلنت الحكومة أيضًا عن انتهاء العمل بنظام تقاسم التكاليف معالجة حالات كوفيد-19 في المستشفيات مع حكومات الولايات والأقاليم المختلفة.



